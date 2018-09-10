Немецкий кутюрье Карл Лагерфельд отмечает 85-летие. Один из самых работоспособных и эксцентричных людей в индустрии красоты и его модели — в фотоленте Ria.ru.
Себе на уме: Карл Лагерфельд и его музы
13:0010.09.2018
(обновлено: 13:02 10.09.2018)
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© AFP 2018 / Patrick Kovarik, Gérard JulienМода для Карла Лагерфельда — это игра, в которую, однако, нужно играть всерьез.
На фото: Ева Герцигова участвует в показе коллекции Лагерфельда.
На фото: Ева Герцигова участвует в показе коллекции Лагерфельда.
Мода для Карла Лагерфельда — это игра, в которую, однако, нужно играть всерьез.
На фото: Ева Герцигова участвует в показе коллекции Лагерфельда.
На фото: Ева Герцигова участвует в показе коллекции Лагерфельда.
© AP Photo / Roland WeihrauchПо признанию кутюрье, он с юности мечтал быть иллюстратором или художником.
© AP Photo / Roland Weihrauch
По признанию кутюрье, он с юности мечтал быть иллюстратором или художником.
© AFP 2018 / Pierre Verdy Клаудию Шиффер Лагерфельд открыл миру в то время, когда блондинки были не в моде.
Клаудию Шиффер Лагерфельд открыл миру в то время, когда блондинки были не в моде.
© AFP 2018 / Francois GuillotМировая слава пришла к модельеру, когда он стал арт-директором Дома Chanel.
Мировая слава пришла к модельеру, когда он стал арт-директором Дома Chanel.
© AFP 2018 / Pierre GuillaudИнес Де ля Фрессанж была музой дизайнера в 1980-е. Француженка и сегодня вдохновляет модников и остается для многих иконой стиля.
Инес Де ля Фрессанж была музой дизайнера в 1980-е. Француженка и сегодня вдохновляет модников и остается для многих иконой стиля.
© AFP 2018 / Alexander KleinНо если бы его спросили, что он хотел бы изобрести, он ответил бы: "Белую рубашку". "Для меня рубашка — основа всего. Остальное — второстепенно", — признался как-то Лагерфельд.
Но если бы его спросили, что он хотел бы изобрести, он ответил бы: "Белую рубашку". "Для меня рубашка — основа всего. Остальное — второстепенно", — признался как-то Лагерфельд.
© AFP 2018 / Gerard Julien Дизайнер в свое время придумал платье-автомобиль с решеткой радиатора, платье-дождь, по которому на пол стекала вода, и несчетное количество оригинальных шляп.
Дизайнер в свое время придумал платье-автомобиль с решеткой радиатора, платье-дождь, по которому на пол стекала вода, и несчетное количество оригинальных шляп.
© AFP 2018 / Jean-Pierre MullerЧерно-белый костюм, солнцезащитные очки, собранные в низкий хвост волосы – этому образу сам Лагерфельд верен много лет.
Черно-белый костюм, солнцезащитные очки, собранные в низкий хвост волосы – этому образу сам Лагерфельд верен много лет.
© AFP 2018 / Eric Feferberg Не меньше, чем своим стилем, кутюрье известен скандальными высказываниями, он никому не дает спуску.
Не меньше, чем своим стилем, кутюрье известен скандальными высказываниями, он никому не дает спуску.
© AFP 2018 / Gerard Julien Лагерфельд любит удивлять. В 2015-м, например, он продемонстрировал на показе Fendi самую дорогую в мире шубу — ценой в миллион евро. Защитники животных были в ужасе.
Лагерфельд любит удивлять. В 2015-м, например, он продемонстрировал на показе Fendi самую дорогую в мире шубу — ценой в миллион евро. Защитники животных были в ужасе.
© AP Photo / Laurent ReboursПри этом кутюрье популярен и любим моделями.
© AP Photo / Laurent Rebours
При этом кутюрье популярен и любим моделями.
© AFP 2018 / Pierre VerdyВ профессиональной среде ходят легенды о фантастической работоспособности дизайнера.
В профессиональной среде ходят легенды о фантастической работоспособности дизайнера.
© AP Photo / Francois MoriВ начале 1960-х году он сотрудничал одновременно с четырьмя модными Домами – Chloé, Fendi, Charles Jourdan и Krizia.
© AP Photo / Francois Mori
В начале 1960-х году он сотрудничал одновременно с четырьмя модными Домами – Chloé, Fendi, Charles Jourdan и Krizia.
© AFP 2018 / Patrick KovarikВ течение сезона модельер создавал несколько коллекций для каждого бренда, умудряясь при этом не повторяться.
В течение сезона модельер создавал несколько коллекций для каждого бренда, умудряясь при этом не повторяться.
© AP Photo / Jacques BrinonЛагерфельд всегда находит время для своего хобби. С 1987 года он увлекается фотографией, выпустил несколько фотоальбомов и стал обладателем престижных наград.
© AP Photo / Jacques Brinon
Лагерфельд всегда находит время для своего хобби. С 1987 года он увлекается фотографией, выпустил несколько фотоальбомов и стал обладателем престижных наград.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПоказ коллекции Карла Лагерфельда "Париж — Москва" в Малом театре.
Показ коллекции Карла Лагерфельда "Париж — Москва" в Малом театре.
© AFP 2018 / Loic VenanceЛагерфельд — известный книголюб, его личная библиотека насчитывает 300 тысяч томов.
Лагерфельд — известный книголюб, его личная библиотека насчитывает 300 тысяч томов.
© AFP 2018 / Gérard JulienДатская модель Хелена Кристенсен во время показа коллекции Карла Лагерфельда в 1995 году.
Датская модель Хелена Кристенсен во время показа коллекции Карла Лагерфельда в 1995 году.
© AP Photo / Francois Mori"Моя работа состоит не в том, чтобы продлить жизнь костюму Chanel, а в том, чтобы он оставался живым", — говорит Лагерфельд.
© AP Photo / Francois Mori
"Моя работа состоит не в том, чтобы продлить жизнь костюму Chanel, а в том, чтобы он оставался живым", — говорит Лагерфельд.
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