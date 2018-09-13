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Неделя моды в Нью-Йорке: цветы, оборки и гламур

(обновлено: 20:12 13.09.2018)
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Показ коллекции Badgley Mischka в рамках Недели моды в Нью-Йорке
Показ коллекции Savage x Fenty в рамках Недели моды в Нью-Йорке
Показ коллекции Phillipe Blond в рамках Недели моды в Нью-Йорке
Показ коллекции Prabal Gurung в рамках Недели моды в Нью-Йорке
Показ коллекции Brandon Maxwell в рамках Недели моды в Нью-Йорке
Показ коллекции Oscar de la Renta в рамках Недели моды в Нью-Йорке
Показ коллекции Rodarte в рамках Недели моды в Нью-Йорке
Показ коллекции Longchamp Paris в рамках Недели моды в Нью-Йорке
Показ коллекции Jeremy Scott в рамках Недели моды в Нью-Йорке
Показ коллекции Rodarte в рамках Недели моды в Нью-Йорке
Показ коллекции Marc Jacobs в рамках Недели моды в Нью-Йорке
Показ коллекции Savage X Fenty в рамках Недели моды в Нью-Йорке
Показ коллекции Kate Spade в рамках Недели моды в Нью-Йорке
Показ коллекции Nonie в рамках Недели моды в Нью-Йорке
Показ коллекции Naeem Khan в рамках Недели моды в Нью-Йорке
Показ коллекции Tom Ford в рамках Недели моды в Нью-Йорке
Показ коллекции Michael Kors в рамках Недели моды в Нью-Йорке
Модель перед показом коллекции Jeremy Scott в рамках Недели моды в Нью-Йорке
© AP Photo / Diane BondareffМодный дом Badgley Mischka отпраздновал 30-летие красочной и позитивной коллекцией.Показ коллекции Badgley Mischka в рамках Недели моды в Нью-Йорке
© AP Photo / Diane Bondareff
Модный дом Badgley Mischka отпраздновал 30-летие красочной и позитивной коллекцией.
© AP Photo / Diane BondareffПевица Рианна показала в Нью-Йорке новую коллекцию нижнего белья Savage x Fenty, которая никого не оставила равнодушным.Показ коллекции Savage x Fenty в рамках Недели моды в Нью-Йорке
© AP Photo / Diane Bondareff
Певица Рианна показала в Нью-Йорке новую коллекцию нижнего белья Savage x Fenty, которая никого не оставила равнодушным.
© REUTERS / Caitlin OchsДизайнерский дуэт The Blonds вывел на подиум моделей в гламурных нарядах.Показ коллекции Phillipe Blond в рамках Недели моды в Нью-Йорке
© REUTERS / Caitlin Ochs
Дизайнерский дуэт The Blonds вывел на подиум моделей в гламурных нарядах.
© AP Photo / Kevin HagenПрабал Гурунг представил колоритные платья, вдохновленные культурой и красками Непала.Показ коллекции Prabal Gurung в рамках Недели моды в Нью-Йорке
© AP Photo / Kevin Hagen
Прабал Гурунг представил колоритные платья, вдохновленные культурой и красками Непала.
© REUTERS / Caitlin OchsРаботы Брэндона Максвелла вызывают неизменный интерес у звезд. Одной из тех, кто демонстрировал новые творения дизайнера, стала Джиджи Хадид.Показ коллекции Brandon Maxwell в рамках Недели моды в Нью-Йорке
© REUTERS / Caitlin Ochs
Работы Брэндона Максвелла вызывают неизменный интерес у звезд. Одной из тех, кто демонстрировал новые творения дизайнера, стала Джиджи Хадид.
© AP Photo / Richard DrewСудя по коллекции Оскара де ла Ренты, летящие женственные платья по-прежнему в моде.Показ коллекции Oscar de la Renta в рамках Недели моды в Нью-Йорке
© AP Photo / Richard Drew
Судя по коллекции Оскара де ла Ренты, летящие женственные платья по-прежнему в моде.
