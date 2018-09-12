Четвертый Восточный экономический форум, который в эти дни проходит на острове Русский, обещает стать самым значительным за всю историю проведения. В этом году Во Владивосток приехали представители более 60 стран. Кадры переговоров и деловых встреч — в фотоленте Ria.ru.
Восточный экономический форум. День второй
11:4012.09.2018
(обновлено: 11:57 12.09.2018)
03300
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин на встрече с премьер-министром Южной Кореи Ли Нак Ёном назвал республику важным перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и отметил, что отношения двух стран развиваются поступательно по всем направлениям.
Владимир Путин на встрече с премьер-министром Южной Кореи Ли Нак Ёном назвал республику важным перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и отметил, что отношения двух стран развиваются поступательно по всем направлениям.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкМинистр просвещения Ольга Васильева рассказала на ВЭФ о формировании ведомства. Глава ведомства также посетила стенд международного информационного агентства "Россия сегодня" и ознакомилась с работой редакторов новостей.
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала на ВЭФ о формировании ведомства. Глава ведомства также посетила стенд международного информационного агентства "Россия сегодня" и ознакомилась с работой редакторов новостей.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСтенд авиакомпании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме.
Стенд авиакомпании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГлава "Сбербанка" Герман Греф отметил, что на Дальнем Востоке созданы условия, привлекательные для инвесторов.
Глава "Сбербанка" Герман Греф отметил, что на Дальнем Востоке созданы условия, привлекательные для инвесторов.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев перед началом бизнес-диалога Россия — Китай.
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев перед началом бизнес-диалога Россия — Китай.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЗампред Госдумы Ирина Яровая предложила дать инвесторам, которые развивают туризм в ДФО, пятилетнюю нулевую ставку. Регион способен стать международным туристическим хабом, убеждена она.
Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила дать инвесторам, которые развивают туризм в ДФО, пятилетнюю нулевую ставку. Регион способен стать международным туристическим хабом, убеждена она.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЗаместитель главного редактора МИА "Россия сегодня»" Дмитрий Груздев, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель центра международных проектов МИА "Россия сегодня" Василий Пушков у радиорубки Sputnik.
Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня»" Дмитрий Груздев, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель центра международных проектов МИА "Россия сегодня" Василий Пушков у радиорубки Sputnik.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОдним из самых ожидаемых событий второго дня форума стал бизнес-диалог "Россия – Япония".
Одним из самых ожидаемых событий второго дня форума стал бизнес-диалог "Россия – Япония".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев перед началом пленарного заседания "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев перед началом пленарного заседания "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин дает интервью на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня".
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин дает интервью на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров выступил на сессии "Молодежное дипломатические сотрудничество со странами АТР: перспективы развития".
Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил на сессии "Молодежное дипломатические сотрудничество со странами АТР: перспективы развития".
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЛауреат Нобелевской премии мира, член совета директоров Европейского средиземноморского центра климатических изменений Риккардо Валентини на стенде МИА "Россия сегодня".
Лауреат Нобелевской премии мира, член совета директоров Европейского средиземноморского центра климатических изменений Риккардо Валентини на стенде МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкНа ВЭФ впервые в этом году проходят сессии, посвященные спорту. В одной из них — "Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022" — участвовал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
На ВЭФ впервые в этом году проходят сессии, посвященные спорту. В одной из них — "Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022" — участвовал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГлавный исполнительный директор офиса Deloitte в Корее Чун Хи Ли в радиорубке Sputnik.
Главный исполнительный директор офиса Deloitte в Корее Чун Хи Ли в радиорубке Sputnik.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс выступил на молодежной площадке, где работает павильон высокотехнологичных проектов и инноваций.
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс выступил на молодежной площадке, где работает павильон высокотехнологичных проектов и инноваций.
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+