В некоторых районах Красноярского края неожиданно рано выпал снег. Первые зимние кадры — в фотоленте Ria.ru.
Готовь сани... Первый снег в Красноярском крае
19:2012.09.2018
(обновлено: 19:23 12.09.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВодители, которые оказались в районе Буйбинского перевала, увидели перед собой неожиданный для середины сентября пейзаж.
Водители, которые оказались в районе Буйбинского перевала, увидели перед собой неожиданный для середины сентября пейзаж.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкДеревья по обеим сторонам дороги накрыло снежными шапками.
Деревья по обеим сторонам дороги накрыло снежными шапками.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкХолода обычно приходят на юг Красноярского края в октябре, однако в этом году зима заявила о своих правах раньше.
Холода обычно приходят на юг Красноярского края в октябре, однако в этом году зима заявила о своих правах раньше.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Красноярском крае прогнозируют прохладную и сырую неделю.
В Красноярском крае прогнозируют прохладную и сырую неделю.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСнег в это время года явление редкое, но вполне нормальное, говорят метеорологи.
Снег в это время года явление редкое, но вполне нормальное, говорят метеорологи.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЖители Алтайского края тоже делятся в соцсетях фотографиями первого снега. Больше всего осадков пришлось на город-курорт Белокуриха.
Жители Алтайского края тоже делятся в соцсетях фотографиями первого снега. Больше всего осадков пришлось на город-курорт Белокуриха.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ этом году аномально рано — в первые дни сентября — пошел снег и в Кемеровской области. Причиной стали резкие перепады температуры.
В этом году аномально рано — в первые дни сентября — пошел снег и в Кемеровской области. Причиной стали резкие перепады температуры.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ центральных регионах России снег, как правило, выпадает в конце октября — начале ноября.
В центральных регионах России снег, как правило, выпадает в конце октября — начале ноября.
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