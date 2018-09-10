Во Владивостоке стартовал IV Восточный экономический форум. Российские и зарубежные предприниматели обсуждают здесь практические вопросы сотрудничества. Первые кадры с ВЭФ — в фотоленте Ria.ru.
Стартовый день IV Восточного экономического форума
11:1910.09.2018
(обновлено: 11:51 10.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВЭФ-2018 проходит на площадке Дальневосточного федерального университета.
ВЭФ-2018 проходит на площадке Дальневосточного федерального университета.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГлавная тема форума в этом году — "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".
Главная тема форума в этом году — "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДеловая программа строится по четырем основным направлениям.
Деловая программа строится по четырем основным направлениям.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПервое — "Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги " — посвящено модернизации региона как территории опережающего развития.
Первое — "Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги " — посвящено модернизации региона как территории опережающего развития.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкНаправление "Отраслевые приоритеты Дальнего Востока" посвящено отраслям, которые обеспечат экономический рост региона в ближайшие годы.
Направление "Отраслевые приоритеты Дальнего Востока" посвящено отраслям, которые обеспечат экономический рост региона в ближайшие годы.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБлок "Создание условий для жизни людей" касается демографии, здравоохранения, образования, науки, культуры и развития городской среды на Дальнем Востоке.
Блок "Создание условий для жизни людей" касается демографии, здравоохранения, образования, науки, культуры и развития городской среды на Дальнем Востоке.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБлок "Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества" посвящен обсуждению перспектив экономической кооперации региона с соседними странами.
Блок "Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества" посвящен обсуждению перспектив экономической кооперации региона с соседними странами.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрограмма форума также включает образовательный молодежный день. Эксперты и гости ВЭФ прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета.
Программа форума также включает образовательный молодежный день. Эксперты и гости ВЭФ прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВыступление артистов у павильона "Камчатка" на площадке павильонов выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Выступление артистов у павильона "Камчатка" на площадке павильонов выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ этом году в ВЭФ принимают участие выпускники программы кадрового управленческого резерва и победители всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".
В этом году в ВЭФ принимают участие выпускники программы кадрового управленческого резерва и победители всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНовые лидеры расскажут о системе социальных лифтов в стране.
Новые лидеры расскажут о системе социальных лифтов в стране.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГенеральным информационным партнером Восточного экономического форума выступает МИА "Россия сегодня".
Генеральным информационным партнером Восточного экономического форума выступает МИА "Россия сегодня".
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