Празднование Дня города в Москве
20:3009.09.2018
(обновлено: 20:40 09.09.2018)
02300
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ честь праздника во всех округах Москвы проходил фестиваль "Добрая Москва 871".
В честь праздника во всех округах Москвы проходил фестиваль "Добрая Москва 871".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкС утра и до полуночи были открыты основные площадки для празднования - у храма Христа Спасителя, на Цветном Бульваре, Арбате, в парке искусств "Музеон", Поклонной горе и Лужниках.
С утра и до полуночи были открыты основные площадки для празднования - у храма Христа Спасителя, на Цветном Бульваре, Арбате, в парке искусств "Музеон", Поклонной горе и Лужниках.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа День города порадовали детей: для них работали игровые и развлекательные зоны, городки, в которых можно строить башни и замки.
На День города порадовали детей: для них работали игровые и развлекательные зоны, городки, в которых можно строить башни и замки.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПринять участие в спортивных соревнованиях и состязаниях, мастер-классах известных спортсменов и проверить свои физические возможности можно было в Лужниках.
Принять участие в спортивных соревнованиях и состязаниях, мастер-классах известных спортсменов и проверить свои физические возможности можно было в Лужниках.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСпециально ко Дню города для гостей подготовили серию из 26 экскурсионных маршрутов.
Специально ко Дню города для гостей подготовили серию из 26 экскурсионных маршрутов.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОрганизаторы праздника уделили внимание и заботе о домашних животных.
Организаторы праздника уделили внимание и заботе о домашних животных.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа Цветном бульваре в честь праздника прошел уличный фестиваль "Добрая Москва 871". В центре - фонтан "Старый цирк".
На Цветном бульваре в честь праздника прошел уличный фестиваль "Добрая Москва 871". В центре - фонтан "Старый цирк".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУ храма Христа Спасителя любой желающий мог послушать произведения классической музыки в исполнении симфонического оркестра и хоровых ансамблей.
У храма Христа Спасителя любой желающий мог послушать произведения классической музыки в исполнении симфонического оркестра и хоровых ансамблей.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПомимо классической музыки, гуляющие могли послушать и современных исполнителей.
Помимо классической музыки, гуляющие могли послушать и современных исполнителей.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТамара Гвердцители, Михаил Шуфутинский, Катя Лель, "Бурановские бабушки" и другие звезды эстрады выступили перед отдыхающими на Поклонной горе в субботу.
Тамара Гвердцители, Михаил Шуфутинский, Катя Лель, "Бурановские бабушки" и другие звезды эстрады выступили перед отдыхающими на Поклонной горе в субботу.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСотни радостных людей неспешно гуляли по городу, наслаждались праздничной атмосферой, фотографировались, участвовали в перфомансах и конкурсах.
Сотни радостных людей неспешно гуляли по городу, наслаждались праздничной атмосферой, фотографировались, участвовали в перфомансах и конкурсах.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБезопасность горожан и гостей столицы обеспечили сотрудники полиции.
Безопасность горожан и гостей столицы обеспечили сотрудники полиции.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПравоохранители не допустили серьезных нарушений общественного порядка в ходе праздника.
Правоохранители не допустили серьезных нарушений общественного порядка в ходе праздника.
Москва накануне отметила свое 871-летие. Как отпраздновали День города в столице — в фотоленте Ria.ru
Комментарии
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+