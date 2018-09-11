Журнал GQ назвал победителей премии "Человек года". Знаменитости, которые в 2018-м совершили прорыв и запомнились больше других, — в фотоленте Ria.ru.
Дзюба и другие. Люди года по версии GQ
13:0511.09.2018
(обновлено: 13:08 11.09.2018)
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© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкЧеловеком года стал нападающий российской сборной по футболу и игрок "Зенита" Артем Дзюба. В пяти матчах ЧМ-2018 он забил три гола. "Форвард сборной России благодаря своим голам, речам и жестам (хрестоматийный салют тренеру) превратился в живой символ чемпионата мира, затмив всех претендентов на звание "Человека года" – и даже волка Забиваку", — считают в GQ.
Человеком года стал нападающий российской сборной по футболу и игрок "Зенита" Артем Дзюба. В пяти матчах ЧМ-2018 он забил три гола. "Форвард сборной России благодаря своим голам, речам и жестам (хрестоматийный салют тренеру) превратился в живой символ чемпионата мира, затмив всех претендентов на звание "Человека года" – и даже волка Забиваку", — считают в GQ.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАлександр Гудков и Иван Ургант, которые сняли для Филиппа Киркорова клип "Цвет настроения синий", получили премию как продюсеры года. Видео, где певец выступил в образе модного рэпера, снискало всенародный успех.
Александр Гудков и Иван Ургант, которые сняли для Филиппа Киркорова клип "Цвет настроения синий", получили премию как продюсеры года. Видео, где певец выступил в образе модного рэпера, снискало всенародный успех.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкОткрытие года — рэпер Feduk (Федор Инсаров). На пьедестал отечественной популярной музыки певца поднял хит "Розовое вино".
Открытие года — рэпер Feduk (Федор Инсаров). На пьедестал отечественной популярной музыки певца поднял хит "Розовое вино".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРесторатором года признали Александра Раппопорта, благодаря которому в парке "Зарядье" появились одноименный фуд-корт и ресторан "Восход".
Ресторатором года признали Александра Раппопорта, благодаря которому в парке "Зарядье" появились одноименный фуд-корт и ресторан "Восход".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВ номинации "Музыкант года" победил Макс Барских. За четыре года "фабрикант" выпустил четыре альбома, снялся в кино и набрал 200 миллионов просмотров на YouTube.
В номинации "Музыкант года" победил Макс Барских. За четыре года "фабрикант" выпустил четыре альбома, снялся в кино и набрал 200 миллионов просмотров на YouTube.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗрители не устояли перед обаянием Александра Петрова и выбрали его актером года.
Зрители не устояли перед обаянием Александра Петрова и выбрали его актером года.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАвтор года, сценарист отечественных комедий и музыкант Семен Слепаков, обязан своей наградой резонансным постам в Facebook.
Автор года, сценарист отечественных комедий и музыкант Семен Слепаков, обязан своей наградой резонансным постам в Facebook.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкBoss года — сооснователь компании Social Discovery Ventures Дмитрий Волков.
Boss года — сооснователь компании Social Discovery Ventures Дмитрий Волков.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБизнесмен года Антон Черепенников знает, как продать самый большой в стране киберспортивный холдинг и остаться у руля компании.
Бизнесмен года Антон Черепенников знает, как продать самый большой в стране киберспортивный холдинг и остаться у руля компании.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсменом года назвали Евгения Рылова, который вернул Россию в элиту мирового плавания. На чемпионате Европы по летним видам спорта в Глазго атлет завоевал две золотые и две серебряные медали.
Спортсменом года назвали Евгения Рылова, который вернул Россию в элиту мирового плавания. На чемпионате Европы по летним видам спорта в Глазго атлет завоевал две золотые и две серебряные медали.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкРежиссер года, оперный провокатор Дмитрий Черняков, наделал шуму берлинской постановкой "Тристана и Изольды".
Режиссер года, оперный провокатор Дмитрий Черняков, наделал шуму берлинской постановкой "Тристана и Изольды".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ номинации "Лицо с экрана" победил Андрей Малахов. Уйдя с Первого канала, телеведущий нашел себя, считают организаторы премии.
В номинации "Лицо с экрана" победил Андрей Малахов. Уйдя с Первого канала, телеведущий нашел себя, считают организаторы премии.
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