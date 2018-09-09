РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Празднование Дня города в Москве

(обновлено: 20:40 09.09.2018)
0230
В честь праздника во всех округах Москвы проходил фестиваль Добрая Москва 871.
С утра и до полуночи были открыты основные площадки для празднования - у храма Христа Спасителя, на Цветном Бульваре, Арбате, в парке искусств Музеон, Поклонной горе и Лужниках.
На День города порадовали детей: для них работали игровые и развлекательные зоны, городки, в которых можно строить башни и замки.
Принять участие в спортивных соревнованиях и состязаниях, мастер-классах известных спортсменов и проверить свои физические возможности можно было в Лужниках.
Специально ко Дню города для гостей подготовили серию из 26 экскурсионных маршрутов.
Организаторы праздника уделили внимание и заботе о домашних животных.
Уличный фестиваль Добрая Москва 871 на Цветном бульваре в честь Дня города. В центре - фонтан Старый цирк
У храма Христа Спасителя любой желающий мог послушать произведения классической музыки в исполнении симфонического оркестра и хоровых ансамблей.
Помимо классической музыки, гуляющие могли послушать и современных исполнителей.
Тамара Гвердцители, Михаил Шуфутинский, Катя Лель, Бурановские бабушки и другие звезды эстрады выступили перед отдыхающими на Поклонной горе в субботу.
Городские гулянья прошли мирно и весело.
Сотни радостных людей неспешно гуляли по городу, наслаждались праздничной атмосферой, фотографировались, участвовали в перфомансах и конкурсах.
Безопасность горожан и гостей столицы обеспечили сотрудники полиции.
Правоохранители не допустили серьезных нарушений общественного порядка в ходе праздника.
Праздничную программу завершил салют.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ честь праздника во всех округах Москвы проходил фестиваль "Добрая Москва 871".В честь праздника во всех округах Москвы проходил фестиваль Добрая Москва 871.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В честь праздника во всех округах Москвы проходил фестиваль "Добрая Москва 871".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкС утра и до полуночи были открыты основные площадки для празднования - у храма Христа Спасителя, на Цветном Бульваре, Арбате, в парке искусств "Музеон", Поклонной горе и Лужниках.С утра и до полуночи были открыты основные площадки для празднования - у храма Христа Спасителя, на Цветном Бульваре, Арбате, в парке искусств Музеон, Поклонной горе и Лужниках.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
С утра и до полуночи были открыты основные площадки для празднования - у храма Христа Спасителя, на Цветном Бульваре, Арбате, в парке искусств "Музеон", Поклонной горе и Лужниках.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа День города порадовали детей: для них работали игровые и развлекательные зоны, городки, в которых можно строить башни и замки.На День города порадовали детей: для них работали игровые и развлекательные зоны, городки, в которых можно строить башни и замки.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
На День города порадовали детей: для них работали игровые и развлекательные зоны, городки, в которых можно строить башни и замки.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПринять участие в спортивных соревнованиях и состязаниях, мастер-классах известных спортсменов и проверить свои физические возможности можно было в Лужниках.Принять участие в спортивных соревнованиях и состязаниях, мастер-классах известных спортсменов и проверить свои физические возможности можно было в Лужниках.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Принять участие в спортивных соревнованиях и состязаниях, мастер-классах известных спортсменов и проверить свои физические возможности можно было в Лужниках.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСпециально ко Дню города для гостей подготовили серию из 26 экскурсионных маршрутов.Специально ко Дню города для гостей подготовили серию из 26 экскурсионных маршрутов.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Специально ко Дню города для гостей подготовили серию из 26 экскурсионных маршрутов.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОрганизаторы праздника уделили внимание и заботе о домашних животных.Организаторы праздника уделили внимание и заботе о домашних животных.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Организаторы праздника уделили внимание и заботе о домашних животных.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа Цветном бульваре в честь праздника прошел уличный фестиваль "Добрая Москва 871". В центре - фонтан "Старый цирк".Уличный фестиваль Добрая Москва 871 на Цветном бульваре в честь Дня города. В центре - фонтан Старый цирк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
