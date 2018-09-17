В Москве впервые провели парад собак, участие в нем приняли участие более сотни хозяев с четвероногими питомцами. Кадры праздничного шествия – в фотоленте Ria.ru.
Первый костюмированный парад собак в Москве
12:5017.09.2018
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПарады собак проходят во многих мировых столицах, теперь эстафету приняла и Москва.
Парады собак проходят во многих мировых столицах, теперь эстафету приняла и Москва.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМероприятие проходило в парке "Красная Пресня".
Мероприятие проходило в парке "Красная Пресня".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкХозяева привели сюда самых разных собак – больших и маленьких, породистых и дворовых.
Хозяева привели сюда самых разных собак – больших и маленьких, породистых и дворовых.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВстречались весьма оригинальные дизайнерские находки.
Встречались весьма оригинальные дизайнерские находки.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПри желании костюм можно было сделать здесь же, в специально обустроенном ателье.
При желании костюм можно было сделать здесь же, в специально обустроенном ателье.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВладельцы животных не только демонстрировали способности питомцев, но и делились опытом друг с другом.
Владельцы животных не только демонстрировали способности питомцев, но и делились опытом друг с другом.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГости парада, у которых еще нет собаки, увидели представителей самых разных пород и составили представление о них.
Гости парада, у которых еще нет собаки, увидели представителей самых разных пород и составили представление о них.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТех, кто участвовал в конкурсах, наградили памятными призами.
Тех, кто участвовал в конкурсах, наградили памятными призами.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосетителей парка ждал кинологический фристайл и дог-фрисби.
Посетителей парка ждал кинологический фристайл и дог-фрисби.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСпециалисты рассказали о правильном уходе за животными.
Специалисты рассказали о правильном уходе за животными.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСобака породы вельш-корги на параде в парке "Красная пресня".
Собака породы вельш-корги на параде в парке "Красная пресня".
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