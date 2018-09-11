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Первый день IV Восточного экономического форума

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018
(обновлено: 09:53 11.09.2018)
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IV Восточный экономический форум
Девушки у стенда Министерства транспорта РФ на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Основатель Alibaba Джек Ма (в центре) и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев (справа) и генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев (справа) и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев
Посетители осматривают робота-помощника на стенде ПАО «Русгидро» на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
IV Восточный экономический форум
Девушки у стенда авиакомпании Аэрофлот на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в радиорубке Sputnik
Лауреат Нобелевской премии мира, член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», почетный профессорГосударственного университета Инчхона Чунг Рае Квон
Посетители на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
Министр спорта РФ Павел Колобков
Девушка в национальной одежде на площадке проведения IV Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин
IV Восточный экономический форум
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ программу ВЭФ вошли темы, посвященные укреплению бизнес-связей Азиатско-Тихоокеанского региона, оценке потенциала Дальнего Востока и повышения его инвестиционной привлекательности.IV Восточный экономический форум
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В программу ВЭФ вошли темы, посвященные укреплению бизнес-связей Азиатско-Тихоокеанского региона, оценке потенциала Дальнего Востока и повышения его инвестиционной привлекательности.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДевушки у стенда Министерства транспорта на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.Девушки у стенда Министерства транспорта РФ на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Девушки у стенда Министерства транспорта на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкОснователь Alibaba Джек Ма встретился с вице-премьером Максимом Акимовым и гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.Основатель Alibaba Джек Ма (в центре) и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Основатель Alibaba Джек Ма встретился с вице-премьером Максимом Акимовым и гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГлава "Почты России" Николай Подгузов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости.Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев (справа) и генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Глава "Почты России" Николай Подгузов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВыпустил новость и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев (справа) и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Выпустил новость и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители осматривают робота-помощника на стенде ПАО "Русгидро" на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке.Посетители осматривают робота-помощника на стенде ПАО «Русгидро» на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Посетители осматривают робота-помощника на стенде ПАО "Русгидро" на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке.IV Восточный экономический форум
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДевушки у стенда авиакомпании "Аэрофлот" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.Девушки у стенда авиакомпании Аэрофлот на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Девушки у стенда авиакомпании "Аэрофлот" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ мультмедийный центр Sputnik посетил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в радиорубке Sputnik
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В рамках ВЭФ мультмедийный центр Sputnik посетил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНобелевский лауреат, почетный профессор Государственного университета Инчхона Чунг Рае Квон поучаствовал в панельной сессии "Энергетическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии".Лауреат Нобелевской премии мира, член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», почетный профессорГосударственного университета Инчхона Чунг Рае Квон
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Нобелевский лауреат, почетный профессор Государственного университета Инчхона Чунг Рае Квон поучаствовал в панельной сессии "Энергетическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке.Посетители на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМинистр спорта Павел Колобков пообещал, что 55% россиян будут так или иначе вовлечены в спорт, если реализуется программа государственного частного партнерства. При этом удастся сэкономить от 15 до 20 процентов казенных средств.Министр спорта РФ Павел Колобков
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр спорта Павел Колобков пообещал, что 55% россиян будут так или иначе вовлечены в спорт, если реализуется программа государственного частного партнерства. При этом удастся сэкономить от 15 до 20 процентов казенных средств.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкДевушка в национальной одежде на площадке проведения IV Восточного экономического форума во Владивостоке.Девушка в национальной одежде на площадке проведения IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Девушка в национальной одежде на площадке проведения IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГлава РСПП Александр Шохин прокомментировал "идею Белоусова" об изъятии сверхдоходв у металлургов, нефтехимиков и производителей удобрений. По его словам, предварительный список проектов для инвестиций в рамках этой инициативы будет готов к октябрю.Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Глава РСПП Александр Шохин прокомментировал "идею Белоусова" об изъятии сверхдоходв у металлургов, нефтехимиков и производителей удобрений. По его словам, предварительный список проектов для инвестиций в рамках этой инициативы будет готов к октябрю.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГлавный исполнительный директор компании Lotte International Чхун Ик Ли и генеральный директор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леонид Петухов (слева направо на первом плане) во время церемонии подписания соглашений в присутствии заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова (слева направо на втором плане) в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.IV Восточный экономический форум
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главный исполнительный директор компании Lotte International Чхун Ик Ли и генеральный директор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леонид Петухов (слева направо на первом плане) во время церемонии подписания соглашений в присутствии заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова (слева направо на втором плане) в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
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Во Владивостоке стартовал IV Восточный экономический форум. Российские и зарубежные предприниматели обсуждают здесь практические вопросы сотрудничества. Первый день ВЭФ — в фотоленте Ria.ru.

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