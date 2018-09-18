В Лос-Анджелесе вручили самую престижную телевизионную награду "Эмми". Лучшим драматическим сериалом академики назвали "Игру престолов". Триумфаторы и гости юбилейной, 70-й церемонии — в фотоленте Ria.ru.
Кто унес "Эмми": триумфаторы главной телевизионной премии
13:4518.09.2018
(обновлено: 14:38 18.09.2018)
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© REUTERS / Mike BlakeЛучшим комедийным сериалом признали "Удивительную миссис Мейзел", а исполнительница главной роли Рэйчел Броснахэн получила "Эмми" как лучшая комедийная актриса.
Лучшим комедийным сериалом признали "Удивительную миссис Мейзел", а исполнительница главной роли Рэйчел Броснахэн получила "Эмми" как лучшая комедийная актриса.
© AFP 2018 / Valerie MaconДля "Игры престолов" победа в категории "Лучший драматический сериал" стала уже третьей. Всего же на счету у шоу 130 номинаций.
Для "Игры престолов" победа в категории "Лучший драматический сериал" стала уже третьей. Всего же на счету у шоу 130 номинаций.
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss"Удивительную миссис Мейзел" отметили также за лучшие сценарий и режиссуру в комедийном жанре. Заветные статуэтки получила сценарист и режиссер сериала Эми Шерман-Палладино.
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
"Удивительную миссис Мейзел" отметили также за лучшие сценарий и режиссуру в комедийном жанре. Заветные статуэтки получила сценарист и режиссер сериала Эми Шерман-Палладино.
© REUTERS / Mario AnzuoniСатирическая вечерняя программа Saturday Night Live, которая состоит из музыкальных номеров и юмористических реприз и выходит с 1975 года, завоевала "Эмми" как "Лучшее скетчевое варьете".
Сатирическая вечерняя программа Saturday Night Live, которая состоит из музыкальных номеров и юмористических реприз и выходит с 1975 года, завоевала "Эмми" как "Лучшее скетчевое варьете".
© REUTERS / Mario AnzuoniПремию за лучшую мужскую роль в комедийном сериале Биллу Хейдеру принес сериал "Барри".
Премию за лучшую мужскую роль в комедийном сериале Биллу Хейдеру принес сериал "Барри".
© REUTERS / Mario AnzuoniСандра О и Энди Сэмберг называют имя лучшего режиссура комедийного сериала.
Сандра О и Энди Сэмберг называют имя лучшего режиссура комедийного сериала.
© REUTERS / Mike BlakeПремию "Эмми" за лучшую женскую роль в драматическом сериале завоевала Клер Фой за сериал "Корона". Для актрисы это вторая номинация и первая победа.
Премию "Эмми" за лучшую женскую роль в драматическом сериале завоевала Клер Фой за сериал "Корона". Для актрисы это вторая номинация и первая победа.
© AFP 2018 / Robyn BeckКакая же церемония без сюрпризов. Гленн Вайс, удостоенный "Эмми" за режиссуру церемонии вручения "Оскара", прямо на сцене сделал предложение возлюбленной.
Какая же церемония без сюрпризов. Гленн Вайс, удостоенный "Эмми" за режиссуру церемонии вручения "Оскара", прямо на сцене сделал предложение возлюбленной.
© REUTERS / Mario AnzuoniТиффани Хэддиш и Анджела Бассетт объявляют имя лучшей актрисы в комедийном сериале.
Тиффани Хэддиш и Анджела Бассетт объявляют имя лучшей актрисы в комедийном сериале.
© REUTERS / Mario AnzuoniТрейси Морган и Джимми Киммел называют имя лучшей актрисы в комедийном сериале.
Трейси Морган и Джимми Киммел называют имя лучшей актрисы в комедийном сериале.
© AP Photo / Invision/Jordan StraussАктриса Кришелл Стаус на юбилейной церемонии вручения "Эмми".
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Актриса Кришелл Стаус на юбилейной церемонии вручения "Эмми".
© AP Photo / Invision for the Television Academy/Danny MoloshokМэттью Риз из "Американцев" получил "Эмми" за лучшую мужскую роль в драматическом сериале.
© AP Photo / Invision for the Television Academy/Danny Moloshok
Мэттью Риз из "Американцев" получил "Эмми" за лучшую мужскую роль в драматическом сериале.
© AP Photo / Invision/Jordan StraussТелеакадемики награждают лучший драматический и комедийный сериалы, лучших актеров и актрис в сериалах, лучшие программы и развлекательные шоу.
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Телеакадемики награждают лучший драматический и комедийный сериалы, лучших актеров и актрис в сериалах, лучшие программы и развлекательные шоу.
© AP Photo / Invision for the Television Academy/Vince BucciЗолотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
© AP Photo / Invision for the Television Academy/Vince Bucci
Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
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