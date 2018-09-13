Компания Apple представила новые iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr и назвала цены на них. Кадры с презентации – в фотоленте Ria.ru.
Те же, но другие: новые смартфоны Apple
12:1013.09.2018
(обновлено: 12:11 13.09.2018)
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© AP Photo / Marcio Jose SanchezВнешне устройства почти не изменились. Гаджеты сохранили "челку " в верхней части экрана, как у iPhone X.
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Внешне устройства почти не изменились. Гаджеты сохранили "челку " в верхней части экрана, как у iPhone X.
© REUTERS / Stephen LamНовинки будут отличаться полной водонепроницаемостью: они прошли испытания не только водой, но и пивом.
Новинки будут отличаться полной водонепроницаемостью: они прошли испытания не только водой, но и пивом.
© AFP 2018 / Noah Berger Функция распознавания лиц Face ID для разблокировки телефона станет работать быстрее, обещают разработчики.
Функция распознавания лиц Face ID для разблокировки телефона станет работать быстрее, обещают разработчики.
© AFP 2018 / Noah BergerНаряду с телефонами компания показала обновленные наручные часы Apple Watch.
Наряду с телефонами компания показала обновленные наручные часы Apple Watch.
© AFP 2018 / Noah Berger Благодаря датчику на обратной стороне часы будут следить за сердцебиением владельца, смогут предупредить владельца о потенциальной проблеме и в случае вызвать помощь.
Благодаря датчику на обратной стороне часы будут следить за сердцебиением владельца, смогут предупредить владельца о потенциальной проблеме и в случае вызвать помощь.
© AP Photo / Marcio Jose SancheziPhone Xs с диагональю экрана в 5,8 дюйма с разрешением 2,7 миллиона пикселей будет стоить от 999 долларов.
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
iPhone Xs с диагональю экрана в 5,8 дюйма с разрешением 2,7 миллиона пикселей будет стоить от 999 долларов.
© REUTERS / Stephen LamМодель iPhone Xs оснастили электронной сим-картой. Это позволит использовать функцию двух сим-карт и переключаться на разные тарифы.
Модель iPhone Xs оснастили электронной сим-картой. Это позволит использовать функцию двух сим-карт и переключаться на разные тарифы.
© AP Photo / Marcio Jose SancheziPhone Xs Max с экраном диагональю 6,5 дюйма обойдется владельцу не менее чем в 1099 долларов.
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
iPhone Xs Max с экраном диагональю 6,5 дюйма обойдется владельцу не менее чем в 1099 долларов.
© AP Photo / Marcio Jose SancheziPhone Xs и Xs Max выпустили в корпусах трех цветов: сером, золотом и space gray.
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
iPhone Xs и Xs Max выпустили в корпусах трех цветов: сером, золотом и space gray.
© REUTERS / Stephen LamУ более бюджетного iPhone Xr с 6,1-дюймовым IPS-экраном, в отличие от других новинок, будет лишь одна видеокамера. Цена на телефон с 64 Гб памяти будет начинаться с 749 долларов.
У более бюджетного iPhone Xr с 6,1-дюймовым IPS-экраном, в отличие от других новинок, будет лишь одна видеокамера. Цена на телефон с 64 Гб памяти будет начинаться с 749 долларов.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezГенеральный директор Apple Тим Кук сообщил на презентации, что в ближайшее время компания продаст свое двухмиллиардное устройство.
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил на презентации, что в ближайшее время компания продаст свое двухмиллиардное устройство.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezНовые часы Apple Watch 4.
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Новые часы Apple Watch 4.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezApple — первая в мире компания, рыночная капитализация которой превысила триллион долларов.
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Apple — первая в мире компания, рыночная капитализация которой превысила триллион долларов.
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