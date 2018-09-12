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Безграничные возможности: второй день Восточного экономического форума

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018
(обновлено: 17:29 12.09.2018)
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая (слева) и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
Стенд Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО НК Роснефть Игорь Сечин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и помощник президента РФ Андрей Белоусов
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на церемонии подписания соглашения на IV Восточном экономическом форуме
Президент РФ Владимир Путин
Министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает на пленарном заседании Дальний Восток: расширяя границы возможностей ВЭФ-2018. 12 сентября 2018
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на IV Восточном экономическом форуме
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (слева) и генеральный директор компании Биокад Дмитрий Морозов
Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён на пленарном заседании Дальний Восток: расширяя границы возможностей на IV Восточном экономическом форуме
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкКлючевым событием второго дня работы ВЭФ стало пленарное заседание "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая (слева) и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Ключевым событием второго дня работы ВЭФ стало пленарное заседание "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВ заседании участвовали лидеры России, Китая, Японии, Монголии и Республики Корея.Стенд Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В заседании участвовали лидеры России, Китая, Японии, Монголии и Республики Корея.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ центре внимания — развитие Дальнего Востока и привлечение в регион инвесторов, российских и иностранных.Главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО НК Роснефть Игорь Сечин
© РИА Новости / Александр Вильф
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В центре внимания — развитие Дальнего Востока и привлечение в регион инвесторов, российских и иностранных.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПо составу делегаций нынешний форум превзошел предыдущие.Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© РИА Новости / Александр Вильф
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По составу делегаций нынешний форум превзошел предыдущие.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЗампред правительства Ольга Голодец и помощник президента Андрей Белоусов на ВЭФ.Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и помощник президента РФ Андрей Белоусов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Зампред правительства Ольга Голодец и помощник президента Андрей Белоусов на ВЭФ.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли Денис Мантуров и президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин подписали соглашение между ТПП и Министерством промышленности и торговли.Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на церемонии подписания соглашения на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин подписали соглашение между ТПП и Министерством промышленности и торговли.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании, предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами до конца года без предварительных условий.Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Александр Вильф
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Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании, предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами до конца года без предварительных условий.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДелегацию КНДР на форуме возглавил министр внешнеэкономических дел страны Ким Ён Чжэ. Северокорейские представители обсудили с российскими коллегами экономическое сотрудничество.Министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Делегацию КНДР на форуме возглавил министр внешнеэкономических дел страны Ким Ён Чжэ. Северокорейские представители обсудили с российскими коллегами экономическое сотрудничество.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ считает совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах путем к заключению мирного договора между Москвой и Токио.Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает на пленарном заседании Дальний Восток: расширяя границы возможностей ВЭФ-2018. 12 сентября 2018
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах путем к заключению мирного договора между Москвой и Токио.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкМинистр энергетики Александр Новак, выступая на форуме, сосредоточился на энергобезопасности, поставках газа по западному маршруту и мировых ценах на нефть.Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Министр энергетики Александр Новак, выступая на форуме, сосредоточился на энергобезопасности, поставках газа по западному маршруту и мировых ценах на нефть.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГлава Минпромторга Денис Мантуров и гендиректор компании "Биокад" Дмитрий Морозов.Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (слева) и генеральный директор компании Биокад Дмитрий Морозов
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Глава Минпромторга Денис Мантуров и гендиректор компании "Биокад" Дмитрий Морозов.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПремьер-министр Республики Кореи Ли Нак Ён в своем выступлении затронул ситуацию на Корейском полуострове и подчеркнул, что Сеул не откажется от пути к миру с Пхеньяном.Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён на пленарном заседании Дальний Восток: расширяя границы возможностей на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Александр Вильф
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Премьер-министр Республики Кореи Ли Нак Ён в своем выступлении затронул ситуацию на Корейском полуострове и подчеркнул, что Сеул не откажется от пути к миру с Пхеньяном.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкГлава Сбербанка Герман Греф сделал на форуме несколько заявлений, в частности о том, что банк будет развивать ипотеку и инфраструктуру на Дальнем Востоке.Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
© РИА Новости / Александр Вильф
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Глава Сбербанка Герман Греф сделал на форуме несколько заявлений, в частности о том, что банк будет развивать ипотеку и инфраструктуру на Дальнем Востоке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкМонгольский президент Халтмаагийн Баттулга отметил, что Монголия придает приоритетное значение отношениям с Россией и выступает за развитие стратегического партнерства двух стран.Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга
© РИА Новости / Александр Вильф
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Монгольский президент Халтмаагийн Баттулга отметил, что Монголия придает приоритетное значение отношениям с Россией и выступает за развитие стратегического партнерства двух стран.
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Восточный экономический форум становится одним из главных событий для Азиатско-Тихоокеанского региона, а Дальний Восток — регионом, наиболее притягательным для инвестиций. Итоги второго дня работы ВЭФ — в фотоленте Ria.ru.

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