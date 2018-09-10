Себе на уме: Карл Лагерфельд и его музы

"Моя работа состоит не в том, чтобы продлить жизнь костюму Chanel, а в том, чтобы он оставался живым", — говорит Лагерфельд.

"Моя работа состоит не в том, чтобы продлить жизнь костюму Chanel, а в том, чтобы он оставался живым", — говорит Лагерфельд.

© AP Photo / Francois Mori