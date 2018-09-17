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Дерзкие и откровенные образы Недели моды в Лондоне

(обновлено: 19:31 17.09.2018)
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Модель во время показа дизайнера Matty Bovan на Лондонской Неделе моды. 14 сентября 2018 года
Модель во время показа дизайнера Matty Bovan на Лондонской Неделе моды. 14 сентября 2018 года
Модели во время показа дизайнера Бора Аксу на Лондонской Неделе моды. 14 сентября 2018 года
Модель во время показа дизайнера Пэм Хогг на Лондонской Неделе моды. 14 сентября 2018 года
Модель во время показа дизайнера Пэм Хогг на Лондонской Неделе моды. 14 сентября 2018 года
Модель во время показа дизайнера Пэм Хогг на Лондонской Неделе моды. 14 сентября 2018 года
Модель во время показа дизайнера Молли Годдард на Лондонской Неделе моды. 15 сентября 2018 года
Модель во время показа дизайнера Delpozo на Лондонской Неделе моды. 16 сентября 2018 года
Люди перед началом показа на Лондонской Неделе моды. 14 сентября 2018 года
Модель на показе House Of Holland на Неделе моды в Лондоне. 15 сентября 2018 года
Модель на показе дизайнера Джулиана МакДональда на Неделе моды в Лондоне. 15 сентября 2018 года
Модель на презентации коллекции Джулиана МакДональда на Неделе моды в Лондоне
Temperley London show на Неделе моды в Лондоне, Великобритания
Женщины перед показом в рамках Недели моды в Лондоне, Великобритания
Модель во время показа Шведской школы текстиля на Лондонской Неделе моды
Модели во время показа дизайнера Ролана Муре на Неделе моды в Лондоне
© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerВ лондонской выставке традиционно принимают участие молодые дизайнеры.Модель во время показа дизайнера Matty Bovan на Лондонской Неделе моды. 14 сентября 2018 года
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
В лондонской выставке традиционно принимают участие молодые дизайнеры.
© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerПоказы в основном проводят в Сомерсет Хауз.Модель во время показа дизайнера Matty Bovan на Лондонской Неделе моды. 14 сентября 2018 года
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
Показы в основном проводят в Сомерсет Хауз.
© REUTERS / Henry NichollsОднако нередко шоу устраивают и на улицах города.Модели во время показа дизайнера Бора Аксу на Лондонской Неделе моды. 14 сентября 2018 года
© REUTERS / Henry Nicholls
Однако нередко шоу устраивают и на улицах города.
© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerБританка Пэм Хогг любить провоцировать публику.Модель во время показа дизайнера Пэм Хогг на Лондонской Неделе моды. 14 сентября 2018 года
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
Британка Пэм Хогг любить провоцировать публику.
© AFP 2018 / Halle'n NiklasДизайнер смело экспериментирует с материалами, цветами и формами.Модель во время показа дизайнера Пэм Хогг на Лондонской Неделе моды. 14 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Halle'n Niklas
Дизайнер смело экспериментирует с материалами, цветами и формами.
© AFP 2018 / Niklas Halle'nПоказ коллекции Пэм Хогг на Лондонской Неделе моды.Модель во время показа дизайнера Пэм Хогг на Лондонской Неделе моды. 14 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Niklas Halle'n
Показ коллекции Пэм Хогг на Лондонской Неделе моды.
© AFP 2018 / Niklas Halle'nДемонстрировать платья Молли Годдард модели вышли с кочанами капусты в руках. Диковинные аксессуары стали своеобразным дополнением к рюшам, похожим на капустные листья.Модель во время показа дизайнера Молли Годдард на Лондонской Неделе моды. 15 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Niklas Halle'n
Демонстрировать платья Молли Годдард модели вышли с кочанами капусты в руках. Диковинные аксессуары стали своеобразным дополнением к рюшам, похожим на капустные листья.
© AFP 2018 / Niklas Halle'nИспанский бренд Delpozo предложил зрителям встречать весну в романтичных летящих нарядах нежных тонов.Модель во время показа дизайнера Delpozo на Лондонской Неделе моды. 16 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Niklas Halle'n
Испанский бренд Delpozo предложил зрителям встречать весну в романтичных летящих нарядах нежных тонов.
© REUTERS / Henry NichollsЗрители перед показом на Неделе моды в Лондоне.Люди перед началом показа на Лондонской Неделе моды. 14 сентября 2018 года
© REUTERS / Henry Nicholls
Зрители перед показом на Неделе моды в Лондоне.
© REUTERS / Henry NichollsДизайнерам бренда House Of Holland ближе яркие расцветки и околоспортивный стиль.Модель на показе House Of Holland на Неделе моды в Лондоне. 15 сентября 2018 года
© REUTERS / Henry Nicholls
Дизайнерам бренда House Of Holland ближе яркие расцветки и околоспортивный стиль.
© AFP 2018 / Niklas Halle'nОблегающие наряды из коллекции Джулиана МакДональд словно созданы для того, чтобы соблазнять.Модель на показе дизайнера Джулиана МакДональда на Неделе моды в Лондоне. 15 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Niklas Halle'n
Облегающие наряды из коллекции Джулиана МакДональд словно созданы для того, чтобы соблазнять.
© AFP 2018 / Niklas Halle'n Показ коллекции Джулиана МакДональда.Модель на презентации коллекции Джулиана МакДональда на Неделе моды в Лондоне
© AFP 2018 / Niklas Halle'n
Показ коллекции Джулиана МакДональда.
© REUTERS / Henry NichollsДля Temperley лондонский показ стал своего рода прощальным. Отныне британский бренд намерен презентовать коллекции по-новому.Temperley London show на Неделе моды в Лондоне, Великобритания
© REUTERS / Henry Nicholls
Для Temperley лондонский показ стал своего рода прощальным. Отныне британский бренд намерен презентовать коллекции по-новому.
© REUTERS / Henry NichollsНеделя моды в Лондоне.Женщины перед показом в рамках Недели моды в Лондоне, Великобритания
© REUTERS / Henry Nicholls
Неделя моды в Лондоне.
© REUTERS / Henry NichollsШведская школа текстиля встряхнула осенний Лондон ярким креативом.Модель во время показа Шведской школы текстиля на Лондонской Неделе моды
© REUTERS / Henry Nicholls
Шведская школа текстиля встряхнула осенний Лондон ярким креативом.
© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerДизайнер Ролан Муре показал новую коллекцию на открытом воздухе. Казалось, струящиеся ткани и драпировки и сами были сотканы из воздуха.Модели во время показа дизайнера Ролана Муре на Неделе моды в Лондоне
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
Дизайнер Ролан Муре показал новую коллекцию на открытом воздухе. Казалось, струящиеся ткани и драпировки и сами были сотканы из воздуха.
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