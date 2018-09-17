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Первый костюмированный парад собак в Москве

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Собака породы йоркширский терьер во время конкурса Дефиле в костюмах в рамках парада собак в парке Красная пресня
Беспородная собака на параде в парке Красная пресня
Собака породы английский кокер-спаниель во время конкурса Дефиле в костюмах в рамках парада собак в парке Красная пресня
Собака породы русский той во время конкурса Дефиле в костюмах в рамках парада собак в парке Красная пресня
Собака породы английский пойнтер во время конкурса Дефиле в костюмах в рамках парада собак в парке Красная пресня
Собака породы йоркширский терьер во время конкурса Дефиле в костюмах в рамках парада собак в парке Красная пресня
Собака породы тайский риджбек во время конкурса Дефиле в костюмах в рамках парада собак в парке Красная пресня
Собака породы басенджи во время конкурса Дефиле в костюмах в рамках парада собак в парке Красная пресня
Собака породы китайская хохлатая во время конкурса Дефиле в костюмах в рамках парада собак в парке Красная пресня
Собака породы той-терьер во время конкурса Дефиле в костюмах в рамках парада собак в парке Красная пресня
Собака породы английский кокер-спаниель во время конкурса Дефиле в костюмах в рамках парада собак в парке Красная пресня
Танец с собакой породы бордер-колли во время парада собак в парке Красная пресня
Собаки породы американский голый терьер во время конкурса Дефиле в костюмах в рамках парада собак в парке Красная пресня
Собака породы вельш-корги во время конкурса Дефиле в костюмах в рамках парада собак в парке Красная пресня
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПарады собак проходят во многих мировых столицах, теперь эстафету приняла и Москва.Собака породы йоркширский терьер во время конкурса Дефиле в костюмах в рамках парада собак в парке Красная пресня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Парады собак проходят во многих мировых столицах, теперь эстафету приняла и Москва.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМероприятие проходило в парке "Красная Пресня".Беспородная собака на параде в парке Красная пресня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Мероприятие проходило в парке "Красная Пресня".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкХозяева привели сюда самых разных собак – больших и маленьких, породистых и дворовых.Собака породы английский кокер-спаниель во время конкурса Дефиле в костюмах в рамках парада собак в парке Красная пресня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Хозяева привели сюда самых разных собак – больших и маленьких, породистых и дворовых.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ дефиле могли участвовать все желающие.Собака породы русский той во время конкурса Дефиле в костюмах в рамках парада собак в парке Красная пресня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В дефиле могли участвовать все желающие.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКостюмы для любимцев собаководы шили сами.Собака породы английский пойнтер во время конкурса Дефиле в костюмах в рамках парада собак в парке Красная пресня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Костюмы для любимцев собаководы шили сами.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВстречались весьма оригинальные дизайнерские находки.Собака породы йоркширский терьер во время конкурса Дефиле в костюмах в рамках парада собак в парке Красная пресня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Встречались весьма оригинальные дизайнерские находки.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПри желании костюм можно было сделать здесь же, в специально обустроенном ателье.Собака породы тайский риджбек во время конкурса Дефиле в костюмах в рамках парада собак в парке Красная пресня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
При желании костюм можно было сделать здесь же, в специально обустроенном ателье.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСобака породы басенджи на "Дефиле в костюмах".Собака породы басенджи во время конкурса Дефиле в костюмах в рамках парада собак в парке Красная пресня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Собака породы басенджи на "Дефиле в костюмах".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВладельцы животных не только демонстрировали способности питомцев, но и делились опытом друг с другом.Собака породы китайская хохлатая во время конкурса Дефиле в костюмах в рамках парада собак в парке Красная пресня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Владельцы животных не только демонстрировали способности питомцев, но и делились опытом друг с другом.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГости парада, у которых еще нет собаки, увидели представителей самых разных пород и составили представление о них.Собака породы той-терьер во время конкурса Дефиле в костюмах в рамках парада собак в парке Красная пресня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Гости парада, у которых еще нет собаки, увидели представителей самых разных пород и составили представление о них.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТех, кто участвовал в конкурсах, наградили памятными призами.Собака породы английский кокер-спаниель во время конкурса Дефиле в костюмах в рамках парада собак в парке Красная пресня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Тех, кто участвовал в конкурсах, наградили памятными призами.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосетителей парка ждал кинологический фристайл и дог-фрисби.Танец с собакой породы бордер-колли во время парада собак в парке Красная пресня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Посетителей парка ждал кинологический фристайл и дог-фрисби.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСпециалисты рассказали о правильном уходе за животными.Собаки породы американский голый терьер во время конкурса Дефиле в костюмах в рамках парада собак в парке Красная пресня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Специалисты рассказали о правильном уходе за животными.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСобака породы вельш-корги на параде в парке "Красная пресня".Собака породы вельш-корги во время конкурса Дефиле в костюмах в рамках парада собак в парке Красная пресня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Собака породы вельш-корги на параде в парке "Красная пресня".
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В Москве впервые провели парад собак, участие в нем приняли участие более сотни хозяев с четвероногими питомцами. Кадры праздничного шествия – в фотоленте Ria.ru.

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