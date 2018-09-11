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Дзюба и другие. Люди года по версии GQ

(обновлено: 13:08 11.09.2018)
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Игрок ФК Зенит Артем Дзюба
Александр Гудков и Иван Ургант
Певец Фёдор Инсаров (Feduk)
Адвокат, управляющий партнер адвокатской конторы Раппопорт и партнеры, ресторатор и телеведущий Александр Раппопорт
Певец Макс Барских
Актер Александр Петров
Продюсер Семен Слепаков
Cооснователь компании Social Discovery Ventures (SDV) Дмитрий Волков
Директор, член совета директоров ESforce Holding Антон Черепенников
Евгений Рылов
Режиссер Дмитрий Черняков
Телеведущий Андрей Малахов
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкЧеловеком года стал нападающий российской сборной по футболу и игрок "Зенита" Артем Дзюба. В пяти матчах ЧМ-2018 он забил три гола. "Форвард сборной России благодаря своим голам, речам и жестам (хрестоматийный салют тренеру) превратился в живой символ чемпионата мира, затмив всех претендентов на звание "Человека года" – и даже волка Забиваку", — считают в GQ.Игрок ФК Зенит Артем Дзюба
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Человеком года стал нападающий российской сборной по футболу и игрок "Зенита" Артем Дзюба. В пяти матчах ЧМ-2018 он забил три гола. "Форвард сборной России благодаря своим голам, речам и жестам (хрестоматийный салют тренеру) превратился в живой символ чемпионата мира, затмив всех претендентов на звание "Человека года" – и даже волка Забиваку", — считают в GQ.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАлександр Гудков и Иван Ургант, которые сняли для Филиппа Киркорова клип "Цвет настроения синий", получили премию как продюсеры года. Видео, где певец выступил в образе модного рэпера, снискало всенародный успех.Александр Гудков и Иван Ургант
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Александр Гудков и Иван Ургант, которые сняли для Филиппа Киркорова клип "Цвет настроения синий", получили премию как продюсеры года. Видео, где певец выступил в образе модного рэпера, снискало всенародный успех.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкОткрытие года — рэпер Feduk (Федор Инсаров). На пьедестал отечественной популярной музыки певца поднял хит "Розовое вино".Певец Фёдор Инсаров (Feduk)
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Открытие года — рэпер Feduk (Федор Инсаров). На пьедестал отечественной популярной музыки певца поднял хит "Розовое вино".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРесторатором года признали Александра Раппопорта, благодаря которому в парке "Зарядье" появились одноименный фуд-корт и ресторан "Восход".Адвокат, управляющий партнер адвокатской конторы Раппопорт и партнеры, ресторатор и телеведущий Александр Раппопорт
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ресторатором года признали Александра Раппопорта, благодаря которому в парке "Зарядье" появились одноименный фуд-корт и ресторан "Восход".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВ номинации "Музыкант года" победил Макс Барских. За четыре года "фабрикант" выпустил четыре альбома, снялся в кино и набрал 200 миллионо­в просмотров на YouTube.Певец Макс Барских
© РИА Новости / Нина Зотина
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В номинации "Музыкант года" победил Макс Барских. За четыре года "фабрикант" выпустил четыре альбома, снялся в кино и набрал 200 миллионо­в просмотров на YouTube.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗрители не устояли перед обаянием Александра Петрова и выбрали его актером года.Актер Александр Петров
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Зрители не устояли перед обаянием Александра Петрова и выбрали его актером года.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАвтор года, сценарист отечественных комедий и музыкант Семен Слепаков, обязан своей наградой резонансным постам в Facebook.Продюсер Семен Слепаков
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автор года, сценарист отечественных комедий и музыкант Семен Слепаков, обязан своей наградой резонансным постам в Facebook.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкBoss года — сооснователь компании Social Discovery Ventures Дмитрий Волков.Cооснователь компании Social Discovery Ventures (SDV) Дмитрий Волков
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Boss года — сооснователь компании Social Discovery Ventures Дмитрий Волков.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБизнесмен года Антон Черепенников знает, как продать самый большой в стране киберспортивный холдинг и остаться у руля компании.Директор, член совета директоров ESforce Holding Антон Черепенников
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бизнесмен года Антон Черепенников знает, как продать самый большой в стране киберспортивный холдинг и остаться у руля компании.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсменом года назвали Евгения Рылова, который вернул Россию в элиту миро­вого ­плавания. На чемпионате Европы по летним видам спорта в Глазго атлет завоевал две золотые и две серебряные медали.Евгений Рылов
© РИА Новости / Александр Вильф
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Спортсменом года назвали Евгения Рылова, который вернул Россию в элиту миро­вого ­плавания. На чемпионате Европы по летним видам спорта в Глазго атлет завоевал две золотые и две серебряные медали.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкРежиссер года, оперный провокатор Дмитрий Черняков, наделал шуму берлинской постановкой "Тристана и Изольды".Режиссер Дмитрий Черняков
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Режиссер года, оперный провокатор Дмитрий Черняков, наделал шуму берлинской постановкой "Тристана и Изольды".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ номинации "Лицо с экрана" победил Андрей Малахов. Уйдя с Первого канала, телеведущий нашел себя, считают организаторы премии.Телеведущий Андрей Малахов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В номинации "Лицо с экрана" победил Андрей Малахов. Уйдя с Первого канала, телеведущий нашел себя, считают организаторы премии.
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Журнал GQ назвал победителей премии "Человек года". Знаменитости, которые в 2018-м совершили прорыв и запомнились больше других, — в фотоленте Ria.ru.

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