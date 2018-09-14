Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: балерины за учебой, самый длинный подиум и первый снег
12:2014.09.2018
(обновлено: 12:36 14.09.2018)
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкКурсанты Краснодарского высшего военного училища летчиков принимают присягу.
Курсанты Краснодарского высшего военного училища летчиков принимают присягу.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин на тематической площадке ВЭФ-2018 "Улице Дальнего Востока".
Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин на тематической площадке ВЭФ-2018 "Улице Дальнего Востока".
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПаломники-хасиды, прибывшие в Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана.
Паломники-хасиды, прибывшие в Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПервый снег в районе Буйбинского перевала в Красноярской крае.
Первый снег в районе Буйбинского перевала в Красноярской крае.
© REUTERS / Mohamed Al HwaityПчеловод Зухаир Фатани пытается установить мировой рекорд по количеству сидящих на человеке насекомых.
Пчеловод Зухаир Фатани пытается установить мировой рекорд по количеству сидящих на человеке насекомых.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДевушки у павильона "Камчатка" на площадке Восточного экономического форума.
Девушки у павильона "Камчатка" на площадке Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПарад военной техники на учениях "Восток-2018" в Забайкальском крае.
Парад военной техники на учениях "Восток-2018" в Забайкальском крае.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин наблюдает за военными маневрами "Восток-2018".
Владимир Путин наблюдает за военными маневрами "Восток-2018".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссиянка Дина Аверина выполняет упражнения с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии.
Россиянка Дина Аверина выполняет упражнения с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкАкция сторонников независимости Каталонии в Барселоне.
Акция сторонников независимости Каталонии в Барселоне.
© AP Photo / Felipe DanaПалестинцы маршируют по пляжу возле границы с Израилем.
© AP Photo / Felipe Dana
Палестинцы маршируют по пляжу возле границы с Израилем.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСамый длинный в мире подиум, возведенный на территории делового центра "Москва-Сити" к Международному дню красоты. Протяженность подиума — 3,5 километра.
Самый длинный в мире подиум, возведенный на территории делового центра "Москва-Сити" к Международному дню красоты. Протяженность подиума — 3,5 километра.
© REUTERS / Alexandre MeneghiniЖители Гаваны фотографируют ежегодное шествие в честь покровительницы Кубы Богоматери Милосердия.
Жители Гаваны фотографируют ежегодное шествие в честь покровительницы Кубы Богоматери Милосердия.
© AP Photo / Alik KepliczВылет рейса из Варшавского аэропорта имени Фридерика Шопена.
© AP Photo / Alik Keplicz
Вылет рейса из Варшавского аэропорта имени Фридерика Шопена.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКрестный ход в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.
Крестный ход в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВидеостена в информационном центре ЦИК России в единый день голосования.
Видеостена в информационном центре ЦИК России в единый день голосования.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители на выставке Кузбасс АРТ на IV Восточном экономическом форуме.
Посетители на выставке Кузбасс АРТ на IV Восточном экономическом форуме.
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