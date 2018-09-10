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Себе на уме: Карл Лагерфельд и его музы

(обновлено: 13:02 10.09.2018)
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Чешская модель Ева Герцигова во время показа коллекции дизайнера Карла Лагерфельда в Париже. 17 октября 1994 года
Карл Лагерфельд. 1987 год
Модель Клаудия Шиффер во время показа коллекции Chanel дизайнера Карла Лагерфельда. 20 июля 1993 года
Модели во время показа моды Chanel Croisiere в большом дворце в Париже. 3 мая 2018 года
Французская модель Инес Де ля Фрессанж во время показа коллекции Chanel дизайнера Карла Лагерфельда. 1984 год
Модель во время показа коллекции Chanel дизайнера Карла Лагерфельда. 1991 год
Модели во время показа коллекции Chanel дизайнера Карла Лагерфельда. 2008 года
Модель во время показа коллекции Chanel дизайнера Карла Лагерфельда. 2012 год
Модель во время показа коллекции дизайнера Карла Лагерфельда. 1996 год
Дизайнер Карл Лагерфельд с российской моделью Натальей Водяновой после своего показа Chanel в Париже. 9 июля 2002 года
Британская модель Кейт Мосс во время показа коллекции Chanel дизайнера Карла Лагерфельда. 1997 год
Топ-модель Синди Кроуфорд во время показа коллекции Chanel дизайнера Карла Лагерфельда. 1993 год
Модель во время показа коллекции Chanel 2010/11 Croisiere дизайнера Карла Лагерфельда. 2010 год
Британская топ-модель Наоми Кэмпбелл во время показа коллекции Карла Лагерфельда для модного дома Chloe. 1997 год
Модели во время показа коллекции дизайнера Карла Лагерфельда. 1997 год
Модели во время показа коллекции дизайнера Карла Лагерфельда. 1997 год
Модель во время показа коллекции Chanel дизайнера Карла Лагерфельда. 2011 год
Немецкий модельер Карл Лагерфельд с актрисой и моделью Лили-Роуз Мелоди Депп на показе Chanel Haute Couture. 2017 год
Модель во время показа коллекции Chanel дизайнера Карла Лагерфельда. 2012 год
Креативный директор Дома Шанель Карл Лагерфельд представил коллекцию Париж-Москва в Государственном академическом Малом театре
Модели во время показа коллекции Chanel с Хадсоном Кронигом, крестником дизайнера Карла Лагерфельда в большом дворце в Париже. 2013 год
Датская модель Хелена Кристенсен во время показа коллекции дизайнера Карла Лагерфельда. 1995 год
Модель во время показа коллекции Chanel Cruise в Париже. 2017 год
© AFP 2018 / Patrick Kovarik, Gérard JulienМода для Карла Лагерфельда — это игра, в которую, однако, нужно играть всерьез.
На фото: Ева Герцигова участвует в показе коллекции Лагерфельда.Чешская модель Ева Герцигова во время показа коллекции дизайнера Карла Лагерфельда в Париже. 17 октября 1994 года
© AFP 2018 / Patrick Kovarik, Gérard Julien
Мода для Карла Лагерфельда — это игра, в которую, однако, нужно играть всерьез.
На фото: Ева Герцигова участвует в показе коллекции Лагерфельда.
© AP Photo / Roland WeihrauchПо признанию кутюрье, он с юности мечтал быть иллюстратором или художником.Карл Лагерфельд. 1987 год
© AP Photo / Roland Weihrauch
По признанию кутюрье, он с юности мечтал быть иллюстратором или художником.
© AFP 2018 / Pierre Verdy Клаудию Шиффер Лагерфельд открыл миру в то время, когда блондинки были не в моде.Модель Клаудия Шиффер во время показа коллекции Chanel дизайнера Карла Лагерфельда. 20 июля 1993 года
© AFP 2018 / Pierre Verdy 
Клаудию Шиффер Лагерфельд открыл миру в то время, когда блондинки были не в моде.
