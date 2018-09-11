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Итоги первого дня IV Восточного экономического форума

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018
(обновлено: 17:05 11.09.2018)
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
IV Восточный экономический форум
Посетители на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и президент медиакорпорации China Media Group Шэнь Хайсюн
Генеральный директор Исследовательского центра Международная торговля и интеграция Владимир Саламатов в радиорубке Sputnik
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко
Посетители на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Заместитель председателя совета директоров, председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер и генеральный директор ГК Роскосмос Дмитрий Рогозин
Председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ён Гиль (слева) в радиорубке Sputnik
Основатель Alibaba Джек Ма и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр Республики Кореи Ли Нак Ён
Посетители на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры затронули вопросы взаимодействия двух стран в экономике, социальной сфере, гуманитарных связях, темы военно-технического сотрудничества и подписали по итогам встречи пакет документов.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры затронули вопросы взаимодействия двух стран в экономике, социальной сфере, гуманитарных связях, темы военно-технического сотрудничества и подписали по итогам встречи пакет документов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОснователь Alibaba Group Джек Ма посетил ВЭФ и встретился с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Ранее в тот же день РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.Ru Group объявили о стратегическом партнерстве.IV Восточный экономический форум
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Основатель Alibaba Group Джек Ма посетил ВЭФ и встретился с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Ранее в тот же день РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.Ru Group объявили о стратегическом партнерстве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа форуме открыли Лабораторию социальных инвестиций. Одна из главных задач проекта — поиск новых инициатив.Посетители на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На форуме открыли Лабораторию социальных инвестиций. Одна из главных задач проекта — поиск новых инициатив.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВице-премьер Ольга Голодец рассказала о культурном центре, который должен быть создан на Дальнем Востоке по поручению президента.Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вице-премьер Ольга Голодец рассказала о культурном центре, который должен быть создан на Дальнем Востоке по поручению президента.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПомощник президента Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов перед встречей лидеров России и Китая.Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Помощник президента Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов перед встречей лидеров России и Китая.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкИнформационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о стратегическом международном партнерстве с Медиакорпорацией Китая. В присутствии лидеров России и Китая подписи под документом поставили руководители двух СМИ — Дмитрий Киселев и Шэнь Хайсюн.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и президент медиакорпорации China Media Group Шэнь Хайсюн
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о стратегическом международном партнерстве с Медиакорпорацией Китая. В присутствии лидеров России и Китая подписи под документом поставили руководители двух СМИ — Дмитрий Киселев и Шэнь Хайсюн.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГендиректор Исследовательского центра "Международная торговля и интеграция" Владимир Саламатов в радиорубке Sputnik.Генеральный директор Исследовательского центра Международная торговля и интеграция Владимир Саламатов в радиорубке Sputnik
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Гендиректор Исследовательского центра "Международная торговля и интеграция" Владимир Саламатов в радиорубке Sputnik.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ рамках IV Восточного экономического форума состоялся "круглый стол" по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству.Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В рамках IV Восточного экономического форума состоялся "круглый стол" по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители на IV Восточном экономическом форуме.Посетители на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители на IV Восточном экономическом форуме.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЗампред совета директоров, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на ВЭФ.Заместитель председателя совета директоров, председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер и генеральный директор ГК Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Зампред совета директоров, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на ВЭФ.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПредседатель южнокорейского Комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ён Гиль между деловыми встречами побывал в радиорубке Sputnik.Председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ён Гиль (слева) в радиорубке Sputnik
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель южнокорейского Комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ён Гиль между деловыми встречами побывал в радиорубке Sputnik.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОснователь интернет-гиганта Alibaba Джек Ма считает, что со временем проектов с Россией будет все больше и больше.Основатель Alibaba Джек Ма и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Основатель интернет-гиганта Alibaba Джек Ма считает, что со временем проектов с Россией будет все больше и больше.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГлава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин рассказал, как модернизация налогового администрирования повлияла на инвестиционный климат ДФО.Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин рассказал, как модернизация налогового администрирования повлияла на инвестиционный климат ДФО.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПремьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён, выступая на ВЭФ, признался, что в молодости зачитывался произведениями русских классиков, в частности Пушкина и Чехова.Премьер-министр Республики Кореи Ли Нак Ён
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён, выступая на ВЭФ, признался, что в молодости зачитывался произведениями русских классиков, в частности Пушкина и Чехова.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители IV Восточного экономического форума.Посетители на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители IV Восточного экономического форума.
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В первый день деловой программы на IV Восточном экономическом форуме состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне и бизнес-встречи, подписаны крупные контракты. Все самое важное — в фотоленте Ria.ru.

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