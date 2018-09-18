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Кто унес "Эмми": триумфаторы главной телевизионной премии

(обновлено: 14:38 18.09.2018)
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Рэйчел Броснахэн с наградой Эмми за сериал Удивительная миссис Мейзел в Лос-Анджелесе
Актерский состав Игры престолов с наградой Эмми за Лучший драматический сериал в Лос-Анджелесе, Калифорния. 17 сентября 2018 года
70-я церемония вручения премий Эмми в Лос-Анджелесе, Калифорния. 17 сентября 2018 года
Шейла Лоуренс, Дэниэл Палладино и Эми Шерман-Палладино с наградами за Лучший комедийный сериал во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Award в Лос-Анджелесе
Пенелопа Крус во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
Сатирическая вечерняя программа Saturday Night Live завоевала премию Эмми в категории Лучшее скетчевое варьете во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Award в Лос-Анджелесе
Билл Хейдер с наградой за лучшую мужскую роль в комедийном сериале Барри во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
Сандра О и Энди Сэмберг во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
Клер Фой с наградой за сериал Корона во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
Гленн Вайс, получивший награду за лучшую режиссуру, сделал предложение своей возлюбленной во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
Трэйси Эллис Росс прибывает на 70-ю церемонию вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
Тиффани Хэддиш и Анджела Бассетт во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
Рики Мартин во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
Трейси Морган и Джимми Киммел во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост прибывают на 70-ю церемонию вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
Кришелл Стаус прибывает на 70-ю церемонию вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
Мэттью Риз с наградой за сериал Американцы во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
Джоуи Кинг прибывает на 70-ю церемонию вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил прибывают на 70-ю церемонию вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
Актриса Кристин Лихи прибывает на 70-ю церемонию вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
Колин Жост и Майкл Че во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mike BlakeЛучшим комедийным сериалом признали "Удивительную миссис Мейзел", а исполнительница главной роли Рэйчел Броснахэн получила "Эмми" как лучшая комедийная актриса.Рэйчел Броснахэн с наградой Эмми за сериал Удивительная миссис Мейзел в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mike Blake
Лучшим комедийным сериалом признали "Удивительную миссис Мейзел", а исполнительница главной роли Рэйчел Броснахэн получила "Эмми" как лучшая комедийная актриса.
© AFP 2018 / Valerie MaconДля "Игры престолов" победа в категории "Лучший драматический сериал" стала уже третьей. Всего же на счету у шоу 130 номинаций.Актерский состав Игры престолов с наградой Эмми за Лучший драматический сериал в Лос-Анджелесе, Калифорния. 17 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Valerie Macon
Для "Игры престолов" победа в категории "Лучший драматический сериал" стала уже третьей. Всего же на счету у шоу 130 номинаций.
© REUTERS / Mario AnzuoniЦеремония вручения премий "Эмми" в Лос-Анджелесе.70-я церемония вручения премий Эмми в Лос-Анджелесе, Калифорния. 17 сентября 2018 года
© REUTERS / Mario Anzuoni
Церемония вручения премий "Эмми" в Лос-Анджелесе.
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss"Удивительную миссис Мейзел" отметили также за лучшие сценарий и режиссуру в комедийном жанре. Заветные статуэтки получила сценарист и режиссер сериала Эми Шерман-Палладино.Шейла Лоуренс, Дэниэл Палладино и Эми Шерман-Палладино с наградами за Лучший комедийный сериал во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Award в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
"Удивительную миссис Мейзел" отметили также за лучшие сценарий и режиссуру в комедийном жанре. Заветные статуэтки получила сценарист и режиссер сериала Эми Шерман-Палладино.
© REUTERS / Mike BlakeПенелопа Крус в роскошном платье с перьями затмила многих победителей.Пенелопа Крус во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mike Blake
Пенелопа Крус в роскошном платье с перьями затмила многих победителей.
© REUTERS / Mario AnzuoniСатирическая вечерняя программа Saturday Night Live, которая состоит из музыкальных номеров и юмористических реприз и выходит с 1975 года, завоевала "Эмми" как "Лучшее скетчевое варьете".Сатирическая вечерняя программа Saturday Night Live завоевала премию Эмми в категории Лучшее скетчевое варьете во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Award в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
Сатирическая вечерняя программа Saturday Night Live, которая состоит из музыкальных номеров и юмористических реприз и выходит с 1975 года, завоевала "Эмми" как "Лучшее скетчевое варьете".
© REUTERS / Mario AnzuoniПремию за лучшую мужскую роль в комедийном сериале Биллу Хейдеру принес сериал "Барри".Билл Хейдер с наградой за лучшую мужскую роль в комедийном сериале Барри во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
Премию за лучшую мужскую роль в комедийном сериале Биллу Хейдеру принес сериал "Барри".
