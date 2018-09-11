В первый день деловой программы на IV Восточном экономическом форуме состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне и бизнес-встречи, подписаны крупные контракты. Все самое важное — в фотоленте Ria.ru.
Итоги первого дня IV Восточного экономического форума
16:3011.09.2018
(обновлено: 17:05 11.09.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры затронули вопросы взаимодействия двух стран в экономике, социальной сфере, гуманитарных связях, темы военно-технического сотрудничества и подписали по итогам встречи пакет документов.
Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры затронули вопросы взаимодействия двух стран в экономике, социальной сфере, гуманитарных связях, темы военно-технического сотрудничества и подписали по итогам встречи пакет документов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОснователь Alibaba Group Джек Ма посетил ВЭФ и встретился с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Ранее в тот же день РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.Ru Group объявили о стратегическом партнерстве.
Основатель Alibaba Group Джек Ма посетил ВЭФ и встретился с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Ранее в тот же день РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.Ru Group объявили о стратегическом партнерстве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа форуме открыли Лабораторию социальных инвестиций. Одна из главных задач проекта — поиск новых инициатив.
На форуме открыли Лабораторию социальных инвестиций. Одна из главных задач проекта — поиск новых инициатив.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВице-премьер Ольга Голодец рассказала о культурном центре, который должен быть создан на Дальнем Востоке по поручению президента.
Вице-премьер Ольга Голодец рассказала о культурном центре, который должен быть создан на Дальнем Востоке по поручению президента.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПомощник президента Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов перед встречей лидеров России и Китая.
Помощник президента Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов перед встречей лидеров России и Китая.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкИнформационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о стратегическом международном партнерстве с Медиакорпорацией Китая. В присутствии лидеров России и Китая подписи под документом поставили руководители двух СМИ — Дмитрий Киселев и Шэнь Хайсюн.
Информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о стратегическом международном партнерстве с Медиакорпорацией Китая. В присутствии лидеров России и Китая подписи под документом поставили руководители двух СМИ — Дмитрий Киселев и Шэнь Хайсюн.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГендиректор Исследовательского центра "Международная торговля и интеграция" Владимир Саламатов в радиорубке Sputnik.
Гендиректор Исследовательского центра "Международная торговля и интеграция" Владимир Саламатов в радиорубке Sputnik.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ рамках IV Восточного экономического форума состоялся "круглый стол" по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству.
В рамках IV Восточного экономического форума состоялся "круглый стол" по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители на IV Восточном экономическом форуме.
Посетители на IV Восточном экономическом форуме.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЗампред совета директоров, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на ВЭФ.
Зампред совета директоров, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на ВЭФ.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПредседатель южнокорейского Комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ён Гиль между деловыми встречами побывал в радиорубке Sputnik.
Председатель южнокорейского Комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ён Гиль между деловыми встречами побывал в радиорубке Sputnik.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОснователь интернет-гиганта Alibaba Джек Ма считает, что со временем проектов с Россией будет все больше и больше.
Основатель интернет-гиганта Alibaba Джек Ма считает, что со временем проектов с Россией будет все больше и больше.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГлава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин рассказал, как модернизация налогового администрирования повлияла на инвестиционный климат ДФО.
Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин рассказал, как модернизация налогового администрирования повлияла на инвестиционный климат ДФО.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПремьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён, выступая на ВЭФ, признался, что в молодости зачитывался произведениями русских классиков, в частности Пушкина и Чехова.
Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён, выступая на ВЭФ, признался, что в молодости зачитывался произведениями русских классиков, в частности Пушкина и Чехова.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители IV Восточного экономического форума.
Посетители IV Восточного экономического форума.
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