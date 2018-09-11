Во Владивостоке стартовал IV Восточный экономический форум. Российские и зарубежные предприниматели обсуждают здесь практические вопросы сотрудничества. Первый день ВЭФ — в фотоленте Ria.ru.
Первый день IV Восточного экономического форума
09:5011.09.2018
(обновлено: 09:53 11.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ программу ВЭФ вошли темы, посвященные укреплению бизнес-связей Азиатско-Тихоокеанского региона, оценке потенциала Дальнего Востока и повышения его инвестиционной привлекательности.
В программу ВЭФ вошли темы, посвященные укреплению бизнес-связей Азиатско-Тихоокеанского региона, оценке потенциала Дальнего Востока и повышения его инвестиционной привлекательности.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДевушки у стенда Министерства транспорта на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.
Девушки у стенда Министерства транспорта на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкОснователь Alibaba Джек Ма встретился с вице-премьером Максимом Акимовым и гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
Основатель Alibaba Джек Ма встретился с вице-премьером Максимом Акимовым и гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГлава "Почты России" Николай Подгузов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости.
Глава "Почты России" Николай Подгузов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВыпустил новость и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.
Выпустил новость и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители осматривают робота-помощника на стенде ПАО "Русгидро" на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
Посетители осматривают робота-помощника на стенде ПАО "Русгидро" на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
Посетители на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДевушки у стенда авиакомпании "Аэрофлот" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.
Девушки у стенда авиакомпании "Аэрофлот" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ мультмедийный центр Sputnik посетил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
В рамках ВЭФ мультмедийный центр Sputnik посетил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНобелевский лауреат, почетный профессор Государственного университета Инчхона Чунг Рае Квон поучаствовал в панельной сессии "Энергетическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии".
Нобелевский лауреат, почетный профессор Государственного университета Инчхона Чунг Рае Квон поучаствовал в панельной сессии "Энергетическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
Посетители на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМинистр спорта Павел Колобков пообещал, что 55% россиян будут так или иначе вовлечены в спорт, если реализуется программа государственного частного партнерства. При этом удастся сэкономить от 15 до 20 процентов казенных средств.
Министр спорта Павел Колобков пообещал, что 55% россиян будут так или иначе вовлечены в спорт, если реализуется программа государственного частного партнерства. При этом удастся сэкономить от 15 до 20 процентов казенных средств.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкДевушка в национальной одежде на площадке проведения IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
Девушка в национальной одежде на площадке проведения IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГлава РСПП Александр Шохин прокомментировал "идею Белоусова" об изъятии сверхдоходв у металлургов, нефтехимиков и производителей удобрений. По его словам, предварительный список проектов для инвестиций в рамках этой инициативы будет готов к октябрю.
Глава РСПП Александр Шохин прокомментировал "идею Белоусова" об изъятии сверхдоходв у металлургов, нефтехимиков и производителей удобрений. По его словам, предварительный список проектов для инвестиций в рамках этой инициативы будет готов к октябрю.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГлавный исполнительный директор компании Lotte International Чхун Ик Ли и генеральный директор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леонид Петухов (слева направо на первом плане) во время церемонии подписания соглашений в присутствии заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова (слева направо на втором плане) в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
Главный исполнительный директор компании Lotte International Чхун Ик Ли и генеральный директор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леонид Петухов (слева направо на первом плане) во время церемонии подписания соглашений в присутствии заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова (слева направо на втором плане) в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
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