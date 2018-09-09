В России 9 сентября проходит единый день голосования. Политические деятели на избирательных участках — в фотоленте РИА Новости.
Все на выборы: политики приняли участие в едином дне голосования
16:5009.09.2018
(обновлено: 16:52 09.09.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВ единый день голосования проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации, а также кампании по выборам в органы местного самоуправления. Владимир Путин также прибыл на участок в здании РАН, чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы.
В единый день голосования проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации, а также кампании по выборам в органы местного самоуправления. Владимир Путин также прибыл на участок в здании РАН, чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКандидатами на пост главы столицы являются действующий мэр Сергей Собянин, депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".
Кандидатами на пост главы столицы являются действующий мэр Сергей Собянин, депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкСвой голос на выборах отдал и председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Для этого он приехал на участок в московском районе Раменки.
Свой голос на выборах отдал и председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Для этого он приехал на участок в московском районе Раменки.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКандидат на пост губернатора Московской области Андрей Воробьев на избирательном участке в единый день голосования.
Кандидат на пост губернатора Московской области Андрей Воробьев на избирательном участке в единый день голосования.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПомощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко также принял участие в голосовании.
Помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко также принял участие в голосовании.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКандидат на пост мэра Москвы Вадим Кумин от КПРФ проголосовал на избирательном участке в одной из московских школ.
Кандидат на пост мэра Москвы Вадим Кумин от КПРФ проголосовал на избирательном участке в одной из московских школ.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСвой голос на выборах отдал и кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
Свой голос на выборах отдал и кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
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