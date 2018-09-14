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Лучшие фото недели: балерины за учебой, самый длинный подиум и первый снег

(обновлено: 12:36 14.09.2018)
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Курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова на церемонии принятия присяги
Победительница конкурса красоты Мисс Америка - 2019 Ниа Имани Франклин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения выставки в рамках ВЭФ Улица Дальнего Востока на набережной Дальневосточного федерального университета на острове Русский
Балерины во время перерыва в Красноярском хореографическом колледже. 12 сентября 2018 года
Вид на ураган Флоренс с МКС
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана
Снег на автомобильной дороге Р-257 в районе Буйбинского перевала в Красноярской крае
Зухаир Фатани с пчелами. 11 сентября 2018
Девушки у павильона Камчатка на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Военная техника во время парада военной техники, участвовавшей в учениях Восток-2018, на полигоне Цугол в Забайкальском крае
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом военных маневров российских, монгольских и китайских вооруженных сил Восток-2018
Дина Аверина (Россия) выполняет упражнения с мячом в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
Столкновение протестующие с полицией в Салониках, Греция
Участники акции сторонников независимости Каталонии в Барселоне
Актриса Сабрина Карпентер на международном кинофестивале в Торонто
Палестинцы маршируют на пляже возле границы с Израилем
Жители Нью-Йорка наблюдают за световой инсталляцией под названием Tribute in Light
Модели на самом длинном в мире подиуме, возведенном на территории московского международного делового центра Москва-Сити
Жители Гаваны
Во время наводнения в Силигури, Индия
Актриса Оливия Уайлд на международном кинофестивале в Торонто
Люди наблюдают за вылетом самолета из Варшавского аэропорта имени Фридерика Шопена
Люди отдыхают на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро
Священнослужители во время крестного хода в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. 12 сентября 2018
Президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах мэра Москвы
Работа информационного центра ЦИК РФ. 9 сентября 2018
Посетители на выставке Кузбасс АРТ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
Лодка с мигрантами, севшая на мель в Гибралтарском проливе
Модель перед показом коллекции Savage X Fenty в рамках Недели моды в Нью-Йорке
Военный парад в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкКурсанты Краснодарского высшего военного училища летчиков принимают присягу.Курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова на церемонии принятия присяги
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Курсанты Краснодарского высшего военного училища летчиков принимают присягу.
© REUTERS / Carlo Allegri Победительница конкурса "Мисс Америка" Ниа Имани Франклин.Победительница конкурса красоты Мисс Америка - 2019 Ниа Имани Франклин
© REUTERS / Carlo Allegri
Победительница конкурса "Мисс Америка" Ниа Имани Франклин.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин на тематической площадке ВЭФ-2018 "Улице Дальнего Востока".Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения выставки в рамках ВЭФ Улица Дальнего Востока на набережной Дальневосточного федерального университета на острове Русский
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин на тематической площадке ВЭФ-2018 "Улице Дальнего Востока".
© REUTERS / Ilya NaymushinУченицы Красноярского хореографического колледжа.Балерины во время перерыва в Красноярском хореографическом колледже. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Ilya Naymushin
Ученицы Красноярского хореографического колледжа.
© Фото : ESA/Alexander GerstСнимок урагана "Флоренс" с МКС.Вид на ураган Флоренс с МКС
© Фото : ESA/Alexander Gerst
Снимок урагана "Флоренс" с МКС.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПаломники-хасиды, прибывшие в Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана.Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана
© РИА Новости / Стрингер
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Паломники-хасиды, прибывшие в Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПервый снег в районе Буйбинского перевала в Красноярской крае.Снег на автомобильной дороге Р-257 в районе Буйбинского перевала в Красноярской крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Первый снег в районе Буйбинского перевала в Красноярской крае.
© REUTERS / Mohamed Al HwaityПчеловод Зухаир Фатани пытается установить мировой рекорд по количеству сидящих на человеке насекомых.Зухаир Фатани с пчелами. 11 сентября 2018
© REUTERS / Mohamed Al Hwaity
Пчеловод Зухаир Фатани пытается установить мировой рекорд по количеству сидящих на человеке насекомых.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДевушки у павильона "Камчатка" на площадке Восточного экономического форума.Девушки у павильона Камчатка на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Девушки у павильона "Камчатка" на площадке Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПарад военной техники на учениях "Восток-2018" в Забайкальском крае.Военная техника во время парада военной техники, участвовавшей в учениях Восток-2018, на полигоне Цугол в Забайкальском крае
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Парад военной техники на учениях "Восток-2018" в Забайкальском крае.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин наблюдает за военными маневрами "Восток-2018".Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом военных маневров российских, монгольских и китайских вооруженных сил Восток-2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин наблюдает за военными маневрами "Восток-2018".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссиянка Дина Аверина выполняет упражнения с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии.Дина Аверина (Россия) выполняет упражнения с мячом в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
© РИА Новости / Владимир Песня
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Россиянка Дина Аверина выполняет упражнения с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии.
