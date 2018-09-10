Семьдесят лет назад была создана Корейская Народно-Демократическая Республика. По случаю юбилея в Пхеньяне состоялся масштабный военный парад. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru.
При параде: торжества в честь 70-летия КНДР
15:1510.09.2018
(обновлено: 15:18 10.09.2018)
010100
© AP Photo / Ng Han GuanДень основания республики — один из главных праздников в КНДР.
© AP Photo / Ng Han Guan
День основания республики — один из главных праздников в КНДР.
© AP Photo / Kin CheungЕго традиционно отмечают масштабными парадами.
© AP Photo / Kin Cheung
Его традиционно отмечают масштабными парадами.
© AP Photo / Ng Han GuanНа этот раз в мероприятии участвовали тысячи военнослужащих.
© AP Photo / Ng Han Guan
На этот раз в мероприятии участвовали тысячи военнослужащих.
© REUTERS / Danish SiddiquiБыли продемонстрированы танки и артиллерийские установки, но межконтинентальные баллистические ракеты показаны не были.
Были продемонстрированы танки и артиллерийские установки, но межконтинентальные баллистические ракеты показаны не были.
© AP Photo / Kin CheungВ украшавших столицу лозунгах содержались призывы к экономическому подъему.
© AP Photo / Kin Cheung
В украшавших столицу лозунгах содержались призывы к экономическому подъему.
© AP Photo / Kin CheungЗа шествием наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, однако приветственных речей не произносил.
© AP Photo / Kin Cheung
За шествием наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, однако приветственных речей не произносил.
© AP Photo / Kin CheungЗаявление зачитал председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам.
© AP Photo / Kin Cheung
Заявление зачитал председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам.
© AP Photo / Ng Han GuanТоржества в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР.
© AP Photo / Ng Han Guan
Торжества в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР.
© AP Photo / Ng Han GuanРоссию на празднованиях представляла Валентина Матвиенко.
© AP Photo / Ng Han Guan
Россию на празднованиях представляла Валентина Матвиенко.
© AP Photo / Ng Han GuanСпикер Совета Федерации напомнила, что в 1948 году Москва первой в мире установила с КНДР дипломатические отношения.
© AP Photo / Ng Han Guan
Спикер Совета Федерации напомнила, что в 1948 году Москва первой в мире установила с КНДР дипломатические отношения.
© AP Photo / Ng Han GuanВ Пхеньяне впервые за несколько лет провели массовые спортивные мероприятия под названием "Славная страна".
© AP Photo / Ng Han Guan
В Пхеньяне впервые за несколько лет провели массовые спортивные мероприятия под названием "Славная страна".
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+