© REUTERS / Mario AnzuoniСандра О и Энди Сэмберг называют имя лучшего режиссура комедийного сериала.Сандра О и Энди Сэмберг во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
Сандра О и Энди Сэмберг называют имя лучшего режиссура комедийного сериала.
© REUTERS / Mike BlakeПремию "Эмми" за лучшую женскую роль в драматическом сериале завоевала Клер Фой за сериал "Корона". Для актрисы это вторая номинация и первая победа.Клер Фой с наградой за сериал Корона во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mike Blake
Премию "Эмми" за лучшую женскую роль в драматическом сериале завоевала Клер Фой за сериал "Корона". Для актрисы это вторая номинация и первая победа.
© AFP 2018 / Robyn BeckКакая же церемония без сюрпризов. Гленн Вайс, удостоенный "Эмми" за режиссуру церемонии вручения "Оскара", прямо на сцене сделал предложение возлюбленной.Гленн Вайс, получивший награду за лучшую режиссуру, сделал предложение своей возлюбленной во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
© AFP 2018 / Robyn Beck
Какая же церемония без сюрпризов. Гленн Вайс, удостоенный "Эмми" за режиссуру церемонии вручения "Оскара", прямо на сцене сделал предложение возлюбленной.
© REUTERS / Kyle GrillotАктриса Трэйси Эллис Росс на церемонии вручения "Эмми".Трэйси Эллис Росс прибывает на 70-ю церемонию вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Kyle Grillot
Актриса Трэйси Эллис Росс на церемонии вручения "Эмми".
© REUTERS / Mario AnzuoniТиффани Хэддиш и Анджела Бассетт объявляют имя лучшей актрисы в комедийном сериале.Тиффани Хэддиш и Анджела Бассетт во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
Тиффани Хэддиш и Анджела Бассетт объявляют имя лучшей актрисы в комедийном сериале.
© REUTERS / Mario AnzuoniПеред гостями церемонии выступил Рики Мартин.Рики Мартин во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
Перед гостями церемонии выступил Рики Мартин.
© REUTERS / Mario AnzuoniТрейси Морган и Джимми Киммел называют имя лучшей актрисы в комедийном сериале.Трейси Морган и Джимми Киммел во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
Трейси Морган и Джимми Киммел называют имя лучшей актрисы в комедийном сериале.
© REUTERS / Kyle GrillotСкарлетт Йоханссон и Колин Жост на церемонии вручения "Эмми".Скарлетт Йоханссон и Колин Жост прибывают на 70-ю церемонию вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Kyle Grillot
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост на церемонии вручения "Эмми".
© AP Photo / Invision/Jordan StraussАктриса Кришелл Стаус на юбилейной церемонии вручения "Эмми".Кришелл Стаус прибывает на 70-ю церемонию вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Актриса Кришелл Стаус на юбилейной церемонии вручения "Эмми".
© AP Photo / Invision for the Television Academy/Danny MoloshokМэттью Риз из "Американцев" получил "Эмми" за лучшую мужскую роль в драматическом сериале.Мэттью Риз с наградой за сериал Американцы во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision for the Television Academy/Danny Moloshok
Мэттью Риз из "Американцев" получил "Эмми" за лучшую мужскую роль в драматическом сериале.
© REUTERS / Kyle GrillotПремию "Эмми" присуждает Академия телевизионных искусств и наук.Джоуи Кинг прибывает на 70-ю церемонию вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Kyle Grillot
Премию "Эмми" присуждает Академия телевизионных искусств и наук.
© REUTERS / Kyle GrillotДжастин Тимберлейк и Джессика Бил на церемонии вручения "Эмми".Джастин Тимберлейк и Джессика Бил прибывают на 70-ю церемонию вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Kyle Grillot
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на церемонии вручения "Эмми".
© AP Photo / Invision/Jordan StraussТелеакадемики награждают лучший драматический и комедийный сериалы, лучших актеров и актрис в сериалах, лучшие программы и развлекательные шоу.Актриса Кристин Лихи прибывает на 70-ю церемонию вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Телеакадемики награждают лучший драматический и комедийный сериалы, лучших актеров и актрис в сериалах, лучшие программы и развлекательные шоу.
© AP Photo / Invision for the Television Academy/Vince BucciЗолотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.Колин Жост и Майкл Че во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision for the Television Academy/Vince Bucci
Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
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В Лос-Анджелесе вручили самую престижную телевизионную награду "Эмми". Лучшим драматическим сериалом академики назвали "Игру престолов". Триумфаторы и гости юбилейной, 70-й церемонии — в фотоленте Ria.ru.

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