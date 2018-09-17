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Супертайфун "Мангхут": наивысшая степень опасности

(обновлено: 14:57 17.09.2018)
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Спасатели филиппинского города Итогон на месте схода оползня, вызванного тайфуном Мангхут. 16 сентября 2018 года
Последствия тайфуна Мангхут в Алькале, провинция Кагаян, Филиппины. 16 сентября 2018 года
Последствия тайфуна Мангхут на Филиппинах. 16 сентября 2018 года
Последствия тайфуна Мангхут в городе Итогоне на Филиппинах. 16 сентября 2018 года
Спасатели филиппинского города Итогон на месте схода оползня, вызванного тайфуном Мангхут. 17 сентября 2018 года
Эвакуация жителей города Итогон после массовых оползней, вызванных супертайфуном Мангхут на Филиппинах. 16 сентября 2018 года
Последствия тайфуна Мангхут в городе Багио на Филиппинах. 16 сентября 2018 года
Последствия тайфуна Мангхут в Гонконге. 17 сентября 2018 года
Женщина на улице города Шэньчжэнь, КНР. 16 сентября 2018
Работник закрывает ресторан перед прибытием супертайфуна Мангхут в Янцзяне в китайской провинции Гуандун, Китай. 16 сентября 2018 года
Автомобиль на улице во время супертайфуна Мангхут в Гонконге. 16 сентября 2018 года
Люди убираются после супертайфуна Мангхут на набережной в Гонконге, Китай. 17 сентября 2018 года
Последствия тайфуна Мангхут в Макао, Китай. 17 сентября 2018 года
Женщина на улице города Чжуншань, провинции Гуандун во время тайфун Мангхут. 16 сентября 2018 года
Разбитые окна в здании после тайфуна Мангхут в Гонконге, Китай. 16 сентября 2018 года
© REUTERS / Erik De Castro"Мангхут" стал 22-м по счету тайфуном в этом году и одним из самых сильных.Спасатели филиппинского города Итогон на месте схода оползня, вызванного тайфуном Мангхут. 16 сентября 2018 года
© REUTERS / Erik De Castro
"Мангхут" стал 22-м по счету тайфуном в этом году и одним из самых сильных.
© AFP 2018 / Ted Aljibe Стихия обрушилась на северо-восточное побережье Филиппин в пятницу вечером.Последствия тайфуна Мангхут в Алькале, провинция Кагаян, Филиппины. 16 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Ted Aljibe 
Стихия обрушилась на северо-восточное побережье Филиппин в пятницу вечером.
© AP Photo / Aaron FavilaПорывы ветра достигали 170 километров в час.Последствия тайфуна Мангхут на Филиппинах. 16 сентября 2018 года
© AP Photo / Aaron Favila
Порывы ветра достигали 170 километров в час.
© REUTERS / Harley Palangchao Стихия затронула 250 тысяч человек, около половины из них направили в центры по эвакуации.Последствия тайфуна Мангхут в городе Итогоне на Филиппинах. 16 сентября 2018 года
© REUTERS / Harley Palangchao
Стихия затронула 250 тысяч человек, около половины из них направили в центры по эвакуации.
© REUTERS / Erik De CastroИз-за тайфуна на Филиппинах погибли более 60 человек.Спасатели филиппинского города Итогон на месте схода оползня, вызванного тайфуном Мангхут. 17 сентября 2018 года
© REUTERS / Erik De Castro
Из-за тайфуна на Филиппинах погибли более 60 человек.
© AFP 2018 / Jj LandinginВ городе Итогон сошел оползень. Несколько десятков шахтеров оказались заблокированы в одном из бараков.Эвакуация жителей города Итогон после массовых оползней, вызванных супертайфуном Мангхут на Филиппинах. 16 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Jj Landingin
В городе Итогон сошел оползень. Несколько десятков шахтеров оказались заблокированы в одном из бараков.
© REUTERS / Harley PalangchaoПоследствия тайфуна на Филиппинах.Последствия тайфуна Мангхут в городе Багио на Филиппинах. 16 сентября 2018 года
© REUTERS / Harley Palangchao
Последствия тайфуна на Филиппинах.
© AFP 2018 / Mark RalstonВ воскресенье "Мангхут" достиг провинции Гуандун на юге Китая.Последствия тайфуна Мангхут в Гонконге. 17 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Mark Ralston
В воскресенье "Мангхут" достиг провинции Гуандун на юге Китая.
© REUTERS / Jason LeeСкорость ветра достигала 45 метров в секунду.Женщина на улице города Шэньчжэнь, КНР. 16 сентября 2018
© REUTERS / Jason Lee
Скорость ветра достигала 45 метров в секунду.
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri В регионе объявили наивысший уровень опасности.Работник закрывает ресторан перед прибытием супертайфуна Мангхут в Янцзяне в китайской провинции Гуандун, Китай. 16 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri 
В регионе объявили наивысший уровень опасности.
© AFP 2018 / Anthony WallaceСообщалось о двух погибших в провинции Гуандун.Автомобиль на улице во время супертайфуна Мангхут в Гонконге. 16 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Anthony Wallace
Сообщалось о двух погибших в провинции Гуандун.
© AP Photo / Vincent YuСтихия нарушила транспортное сообщение практически на всем южном побережье Китая.Люди убираются после супертайфуна Мангхут на набережной в Гонконге, Китай. 17 сентября 2018 года
© AP Photo / Vincent Yu
Стихия нарушила транспортное сообщение практически на всем южном побережье Китая.
© AFP 2018 / Isaac LawrenceВ районе Макао пострадали 15 человек, еще более 1200 были эвакуированы.Последствия тайфуна Мангхут в Макао, Китай. 17 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Isaac Lawrence
В районе Макао пострадали 15 человек, еще более 1200 были эвакуированы.
© REUTERS / StringerВ Шэньчжэнь и Гуанчжоу перестали ходить поезда. В аэропорту Наньнина отменили 85 рейсов.Женщина на улице города Чжуншань, провинции Гуандун во время тайфун Мангхут. 16 сентября 2018 года
© REUTERS / Stringer
В Шэньчжэнь и Гуанчжоу перестали ходить поезда. В аэропорту Наньнина отменили 85 рейсов.
© REUTERS / Bobby YipВ Гонконге затопило целые кварталы, ветром повалено множество деревьев. Пострадали более 350 человек.Разбитые окна в здании после тайфуна Мангхут в Гонконге, Китай. 16 сентября 2018 года
© REUTERS / Bobby Yip
В Гонконге затопило целые кварталы, ветром повалено множество деревьев. Пострадали более 350 человек.
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В странах Азии бушует мощный тайфун "Мангхут". Есть погибшие, число пострадавших превысило несколько сотен. Последствия разгула стихии – в фотоленте Ria.ru.

 

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