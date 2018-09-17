На самой демократичной из модных недель большой Четверки, лондонской, показали коллекции "Весна — лето 2019". К чему готовиться тем, кто следит за последними тенденциями, — в фотоленте Ria.ru.
Дерзкие и откровенные образы Недели моды в Лондоне
19:2517.09.2018
(обновлено: 19:31 17.09.2018)
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© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerВ лондонской выставке традиционно принимают участие молодые дизайнеры.
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
В лондонской выставке традиционно принимают участие молодые дизайнеры.
© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerПоказы в основном проводят в Сомерсет Хауз.
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
Показы в основном проводят в Сомерсет Хауз.
© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerБританка Пэм Хогг любить провоцировать публику.
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
Британка Пэм Хогг любить провоцировать публику.
© AFP 2018 / Niklas Halle'nДемонстрировать платья Молли Годдард модели вышли с кочанами капусты в руках. Диковинные аксессуары стали своеобразным дополнением к рюшам, похожим на капустные листья.
Демонстрировать платья Молли Годдард модели вышли с кочанами капусты в руках. Диковинные аксессуары стали своеобразным дополнением к рюшам, похожим на капустные листья.
© AFP 2018 / Niklas Halle'nИспанский бренд Delpozo предложил зрителям встречать весну в романтичных летящих нарядах нежных тонов.
Испанский бренд Delpozo предложил зрителям встречать весну в романтичных летящих нарядах нежных тонов.
© REUTERS / Henry NichollsДизайнерам бренда House Of Holland ближе яркие расцветки и околоспортивный стиль.
Дизайнерам бренда House Of Holland ближе яркие расцветки и околоспортивный стиль.
© AFP 2018 / Niklas Halle'nОблегающие наряды из коллекции Джулиана МакДональд словно созданы для того, чтобы соблазнять.
Облегающие наряды из коллекции Джулиана МакДональд словно созданы для того, чтобы соблазнять.
© REUTERS / Henry NichollsДля Temperley лондонский показ стал своего рода прощальным. Отныне британский бренд намерен презентовать коллекции по-новому.
Для Temperley лондонский показ стал своего рода прощальным. Отныне британский бренд намерен презентовать коллекции по-новому.
© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerДизайнер Ролан Муре показал новую коллекцию на открытом воздухе. Казалось, струящиеся ткани и драпировки и сами были сотканы из воздуха.
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
Дизайнер Ролан Муре показал новую коллекцию на открытом воздухе. Казалось, струящиеся ткани и драпировки и сами были сотканы из воздуха.
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