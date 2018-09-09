Все на выборы: политики приняли участие в едином дне голосования

В единый день голосования проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации, а также кампании по выборам в органы местного самоуправления. Владимир Путин также прибыл на участок в здании РАН, чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы.