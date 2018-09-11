Дзюба и другие. Люди года по версии GQ

Человеком года стал нападающий российской сборной по футболу и игрок "Зенита" Артем Дзюба. В пяти матчах ЧМ-2018 он забил три гола. "Форвард сборной России благодаря своим голам, речам и жестам (хрестоматийный салют тренеру) превратился в живой символ чемпионата мира, затмив всех претендентов на звание "Человека года" – и даже волка Забиваку", — считают в GQ.