© AFP 2018 / Francois GuillotМировая слава пришла к модельеру, когда он стал арт-директором Дома Chanel.Модели во время показа моды Chanel Croisiere в большом дворце в Париже. 3 мая 2018 года
© AFP 2018 / Francois Guillot
Мировая слава пришла к модельеру, когда он стал арт-директором Дома Chanel.
© AFP 2018 / Pierre GuillaudИнес Де ля Фрессанж была музой дизайнера в 1980-е. Француженка и сегодня вдохновляет модников и остается для многих иконой стиля.Французская модель Инес Де ля Фрессанж во время показа коллекции Chanel дизайнера Карла Лагерфельда. 1984 год
© AFP 2018 / Pierre Guillaud
Инес Де ля Фрессанж была музой дизайнера в 1980-е. Француженка и сегодня вдохновляет модников и остается для многих иконой стиля.
© AFP 2018 / Pierre GuillaudКарл Лагерфельд ввел в обиход мини-юбки и юбки-шорты.Модель во время показа коллекции Chanel дизайнера Карла Лагерфельда. 1991 год
© AFP 2018 / Pierre Guillaud
Карл Лагерфельд ввел в обиход мини-юбки и юбки-шорты.
© AFP 2018 / Francois Guillot Он всегда умел идти в ногу со временем.Модели во время показа коллекции Chanel дизайнера Карла Лагерфельда. 2008 года
© AFP 2018 / Francois Guillot 
Он всегда умел идти в ногу со временем.
© AFP 2018 / Alexander KleinНо если бы его спросили, что он хотел бы изобрести, он ответил бы: "Белую рубашку". "Для меня рубашка — основа всего. Остальное — второстепенно", — признался как-то Лагерфельд.Модель во время показа коллекции Chanel дизайнера Карла Лагерфельда. 2012 год
© AFP 2018 / Alexander Klein
Но если бы его спросили, что он хотел бы изобрести, он ответил бы: "Белую рубашку". "Для меня рубашка — основа всего. Остальное — второстепенно", — признался как-то Лагерфельд.
© AFP 2018 / Gerard Julien Дизайнер в свое время придумал платье-автомобиль с решеткой радиатора, платье-дождь, по которому на пол стекала вода, и несчетное количество оригинальных шляп.Модель во время показа коллекции дизайнера Карла Лагерфельда. 1996 год
© AFP 2018 / Gerard Julien 
Дизайнер в свое время придумал платье-автомобиль с решеткой радиатора, платье-дождь, по которому на пол стекала вода, и несчетное количество оригинальных шляп.
© AFP 2018 / Jean-Pierre MullerЧерно-белый костюм, солнцезащитные очки, собранные в низкий хвост волосы – этому образу сам Лагерфельд верен много лет.Дизайнер Карл Лагерфельд с российской моделью Натальей Водяновой после своего показа Chanel в Париже. 9 июля 2002 года
© AFP 2018 / Jean-Pierre Muller
Черно-белый костюм, солнцезащитные очки, собранные в низкий хвост волосы – этому образу сам Лагерфельд верен много лет.
© AFP 2018 / Eric Feferberg Не меньше, чем своим стилем, кутюрье известен скандальными высказываниями, он никому не дает спуску.Британская модель Кейт Мосс во время показа коллекции Chanel дизайнера Карла Лагерфельда. 1997 год
© AFP 2018 / Eric Feferberg 
Не меньше, чем своим стилем, кутюрье известен скандальными высказываниями, он никому не дает спуску.
© AFP 2018 / Pierre GuillaudМодельера не пугают возможные конфликты с коллегами.Топ-модель Синди Кроуфорд во время показа коллекции Chanel дизайнера Карла Лагерфельда. 1993 год
© AFP 2018 / Pierre Guillaud
Модельера не пугают возможные конфликты с коллегами.
© AFP 2018 / Gerard Julien Лагерфельд любит удивлять. В 2015-м, например, он продемонстрировал на показе Fendi самую дорогую в мире шубу — ценой в миллион евро. Защитники животных были в ужасе.Модель во время показа коллекции Chanel 2010/11 Croisiere дизайнера Карла Лагерфельда. 2010 год
© AFP 2018 / Gerard Julien 
Лагерфельд любит удивлять. В 2015-м, например, он продемонстрировал на показе Fendi самую дорогую в мире шубу — ценой в миллион евро. Защитники животных были в ужасе.
