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При параде: торжества в честь 70-летия КНДР

(обновлено: 15:18 10.09.2018)
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Военный парад в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
Военные перед началом военного парада в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
Парад в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
Военный парад в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
Военный парад в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
Военный парад в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
Военный парад в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
Парад в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
Пролет самолетов во время военного парада в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
Массовое спортивное выступление в рамках мероприятий Славная страна в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
Зрители на трибуне во время массового спортивного выступления в рамках мероприятий Славная страна в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
Ким Чен Ын на массовом спортивном выступлении в рамках мероприятий Славная страна в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
Зрители на трибуне во время массового спортивного выступления в рамках мероприятий Славная страна в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
Массовое спортивное выступление в рамках мероприятий Славная страна в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
Зрители после массового спортивного выступления в рамках мероприятий Славная страна в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
© AP Photo / Ng Han GuanДень основания республики — один из главных праздников в КНДР.Военный парад в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
© AP Photo / Ng Han Guan
День основания республики — один из главных праздников в КНДР.
© AP Photo / Kin CheungЕго традиционно отмечают масштабными парадами.Военные перед началом военного парада в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
© AP Photo / Kin Cheung
Его традиционно отмечают масштабными парадами.
© AP Photo / Ng Han GuanНа этот раз в мероприятии участвовали тысячи военнослужащих.Парад в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
© AP Photo / Ng Han Guan
На этот раз в мероприятии участвовали тысячи военнослужащих.
© REUTERS / Danish SiddiquiБыли продемонстрированы танки и артиллерийские установки, но межконтинентальные баллистические ракеты показаны не были.Военный парад в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
© REUTERS / Danish Siddiqui
Были продемонстрированы танки и артиллерийские установки, но межконтинентальные баллистические ракеты показаны не были.
© AP Photo / Kin CheungВ украшавших столицу лозунгах содержались призывы к экономическому подъему.Военный парад в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
© AP Photo / Kin Cheung
В украшавших столицу лозунгах содержались призывы к экономическому подъему.
© AP Photo / Kin CheungЗа шествием наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, однако приветственных речей не произносил.Военный парад в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
© AP Photo / Kin Cheung
За шествием наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, однако приветственных речей не произносил.
© AP Photo / Kin CheungЗаявление зачитал председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам.Военный парад в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
© AP Photo / Kin Cheung
Заявление зачитал председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам.
© AP Photo / Ng Han GuanТоржества в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР.Парад в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
© AP Photo / Ng Han Guan
Торжества в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР.
© AP Photo / Ng Han GuanРоссию на празднованиях представляла Валентина Матвиенко.Пролет самолетов во время военного парада в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
© AP Photo / Ng Han Guan
Россию на празднованиях представляла Валентина Матвиенко.
© AP Photo / Ng Han GuanСпикер Совета Федерации напомнила, что в 1948 году Москва первой в мире установила с КНДР дипломатические отношения.Массовое спортивное выступление в рамках мероприятий Славная страна в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
© AP Photo / Ng Han Guan
Спикер Совета Федерации напомнила, что в 1948 году Москва первой в мире установила с КНДР дипломатические отношения.
© REUTERS / Danish SiddiquiПарад освещали около 140 иностранных журналистов.Зрители на трибуне во время массового спортивного выступления в рамках мероприятий Славная страна в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
© REUTERS / Danish Siddiqui
Парад освещали около 140 иностранных журналистов.
© REUTERS / Danish SiddiquiКим Чен Ын на праздновании 70-летия со дня образования КНДР.Ким Чен Ын на массовом спортивном выступлении в рамках мероприятий Славная страна в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
© REUTERS / Danish Siddiqui
Ким Чен Ын на праздновании 70-летия со дня образования КНДР.
© AP Photo / Ng Han GuanВ Пхеньяне впервые за несколько лет провели массовые спортивные мероприятия под названием "Славная страна".Зрители на трибуне во время массового спортивного выступления в рамках мероприятий Славная страна в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
© AP Photo / Ng Han Guan
В Пхеньяне впервые за несколько лет провели массовые спортивные мероприятия под названием "Славная страна".
© REUTERS / Danish SiddiquiИгры сопровождались выступлением гимнастов.Массовое спортивное выступление в рамках мероприятий Славная страна в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
© REUTERS / Danish Siddiqui
Игры сопровождались выступлением гимнастов.
© AFP 2018 / Ed JonesЗрители после шоу "Славная страна" в Пхеньяне.Зрители после массового спортивного выступления в рамках мероприятий Славная страна в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
© AFP 2018 / Ed Jones
Зрители после шоу "Славная страна" в Пхеньяне.
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Семьдесят лет назад была создана Корейская Народно-Демократическая Республика. По случаю юбилея в Пхеньяне состоялся масштабный военный парад. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru.

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