© AP Photo / Invision/ Charles SykesДизайнеры американского бренда Rodarte предлагают будущей весной носить романтичные пышные платья с оборками.Показ коллекции Rodarte в рамках Недели моды в Нью-Йорке
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
Дизайнеры американского бренда Rodarte предлагают будущей весной носить романтичные пышные платья с оборками.
© AP Photo / Richard DrewГлавной звездой показа Longchamp Paris стала юная модель Кайя Гербер.Показ коллекции Longchamp Paris в рамках Недели моды в Нью-Йорке
© AP Photo / Richard Drew
Главной звездой показа Longchamp Paris стала юная модель Кайя Гербер.
© REUTERS / Caitlin OchsДизайнер Джереми Скотт не боится экспериментировать.Показ коллекции Jeremy Scott в рамках Недели моды в Нью-Йорке
© REUTERS / Caitlin Ochs
Дизайнер Джереми Скотт не боится экспериментировать.
© REUTERS / Caitlin OchsПоказ коллекции Rodarte.Показ коллекции Rodarte в рамках Недели моды в Нью-Йорке
© REUTERS / Caitlin Ochs
Показ коллекции Rodarte.
© REUTERS / Andrew Kelly"Если собираешься наряжаться, так наряжайся", — считает дизайнер Марк Джейкобс. В его новой коллекции есть все, кроме умеренности.Показ коллекции Marc Jacobs в рамках Недели моды в Нью-Йорке
© REUTERS / Andrew Kelly
"Если собираешься наряжаться, так наряжайся", — считает дизайнер Марк Джейкобс. В его новой коллекции есть все, кроме умеренности.
© AP Photo / Diane BondareffПоказ коллекции Savage X Fenty в Нью-Йорке.Показ коллекции Savage X Fenty в рамках Недели моды в Нью-Йорке
© AP Photo / Diane Bondareff
Показ коллекции Savage X Fenty в Нью-Йорке.
© AP Photo / Bebeto MatthewsАмериканский бренд Kate Spade акцентировал внимание на брючных костюмах.Показ коллекции Kate Spade в рамках Недели моды в Нью-Йорке
© AP Photo / Bebeto Matthews
Американский бренд Kate Spade акцентировал внимание на брючных костюмах.
© REUTERS / Andrew KellyПоказ коллекции Nonie на Неделе моды в Нью-Йорке.Показ коллекции Nonie в рамках Недели моды в Нью-Йорке
© REUTERS / Andrew Kelly
Показ коллекции Nonie на Неделе моды в Нью-Йорке.
© AP Photo / Bebeto MatthewsАмериканский дизайнер Наим Кхан совмещает в своих творениях восточные и западные традиции.Показ коллекции Naeem Khan в рамках Недели моды в Нью-Йорке
© AP Photo / Bebeto Matthews
Американский дизайнер Наим Кхан совмещает в своих творениях восточные и западные традиции.
© REUTERS / Brendan McDermidТом Форд увидел весну по-своему и предложил модницам наряды пастельных и нейтральных оттенков.Показ коллекции Tom Ford в рамках Недели моды в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
Том Форд увидел весну по-своему и предложил модницам наряды пастельных и нейтральных оттенков.
© AP Photo / Bebeto MatthewsВесенняя коллекция Майкла Корса играет цветочными мотивами и яркими красками.Показ коллекции Michael Kors в рамках Недели моды в Нью-Йорке
© AP Photo / Bebeto Matthews
Весенняя коллекция Майкла Корса играет цветочными мотивами и яркими красками.
© REUTERS / Caitlin OchsНеделя моды в Нью-Йорке.Модель перед показом коллекции Jeremy Scott в рамках Недели моды в Нью-Йорке
© REUTERS / Caitlin Ochs
Неделя моды в Нью-Йорке.
Показ коллекции Savage X Fenty в рамках Недели моды в Нью-ЙоркеНеделя моды в Нью-Йорке: цветы, оборки и гламур20:1013.09.2018
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В Нью-Йорке завершилась неделя моды — одна из четырех главных в мире. Самые яркие показы — в фотоленте Ria.ru.

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