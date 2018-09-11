Первый день IV Восточного экономического форума

Главный исполнительный директор компании Lotte International Чхун Ик Ли и генеральный директор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леонид Петухов (слева направо на первом плане) во время церемонии подписания соглашений в присутствии заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова (слева направо на втором плане) в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.