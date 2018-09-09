Церемония закрытия 75-го Венецианского кинофестиваля

"Человек, который удивил всех" — единственная картина, которая представляет Россию в Венеции в программе "Горизонты" в рамках конкурса.



На фото: актеры Ли Пейс (слева) и Джейсон Судейкис на красной дорожке премьеры фильма "Тачка на миллион" в рамках церемонии закрытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля.