Восточный экономический форум. День второй

На ВЭФ впервые в этом году проходят сессии, посвященные спорту. В одной из них — "Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022" — участвовал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.