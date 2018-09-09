Старейший в мире кинофестиваль проводится ежегодно в Венеции на острове Лидо в конце августа — начале сентября. Церемония закрытия 75-го Венецианского кинофестиваля — в фотоленте РИА Новости.
Церемония закрытия 75-го Венецианского кинофестиваля
12:5009.09.2018
05900
© AP Photo / Kirsty WigglesworthВ 2018 году 75-й Венецианский международный кинофестиваль проходил с 29 августа по 8 сентября. Председателем международного жюри кинофестиваля стал мексиканский режиссер Гильермо дель Торо.
На фото: Наоми Уоттс во время прибытии на церемонию закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
На фото: Наоми Уоттс во время прибытии на церемонию закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
В 2018 году 75-й Венецианский международный кинофестиваль проходил с 29 августа по 8 сентября. Председателем международного жюри кинофестиваля стал мексиканский режиссер Гильермо дель Торо.
На фото: Наоми Уоттс во время прибытии на церемонию закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
На фото: Наоми Уоттс во время прибытии на церемонию закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
Американец Виллем Дефо стал лучшим актером Венецианского кинофестиваля за роль в фильме "Ван Гог. На пороге вечности"
На фото: актер Виллем Дафо на церемонии закрытия 75-го Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
На фото: актер Виллем Дафо на церемонии закрытия 75-го Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
Американец Виллем Дефо стал лучшим актером Венецианского кинофестиваля за роль в фильме "Ван Гог. На пороге вечности"
На фото: актер Виллем Дафо на церемонии закрытия 75-го Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
На фото: актер Виллем Дафо на церемонии закрытия 75-го Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
© AP Photo / Kirsty WigglesworthСпецприз жюри Венецианского кинофестиваля получила австралийский режиссер Дженнифер Кент за фильм "Соловей".
На фото: актер Тим Блейк Нельсон и Лиза Бенавидес на церемонии закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
На фото: актер Тим Блейк Нельсон и Лиза Бенавидес на церемонии закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Спецприз жюри Венецианского кинофестиваля получила австралийский режиссер Дженнифер Кент за фильм "Соловей".
На фото: актер Тим Блейк Нельсон и Лиза Бенавидес на церемонии закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
На фото: актер Тим Блейк Нельсон и Лиза Бенавидес на церемонии закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
© REUTERS / Tony GentileПриз за лучший сценарий ушел братьям Коэн за картину "Баллада Бастера Скраггса".
На фото: Таики Вайтити на церемонии закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
На фото: Таики Вайтити на церемонии закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
Приз за лучший сценарий ушел братьям Коэн за картину "Баллада Бастера Скраггса".
На фото: Таики Вайтити на церемонии закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
На фото: Таики Вайтити на церемонии закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
© REUTERS / Tony GentileЗолотого льва Венецианского кинофестиваля получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона.
На фото: режиссер Альфонсо Куарон во время встречи с поклонниками на церемонии закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
На фото: режиссер Альфонсо Куарон во время встречи с поклонниками на церемонии закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
Золотого льва Венецианского кинофестиваля получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона.
На фото: режиссер Альфонсо Куарон во время встречи с поклонниками на церемонии закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
На фото: режиссер Альфонсо Куарон во время встречи с поклонниками на церемонии закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получил актер Байкали Ганамбарр за роль в фильме "Соловей".
На фото: Гильермо дель Торо, Наоми Уоттс и Малгожата Шумовска на церемонии закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
На фото: Гильермо дель Торо, Наоми Уоттс и Малгожата Шумовска на церемонии закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получил актер Байкали Ганамбарр за роль в фильме "Соловей".
На фото: Гильермо дель Торо, Наоми Уоттс и Малгожата Шумовска на церемонии закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
На фото: Гильермо дель Торо, Наоми Уоттс и Малгожата Шумовска на церемонии закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛучшим режиссёром, по мнению жюри, стал Жак Одияр, снявший фильм "Братья Систерс".
На фото: режиссер Альфонсо Куарон на церемонии закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
На фото: режиссер Альфонсо Куарон на церемонии закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Лучшим режиссёром, по мнению жюри, стал Жак Одияр, снявший фильм "Братья Систерс".
На фото: режиссер Альфонсо Куарон на церемонии закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
На фото: режиссер Альфонсо Куарон на церемонии закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
© REUTERS / Tony GentileГран-при жюри вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм "Фаворит".
На фото: участница церемонии закрытия 75-го Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
На фото: участница церемонии закрытия 75-го Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
Гран-при жюри вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм "Фаворит".
На фото: участница церемонии закрытия 75-го Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
На фото: участница церемонии закрытия 75-го Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
© AP Photo / Kirsty WigglesworthАктер Кристоф Вальц во время прибытия на церемонию закрытия 75-го Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Актер Кристоф Вальц во время прибытия на церемонию закрытия 75-го Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанк"Человек, который удивил всех" — единственная картина, которая представляет Россию в Венеции в программе "Горизонты" в рамках конкурса.
На фото: актеры Ли Пейс (слева) и Джейсон Судейкис на красной дорожке премьеры фильма "Тачка на миллион" в рамках церемонии закрытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля.
На фото: актеры Ли Пейс (слева) и Джейсон Судейкис на красной дорожке премьеры фильма "Тачка на миллион" в рамках церемонии закрытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля.
"Человек, который удивил всех" — единственная картина, которая представляет Россию в Венеции в программе "Горизонты" в рамках конкурса.
На фото: актеры Ли Пейс (слева) и Джейсон Судейкис на красной дорожке премьеры фильма "Тачка на миллион" в рамках церемонии закрытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля.
На фото: актеры Ли Пейс (слева) и Джейсон Судейкис на красной дорожке премьеры фильма "Тачка на миллион" в рамках церемонии закрытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля.
© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛучшей актрисой признана Оливия Коулман, сыгравшая в фильме "Фаворит".
На фото: актриса Оливия Коулман на церемонии закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
На фото: актриса Оливия Коулман на церемонии закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Лучшей актрисой признана Оливия Коулман, сыгравшая в фильме "Фаворит".
На фото: актриса Оливия Коулман на церемонии закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
На фото: актриса Оливия Коулман на церемонии закрытия 75-го издания Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
© AP Photo / Kirsty WigglesworthАктер Виллем Дафо и режиссер Джулиан Шнабель на церемонии закрытия 75-го Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Актер Виллем Дафо и режиссер Джулиан Шнабель на церемонии закрытия 75-го Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
© REUTERS / Tony GentileДженнифер Кент, Айслинг Франциози и Байкали Ганамбарр на церемонии закрытия 75-го Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
Дженнифер Кент, Айслинг Франциози и Байкали Ганамбарр на церемонии закрытия 75-го Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
© AP Photo / Kirsty WigglesworthНаоми Уоттс и Байкали Ганамбарр на церемонии закрытия 75-го Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Наоми Уоттс и Байкали Ганамбарр на церемонии закрытия 75-го Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2018
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