© REUTERS / Alexandros AvramidisСтолкновение протестующих с полицией в Греции.Столкновение протестующие с полицией в Салониках, Греция
© REUTERS / Alexandros Avramidis
Столкновение протестующих с полицией в Греции.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкАкция сторонников независимости Каталонии в Барселоне.Участники акции сторонников независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Акция сторонников независимости Каталонии в Барселоне.
© REUTERS / Mark BlinchАктриса Сабрина Карпентер на кинофестивале в Торонто.Актриса Сабрина Карпентер на международном кинофестивале в Торонто
© REUTERS / Mark Blinch
Актриса Сабрина Карпентер на кинофестивале в Торонто.
© AP Photo / Felipe DanaПалестинцы маршируют по пляжу возле границы с Израилем.Палестинцы маршируют на пляже возле границы с Израилем
© AP Photo / Felipe Dana
Палестинцы маршируют по пляжу возле границы с Израилем.
© REUTERS / Andrew KellyСветовая инсталляция Tribute in Light в Нью-Йорке.Жители Нью-Йорка наблюдают за световой инсталляцией под названием Tribute in Light
© REUTERS / Andrew Kelly
Световая инсталляция Tribute in Light в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСамый длинный в мире подиум, возведенный на территории делового центра "Москва-Сити" к Международному дню красоты. Протяженность подиума — 3,5 километра.Модели на самом длинном в мире подиуме, возведенном на территории московского международного делового центра Москва-Сити
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Самый длинный в мире подиум, возведенный на территории делового центра "Москва-Сити" к Международному дню красоты. Протяженность подиума — 3,5 километра.
© REUTERS / Alexandre MeneghiniЖители Гаваны фотографируют ежегодное шествие в честь покровительницы Кубы Богоматери Милосердия.Жители Гаваны
© REUTERS / Alexandre Meneghini
Жители Гаваны фотографируют ежегодное шествие в честь покровительницы Кубы Богоматери Милосердия.
© AFP 2018 / Diptendu DuttaНаводнение в Индии.Во время наводнения в Силигури, Индия
© AFP 2018 / Diptendu Dutta
Наводнение в Индии.
© REUTERS / Mark BlinchАктриса Оливия Уайлд на кинофестивале в Торонто.Актриса Оливия Уайлд на международном кинофестивале в Торонто
© REUTERS / Mark Blinch
Актриса Оливия Уайлд на кинофестивале в Торонто.
© AP Photo / Alik KepliczВылет рейса из Варшавского аэропорта имени Фридерика Шопена.Люди наблюдают за вылетом самолета из Варшавского аэропорта имени Фридерика Шопена
© AP Photo / Alik Keplicz
Вылет рейса из Варшавского аэропорта имени Фридерика Шопена.
© REUTERS / Sergio MoraesОтдыхающие на пляже в Рио-де-Жанейро.Люди отдыхают на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро
© REUTERS / Sergio Moraes
Отдыхающие на пляже в Рио-де-Жанейро.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКрестный ход в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.Священнослужители во время крестного хода в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. 12 сентября 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Крестный ход в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин голосует на выборах мэра Москвы.Президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах мэра Москвы
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин голосует на выборах мэра Москвы.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВидеостена в информационном центре ЦИК России в единый день голосования.Работа информационного центра ЦИК РФ. 9 сентября 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Видеостена в информационном центре ЦИК России в единый день голосования.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители на выставке Кузбасс АРТ на IV Восточном экономическом форуме.Посетители на выставке Кузбасс АРТ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители на выставке Кузбасс АРТ на IV Восточном экономическом форуме.
© AFP 2018 / Marcos MorenoЛодка с мигрантами, севшая на мель в Гибралтарском проливе.Лодка с мигрантами, севшая на мель в Гибралтарском проливе
© AFP 2018 / Marcos Moreno
Лодка с мигрантами, севшая на мель в Гибралтарском проливе.
© REUTERS / Jeenah MoonМодель перед показом коллекции Savage X Fenty на Неделе моды в Нью-Йорке.Модель перед показом коллекции Savage X Fenty в рамках Недели моды в Нью-Йорке
© REUTERS / Jeenah Moon
Модель перед показом коллекции Savage X Fenty на Неделе моды в Нью-Йорке.
© AFP 2018 / Ed JonesВоенный парад в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР.Военный парад в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
© AFP 2018 / Ed Jones
Военный парад в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР.
Модель перед показом коллекции Savage X Fenty в рамках Недели моды в Нью-ЙоркеЛучшие фото недели: балерины за учебой, самый длинный подиум и первый снег12:2014.09.2018
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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