На Цветном бульваре в честь праздника прошел уличный фестиваль "Добрая Москва 871". В центре - фонтан "Старый цирк".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУ храма Христа Спасителя любой желающий мог послушать произведения классической музыки в исполнении симфонического оркестра и хоровых ансамблей.У храма Христа Спасителя любой желающий мог послушать произведения классической музыки в исполнении симфонического оркестра и хоровых ансамблей.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
У храма Христа Спасителя любой желающий мог послушать произведения классической музыки в исполнении симфонического оркестра и хоровых ансамблей.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПомимо классической музыки, гуляющие могли послушать и современных исполнителей.Помимо классической музыки, гуляющие могли послушать и современных исполнителей.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Помимо классической музыки, гуляющие могли послушать и современных исполнителей.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТамара Гвердцители, Михаил Шуфутинский, Катя Лель, "Бурановские бабушки" и другие звезды эстрады выступили перед отдыхающими на Поклонной горе в субботу.Тамара Гвердцители, Михаил Шуфутинский, Катя Лель, Бурановские бабушки и другие звезды эстрады выступили перед отдыхающими на Поклонной горе в субботу.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Тамара Гвердцители, Михаил Шуфутинский, Катя Лель, "Бурановские бабушки" и другие звезды эстрады выступили перед отдыхающими на Поклонной горе в субботу.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГородские гулянья прошли мирно и весело.Городские гулянья прошли мирно и весело.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Городские гулянья прошли мирно и весело.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСотни радостных людей неспешно гуляли по городу, наслаждались праздничной атмосферой, фотографировались, участвовали в перфомансах и конкурсах.Сотни радостных людей неспешно гуляли по городу, наслаждались праздничной атмосферой, фотографировались, участвовали в перфомансах и конкурсах.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сотни радостных людей неспешно гуляли по городу, наслаждались праздничной атмосферой, фотографировались, участвовали в перфомансах и конкурсах.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБезопасность горожан и гостей столицы обеспечили сотрудники полиции.Безопасность горожан и гостей столицы обеспечили сотрудники полиции.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Безопасность горожан и гостей столицы обеспечили сотрудники полиции.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПравоохранители не допустили серьезных нарушений общественного порядка в ходе праздника.Правоохранители не допустили серьезных нарушений общественного порядка в ходе праздника.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Правоохранители не допустили серьезных нарушений общественного порядка в ходе праздника.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПраздничную программу завершил салют.Праздничную программу завершил салют.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Праздничную программу завершил салют.
День Москвы отмечается в первую субботу сентября. В этом году праздник выпал на 8-9 числа.Салюты, песни и гулянья: Москва отметила День города20:3009.09.2018
Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах мэра МосквыВсе на выборы: политики приняли участие в едином дне голосования16:5009.09.2018
Актриса Айслинг Франциози на церемонии закрытия 75-го Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018Церемония закрытия 75-го Венецианского кинофестиваля12:5009.09.2018
Выборы губернатора Московской областиЕдиный день голосования в России12:0509.09.2018
Супермодель Ирина ШейкСамые красивые. Российские модели на мировых подиумах12:0009.09.2018
Госинспектор в области охраны окружающей среды Алтайприроды Сергей БайдуковВода пришла – лоси радуются! В поисках лося и черного аиста15:5207.09.2018
Проект для нового здания испанской винодельни Marqués de RiscalНорки зеленых змиев: самые впечатляющие винодельни мира15:0507.09.2018
Участницы Карибского карнавала в Нью-ЙоркеЛучшие фото недели: футболисты с накладными усами, День знаний и морж Миша10:0007.09.2018
Модель Мадисин Риан на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваляЛучшие платья Венецианского кинофестиваля16:3006.09.2018
Скалы в Альпах Drei Zinnen (Три зубца)Возле самого неба: где туристы-экстремалы ночуют в высоких горах14:5306.09.2018
Все фотоленты
Москва накануне отметила свое 871-летие. Как отпраздновали День города в столице — в фотоленте Ria.ru
Комментировать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена