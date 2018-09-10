РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Стартовый день IV Восточного экономического форума

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018
(обновлено: 11:51 10.09.2018)
0330
Стенды различных компаний на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Генеральный директор АО Корпорация развития Дальнего Востока Денис Тихонов во время интервью у стенда Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня
Посетитель осматривает макет ТЭЦ «Восточная» на стенде российской энергетической компании ПАО РусГидро
Посетитель на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
Девушка у стойки информации на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
Посетитель у стенда ПАО НК Роснефть на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд телеканала RT на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
Посетители на стенде Кузбасс на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Выступление артистов у павильона Камчатка на площадке павильонов выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Посетитель на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Российский многоцелевой вертолёт Ка-62 на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
Посетители на стенде Кузбасс на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Робот-помощник на стенде ПАО «Русгидро» на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВЭФ-2018 проходит на площадке Дальневосточного федерального университета.Стенды различных компаний на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
ВЭФ-2018 проходит на площадке Дальневосточного федерального университета.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГлавная тема форума в этом году — "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".Генеральный директор АО Корпорация развития Дальнего Востока Денис Тихонов во время интервью у стенда Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Главная тема форума в этом году — "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДеловая программа строится по четырем основным направлениям.Посетитель осматривает макет ТЭЦ «Восточная» на стенде российской энергетической компании ПАО РусГидро
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Деловая программа строится по четырем основным направлениям.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПервое — "Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги " — посвящено модернизации региона как территории опережающего развития.Посетитель на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Первое — "Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги " — посвящено модернизации региона как территории опережающего развития.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкНаправление "Отраслевые приоритеты Дальнего Востока" посвящено отраслям, которые обеспечат экономический рост региона в ближайшие годы.Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Направление "Отраслевые приоритеты Дальнего Востока" посвящено отраслям, которые обеспечат экономический рост региона в ближайшие годы.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБлок "Создание условий для жизни людей" касается демографии, здравоохранения, образования, науки, культуры и развития городской среды на Дальнем Востоке.Девушка у стойки информации на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Блок "Создание условий для жизни людей" касается демографии, здравоохранения, образования, науки, культуры и развития городской среды на Дальнем Востоке.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБлок "Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества" посвящен обсуждению перспектив экономической кооперации региона с соседними странами.Посетитель у стенда ПАО НК Роснефть на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Блок "Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества" посвящен обсуждению перспектив экономической кооперации региона с соседними странами.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМероприятия ВЭФ продлятся до 13 сентября.Стенд телеканала RT на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Мероприятия ВЭФ продлятся до 13 сентября.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрограмма форума также включает образовательный молодежный день. Эксперты и гости ВЭФ прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета.Посетители на стенде Кузбасс на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Программа форума также включает образовательный молодежный день. Эксперты и гости ВЭФ прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВыступление артистов у павильона "Камчатка" на площадке павильонов выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.Выступление артистов у павильона Камчатка на площадке павильонов выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Выступление артистов у павильона "Камчатка" на площадке павильонов выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ этом году в ВЭФ принимают участие выпускники программы кадрового управленческого резерва и победители всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".Посетитель на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В этом году в ВЭФ принимают участие выпускники программы кадрового управленческого резерва и победители всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНовые лидеры расскажут о системе социальных лифтов в стране.Российский многоцелевой вертолёт Ка-62 на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Новые лидеры расскажут о системе социальных лифтов в стране.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГенеральным информационным партнером Восточного экономического форума выступает МИА "Россия сегодня".Посетители на стенде Кузбасс на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Генеральным информационным партнером Восточного экономического форума выступает МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРобот-помощник на стенде ПАО "Русгидро".Робот-помощник на стенде ПАО «Русгидро» на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Робот-помощник на стенде ПАО "Русгидро".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЧетвертый Восточный экономический форум.Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Четвертый Восточный экономический форум.
Генеральный директор АО Корпорация развития Дальнего Востока Денис Тихонов во время интервью у стенда Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодняСтартовый день IV Восточного экономического форума11:1910.09.2018
День Москвы отмечается в первую субботу сентября. В этом году праздник выпал на 8-9 числа.Салюты, песни и гулянья: Москва отметила День города20:3009.09.2018
Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах мэра МосквыВсе на выборы: политики приняли участие в едином дне голосования16:5009.09.2018
Актриса Айслинг Франциози на церемонии закрытия 75-го Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018Церемония закрытия 75-го Венецианского кинофестиваля12:5009.09.2018
Выборы губернатора Московской областиЕдиный день голосования в России12:0509.09.2018
Супермодель Ирина ШейкСамые красивые. Российские модели на мировых подиумах12:0009.09.2018
Госинспектор в области охраны окружающей среды Алтайприроды Сергей БайдуковВода пришла – лоси радуются! В поисках лося и черного аиста15:5207.09.2018
Проект для нового здания испанской винодельни Marqués de RiscalНорки зеленых змиев: самые впечатляющие винодельни мира15:0507.09.2018
Участницы Карибского карнавала в Нью-ЙоркеЛучшие фото недели: футболисты с накладными усами, День знаний и морж Миша10:0007.09.2018
Модель Мадисин Риан на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваляЛучшие платья Венецианского кинофестиваля16:3006.09.2018
Все фотоленты

Во Владивостоке стартовал IV Восточный экономический форум. Российские и зарубежные предприниматели обсуждают здесь практические вопросы сотрудничества. Первые кадры с ВЭФ — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена