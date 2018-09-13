Четвертый Восточный экономический форум проходит на острове Русский во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Третий день ВЭФ — в фотоленте Ria.ru.
Восточный экономический форум. День третий
10:5213.09.2018
(обновлено: 10:54 13.09.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ заключительный день Четвертого Восточного экономического форума прошла итоговая пресс-конференция, на которой были подведены промежуточные результаты.
На фото: стенд компании "Русгидро"
На фото: стенд компании "Русгидро"
В заключительный день Четвертого Восточного экономического форума прошла итоговая пресс-конференция, на которой были подведены промежуточные результаты.
На фото: стенд компании "Русгидро"
На фото: стенд компании "Русгидро"
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что в рамках форума прошло сто деловых мероприятий.
Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что в рамках форума прошло сто деловых мероприятий.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ Четвертом Восточном экономическом форуме приняло участие 6002 делегата, самой многочисленной оказалась делегация Китайской народной республики
В Четвертом Восточном экономическом форуме приняло участие 6002 делегата, самой многочисленной оказалась делегация Китайской народной республики
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа форуме к началу итоговой пресс-конференции было известно о подписании 175 соглашений на сумму 2,9 триллиона рублей.
На фото: девушки у павильона "Камчатка"
На фото: девушки у павильона "Камчатка"
На форуме к началу итоговой пресс-конференции было известно о подписании 175 соглашений на сумму 2,9 триллиона рублей.
На фото: девушки у павильона "Камчатка"
На фото: девушки у павильона "Камчатка"
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЕвропейский бизнес настроен продолжить инвестировать в Россию, заявил на ВЭФ член правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), коммерческий директор Siemens Russia Александр Либеров.
Европейский бизнес настроен продолжить инвестировать в Россию, заявил на ВЭФ член правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), коммерческий директор Siemens Russia Александр Либеров.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ бизнес-диалоге "Россия — Европа" в рамках ВЭФ принял участие президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов принимает участие
В бизнес-диалоге "Россия — Европа" в рамках ВЭФ принял участие президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов принимает участие
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкО планах Франции в ближайшие два года увеличивать инвестиции в Россию заявил на ВЭФ глава французско-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде.
О планах Франции в ближайшие два года увеличивать инвестиции в Россию заявил на ВЭФ глава французско-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкОдним из самых значимых проектов, о котором договорились на ВЭФ, по мнению полпреда в ДФО Трутнева, стало создание горно-промышленного предприятия Баимской рудной зоны на Чукотке.
Одним из самых значимых проектов, о котором договорились на ВЭФ, по мнению полпреда в ДФО Трутнева, стало создание горно-промышленного предприятия Баимской рудной зоны на Чукотке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРазвитие мировой науки и международного сотрудничества будет определять будущее человечества, заявил президент РАН Александр Сергеев на встрече со студентами из ряда ведущих юго-восточных стран.
Развитие мировой науки и международного сотрудничества будет определять будущее человечества, заявил президент РАН Александр Сергеев на встрече со студентами из ряда ведущих юго-восточных стран.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГерман Греф рассказал на ВЭФ, что Сбербанк намерен развивать ипотеку и инфраструктуру на Дальнем Востокке, а также инвестировать в коммерческую недвижимость.
Герман Греф рассказал на ВЭФ, что Сбербанк намерен развивать ипотеку и инфраструктуру на Дальнем Востокке, а также инвестировать в коммерческую недвижимость.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСреди других компаний свою продукцию на форуме представила государственная корпорация "Роскосмос".
Среди других компаний свою продукцию на форуме представила государственная корпорация "Роскосмос".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкГендиректор компании "Аэрофлот" Виталий Савельев рассказал на ВЭФ о проблемах рынка авиаперевозок в России и о путях их решения.
На фото: девушка у стенда "Аэрофлота"
На фото: девушка у стенда "Аэрофлота"
Гендиректор компании "Аэрофлот" Виталий Савельев рассказал на ВЭФ о проблемах рынка авиаперевозок в России и о путях их решения.
На фото: девушка у стенда "Аэрофлота"
На фото: девушка у стенда "Аэрофлота"
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ традиционно проводится благотворительный экологический аукцион, в этом году он собрал 4,5 миллиона рублей, которые пойдут на реализацию программ заповедников.
В рамках ВЭФ традиционно проводится благотворительный экологический аукцион, в этом году он собрал 4,5 миллиона рублей, которые пойдут на реализацию программ заповедников.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ дни проведения Восточного экономического форума его гостям была предложена разнообразная спортивная, культурная и развлекательная программа.
В дни проведения Восточного экономического форума его гостям была предложена разнообразная спортивная, культурная и развлекательная программа.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЧастью спортивной программы ВЭФ стала Дальневосточная регата учебных парусников, в которой приняли участие суда из России, Японии, КНР, Республики Корея и Индонезии.
Частью спортивной программы ВЭФ стала Дальневосточная регата учебных парусников, в которой приняли участие суда из России, Японии, КНР, Республики Корея и Индонезии.
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