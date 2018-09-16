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Выставка кошек "Звезда 2018" в Москве

(обновлено: 16:39 16.09.2018)
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Девушка в костюме с кошкой породы питерболд на выставке Звезда 2018
На выставке представили абиссинские, хайленд фолд, сомали, невские маскарадные, тайские и другие редкие породы
Порода голой вислоухой кошки украинский левкой на выставке
На выставке проводились консультации по уходу, кормлению и разведению животных
Европейская бурма - это один из самых популярных типов бурмы в Европе
В дни работы выставки проводились монопородные шоу
Кошка породы ориентальная - стройная, гибкая, изящная и вместе с тем сильная.выставки кошка породы ориентальная - стройная, гибкая, изящная и вместе с тем сильная
Заводчица с кошкой породы корниш-рекс
Порода питерболд была получена в 1994 году в Санкт-Петербурге
Котята породы британская на выставке в Сокольниках
Кошка породы корниш-рекс
Британские короткошерстные кошки, согласно легенде, являются потомками Чеширского кота
Зрители выставки Звезда 2018 могли не только полюбоваться кошками, но и приобрести котят
Бенгальская кошка
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДевушка в костюме с кошкой породы питерболд на выставке "Звезда 2018".Девушка в костюме с кошкой породы питерболд на выставке Звезда 2018
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Девушка в костюме с кошкой породы питерболд на выставке "Звезда 2018".
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкНа выставке представили абиссинские, скоттиш страйт, хайленд фолд, сомали, селкирк рекс, невские маскарадные, тайские, мейн-куны и другие редкие породы.На выставке представили абиссинские, хайленд фолд, сомали, невские маскарадные, тайские и другие редкие породы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
На выставке представили абиссинские, скоттиш страйт, хайленд фолд, сомали, селкирк рекс, невские маскарадные, тайские, мейн-куны и другие редкие породы.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкНа выставке , в частности, можно было увидеть голую вислоухую кошку - эта порода называется украинский левкой.Порода голой вислоухой кошки украинский левкой на выставке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
На выставке , в частности, можно было увидеть голую вислоухую кошку - эта порода называется украинский левкой.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкНа выставке проводились консультации по уходу, кормлению и разведению животных.На выставке проводились консультации по уходу, кормлению и разведению животных
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
На выставке проводились консультации по уходу, кормлению и разведению животных.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЕвропейская бурма - это один из самых популярных типов бурмы в Европе.Европейская бурма - это один из самых популярных типов бурмы в Европе
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Европейская бурма - это один из самых популярных типов бурмы в Европе.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВ дни работы выставки проводились монопородные шоу.В дни работы выставки проводились монопородные шоу
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В дни работы выставки проводились монопородные шоу.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошка породы ориентальная - стройная, гибкая, изящная и вместе с тем сильная.Кошка породы ориентальная - стройная, гибкая, изящная и вместе с тем сильная.выставки кошка породы ориентальная - стройная, гибкая, изящная и вместе с тем сильная
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка породы ориентальная - стройная, гибкая, изящная и вместе с тем сильная.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗаводчица с кошкой породы корниш-рекс.Заводчица с кошкой породы корниш-рекс
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Заводчица с кошкой породы корниш-рекс.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПорода питерболд была получена в 1994 году в Санкт-Петербурге.Порода питерболд была получена в 1994 году в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Порода питерболд была получена в 1994 году в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкНа выставке были и котята-"британцы" - это одна из самых крупных пород.Котята породы британская на выставке в Сокольниках
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
На выставке были и котята-"британцы" - это одна из самых крупных пород.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошка породы корниш-рекс. Есть мнение, что на котов этой породы не возникает аллергия.Кошка породы корниш-рекс
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка породы корниш-рекс. Есть мнение, что на котов этой породы не возникает аллергия.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкБританские короткошерстные кошки, согласно легенде, являются потомками Чеширского кота.Британские короткошерстные кошки, согласно легенде, являются потомками Чеширского кота
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Британские короткошерстные кошки, согласно легенде, являются потомками Чеширского кота.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗрители выставки "Звезда 2018" могли не только полюбоваться кошками, но и приобрести себе питомца.Зрители выставки Звезда 2018 могли не только полюбоваться кошками, но и приобрести котят
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Зрители выставки "Звезда 2018" могли не только полюбоваться кошками, но и приобрести себе питомца.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКоты бенгальцы обладают сложным характером. Считается, что они как бы сочетают в себе темпераменты дикого зверя и домашнего животного.Бенгальская кошка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Коты бенгальцы обладают сложным характером. Считается, что они как бы сочетают в себе темпераменты дикого зверя и домашнего животного.
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В парке "Сокольники" прошла выставка элитных пород кошек "Звезда 2018". Питерболды, бурмы и другие участники — в фотоленте РИА Новости.

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