© AP Photo / Laurent ReboursПри этом кутюрье популярен и любим моделями.Британская топ-модель Наоми Кэмпбелл во время показа коллекции Карла Лагерфельда для модного дома Chloe. 1997 год
© AP Photo / Laurent Rebours
При этом кутюрье популярен и любим моделями.
© AFP 2018 / Pierre VerdyЕго показы всегда продуманы до мелочей.Модели во время показа коллекции дизайнера Карла Лагерфельда. 1997 год
© AFP 2018 / Pierre Verdy
Его показы всегда продуманы до мелочей.
© AFP 2018 / Pierre VerdyВ профессиональной среде ходят легенды о фантастической работоспособности дизайнера.Модели во время показа коллекции дизайнера Карла Лагерфельда. 1997 год
© AFP 2018 / Pierre Verdy
В профессиональной среде ходят легенды о фантастической работоспособности дизайнера.
© AP Photo / Francois MoriВ начале 1960-х году он сотрудничал одновременно с четырьмя модными Домами – Chloé, Fendi, Charles Jourdan и Krizia.Модель во время показа коллекции Chanel дизайнера Карла Лагерфельда. 2011 год
© AP Photo / Francois Mori
В начале 1960-х году он сотрудничал одновременно с четырьмя модными Домами – Chloé, Fendi, Charles Jourdan и Krizia.
© AFP 2018 / Patrick KovarikВ течение сезона модельер создавал несколько коллекций для каждого бренда, умудряясь при этом не повторяться.Немецкий модельер Карл Лагерфельд с актрисой и моделью Лили-Роуз Мелоди Депп на показе Chanel Haute Couture. 2017 год
© AFP 2018 / Patrick Kovarik
В течение сезона модельер создавал несколько коллекций для каждого бренда, умудряясь при этом не повторяться.
© AP Photo / Jacques BrinonЛагерфельд всегда находит время для своего хобби. С 1987 года он увлекается фотографией, выпустил несколько фотоальбомов и стал обладателем престижных наград.Модель во время показа коллекции Chanel дизайнера Карла Лагерфельда. 2012 год
© AP Photo / Jacques Brinon
Лагерфельд всегда находит время для своего хобби. С 1987 года он увлекается фотографией, выпустил несколько фотоальбомов и стал обладателем престижных наград.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПоказ коллекции Карла Лагерфельда "Париж — Москва" в Малом театре.Креативный директор Дома Шанель Карл Лагерфельд представил коллекцию Париж-Москва в Государственном академическом Малом театре
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Показ коллекции Карла Лагерфельда "Париж — Москва" в Малом театре.
© AFP 2018 / Loic VenanceЛагерфельд — известный книголюб, его личная библиотека насчитывает 300 тысяч томов.Модели во время показа коллекции Chanel с Хадсоном Кронигом, крестником дизайнера Карла Лагерфельда в большом дворце в Париже. 2013 год
© AFP 2018 / Loic Venance
Лагерфельд — известный книголюб, его личная библиотека насчитывает 300 тысяч томов.
© AFP 2018 / Gérard JulienДатская модель Хелена Кристенсен во время показа коллекции Карла Лагерфельда в 1995 году.Датская модель Хелена Кристенсен во время показа коллекции дизайнера Карла Лагерфельда. 1995 год
© AFP 2018 / Gérard Julien
Датская модель Хелена Кристенсен во время показа коллекции Карла Лагерфельда в 1995 году.
© AP Photo / Francois Mori"Моя работа состоит не в том, чтобы продлить жизнь костюму Chanel, а в том, чтобы он оставался живым", — говорит Лагерфельд.Модель во время показа коллекции Chanel Cruise в Париже. 2017 год
© AP Photo / Francois Mori
"Моя работа состоит не в том, чтобы продлить жизнь костюму Chanel, а в том, чтобы он оставался живым", — говорит Лагерфельд.
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