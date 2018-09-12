Восточный экономический форум становится одним из главных событий для Азиатско-Тихоокеанского региона, а Дальний Восток — регионом, наиболее притягательным для инвестиций. Итоги второго дня работы ВЭФ — в фотоленте Ria.ru.
Безграничные возможности: второй день Восточного экономического форума
17:2012.09.2018
(обновлено: 17:29 12.09.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкКлючевым событием второго дня работы ВЭФ стало пленарное заседание "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".
Ключевым событием второго дня работы ВЭФ стало пленарное заседание "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВ заседании участвовали лидеры России, Китая, Японии, Монголии и Республики Корея.
В заседании участвовали лидеры России, Китая, Японии, Монголии и Республики Корея.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ центре внимания — развитие Дальнего Востока и привлечение в регион инвесторов, российских и иностранных.
В центре внимания — развитие Дальнего Востока и привлечение в регион инвесторов, российских и иностранных.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПо составу делегаций нынешний форум превзошел предыдущие.
По составу делегаций нынешний форум превзошел предыдущие.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЗампред правительства Ольга Голодец и помощник президента Андрей Белоусов на ВЭФ.
Зампред правительства Ольга Голодец и помощник президента Андрей Белоусов на ВЭФ.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли Денис Мантуров и президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин подписали соглашение между ТПП и Министерством промышленности и торговли.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин подписали соглашение между ТПП и Министерством промышленности и торговли.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании, предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами до конца года без предварительных условий.
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании, предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами до конца года без предварительных условий.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДелегацию КНДР на форуме возглавил министр внешнеэкономических дел страны Ким Ён Чжэ. Северокорейские представители обсудили с российскими коллегами экономическое сотрудничество.
Делегацию КНДР на форуме возглавил министр внешнеэкономических дел страны Ким Ён Чжэ. Северокорейские представители обсудили с российскими коллегами экономическое сотрудничество.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ считает совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах путем к заключению мирного договора между Москвой и Токио.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах путем к заключению мирного договора между Москвой и Токио.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкМинистр энергетики Александр Новак, выступая на форуме, сосредоточился на энергобезопасности, поставках газа по западному маршруту и мировых ценах на нефть.
Министр энергетики Александр Новак, выступая на форуме, сосредоточился на энергобезопасности, поставках газа по западному маршруту и мировых ценах на нефть.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГлава Минпромторга Денис Мантуров и гендиректор компании "Биокад" Дмитрий Морозов.
Глава Минпромторга Денис Мантуров и гендиректор компании "Биокад" Дмитрий Морозов.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПремьер-министр Республики Кореи Ли Нак Ён в своем выступлении затронул ситуацию на Корейском полуострове и подчеркнул, что Сеул не откажется от пути к миру с Пхеньяном.
Премьер-министр Республики Кореи Ли Нак Ён в своем выступлении затронул ситуацию на Корейском полуострове и подчеркнул, что Сеул не откажется от пути к миру с Пхеньяном.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкГлава Сбербанка Герман Греф сделал на форуме несколько заявлений, в частности о том, что банк будет развивать ипотеку и инфраструктуру на Дальнем Востоке.
Глава Сбербанка Герман Греф сделал на форуме несколько заявлений, в частности о том, что банк будет развивать ипотеку и инфраструктуру на Дальнем Востоке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкМонгольский президент Халтмаагийн Баттулга отметил, что Монголия придает приоритетное значение отношениям с Россией и выступает за развитие стратегического партнерства двух стран.
Монгольский президент Халтмаагийн Баттулга отметил, что Монголия придает приоритетное значение отношениям с Россией и выступает за развитие стратегического партнерства двух стран.
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