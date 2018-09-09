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Единый день голосования в России

(обновлено: 13:15 09.09.2018)
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Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге
На избирательном участке во время досрочных голосований на выборах губернатора Тюменской области в деревне Вармахли Тобольского района Тюменской области
Единый день голосования в регионах России
Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге. 9 сентября 2018
Единый день голосования в регионах России
Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Новосибирске
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в единый день голосования. 9 сентября 2018
Избирательница и наблюдатель в единый день голосования на избирательном участке в Москве
Выборы губернатора Московской области
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин после голосования в единый день голосования на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ единый день голосования россияне должны выбрать глав четырех столиц субъектов Федерации - Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. В 22 субъектах выбирают глав регионов. Также проходят выборы депутатов региональных парламентов и дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге.Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В единый день голосования россияне должны выбрать глав четырех столиц субъектов Федерации - Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. В 22 субъектах выбирают глав регионов. Также проходят выборы депутатов региональных парламентов и дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Сергей РусановПерейти в фотобанкВ Магаданской области выбирают губернатора. На должность претендуют четыре кандидата: Сергей Носов от партии "Единая Россия", Роман Исаев от ЛДПР, Валентина Дорошевич от КПРФ и Александр Мартынюк от партии "Гражданская платформа".

На фото: на избирательном участке во время досрочных голосований на выборах губернатора Тюменской области в деревне Вармахли Тобольского района Тюменской области.На избирательном участке во время досрочных голосований на выборах губернатора Тюменской области в деревне Вармахли Тобольского района Тюменской области
© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
В Магаданской области выбирают губернатора. На должность претендуют четыре кандидата: Сергей Носов от партии "Единая Россия", Роман Исаев от ЛДПР, Валентина Дорошевич от КПРФ и Александр Мартынюк от партии "Гражданская платформа".

На фото: на избирательном участке во время досрочных голосований на выборах губернатора Тюменской области в деревне Вармахли Тобольского района Тюменской области.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ Приморье на пост главы региона претендуют депутат краевого законодательного собрания от КПРФ Андрей Ищенко, его коллега Алексей Козицкий, выдвинутый "Справедливой Россией", врио губернатора Андрей Тарасенко, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева, представляющая "Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость".

На фото: курсант Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова голосует в единый день голосования на избирательном участке во Владивостоке.Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Приморье на пост главы региона претендуют депутат краевого законодательного собрания от КПРФ Андрей Ищенко, его коллега Алексей Козицкий, выдвинутый "Справедливой Россией", врио губернатора Андрей Тарасенко, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева, представляющая "Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость".

На фото: курсант Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова голосует в единый день голосования на избирательном участке во Владивостоке.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЖители Якутии 9 сентября выберут главу республики и депутатов госсобрания (Ил Тумэн). На пост главы Якутии, кроме Николаева ("Единая Россия"), претендуют вице-спикер государственного собрания Якутии, представитель КПРФ Виктор Губарев, инженер по диагностике авиационной техники АК "Алроса", депутат Мирнинского районного Совета депутатов, представитель партии "Справедливая Россия" Владимир Богданов и индивидуальный предприниматель, народный депутат, представитель партии ЛДПР Гаврил Парахин.

На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге.Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге. 9 сентября 2018
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Жители Якутии 9 сентября выберут главу республики и депутатов госсобрания (Ил Тумэн). На пост главы Якутии, кроме Николаева ("Единая Россия"), претендуют вице-спикер государственного собрания Якутии, представитель КПРФ Виктор Губарев, инженер по диагностике авиационной техники АК "Алроса", депутат Мирнинского районного Совета депутатов, представитель партии "Справедливая Россия" Владимир Богданов и индивидуальный предприниматель, народный депутат, представитель партии ЛДПР Гаврил Парахин.

На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкХабаровский край выбирает губернатора, а Хабаровск - еще и мэра. За пост главы региона борются пять кандидатов: Вячеслав Шпорт, баллотирующийся от "Единой России", депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, предприниматель Анастасия Саламаха (КПРФ), предприниматель Игорь Глухов ("Справедливая Россия") и представляющий партию "Зеленые" менеджер Андрей Петров.

На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке №817 во Владивостоке.Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Хабаровский край выбирает губернатора, а Хабаровск - еще и мэра. За пост главы региона борются пять кандидатов: Вячеслав Шпорт, баллотирующийся от "Единой России", депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, предприниматель Анастасия Саламаха (КПРФ), предприниматель Игорь Глухов ("Справедливая Россия") и представляющий партию "Зеленые" менеджер Андрей Петров.

На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке №817 во Владивостоке.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ Москве проходят выбора мэра. Кандидатами на выборах являются действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".

На фото: избиратели в единый день голосования на избирательном участке ГБОУ Школа №117 в Москве.Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В Москве проходят выбора мэра. Кандидатами на выборах являются действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".

На фото: избиратели в единый день голосования на избирательном участке ГБОУ Школа №117 в Москве.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа пост главы Новосибирской области претендуют Андрей Травников ("Единая Россия"), Дмитрий Савельев (ЛДПР), Георгий Михайлов ("Народный альянс") и Анатолий Кубанов ("Справедливая Россия").

На фото: избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Новосибирске.Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На пост главы Новосибирской области претендуют Андрей Травников ("Единая Россия"), Дмитрий Савельев (ЛДПР), Георгий Михайлов ("Народный альянс") и Анатолий Кубанов ("Справедливая Россия").

На фото: избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Новосибирске.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа пост главы Кузбасса, помимо врио губернатора Сергея Цивилева ("Единая Россия"), претендуют секретарь кемеровского обкома КПРФ Владимир Карпов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко ("Партия Роста"), депутат горсовета Новокузнецка Татьяна Протас ("Справедливая Россия"), депутат Кемеровского горсовета Юрий Скворцов ("Патриоты России") и депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Игорь Украинцев (ЛДПР).

На фото: видеостена из 32 экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 9 сентября 2018 года.В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в единый день голосования. 9 сентября 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
На пост главы Кузбасса, помимо врио губернатора Сергея Цивилева ("Единая Россия"), претендуют секретарь кемеровского обкома КПРФ Владимир Карпов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко ("Партия Роста"), депутат горсовета Новокузнецка Татьяна Протас ("Справедливая Россия"), депутат Кемеровского горсовета Юрий Скворцов ("Патриоты России") и депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Игорь Украинцев (ЛДПР).

На фото: видеостена из 32 экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 9 сентября 2018 года.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЗа пост губернатора Омской области борются Александр Бурков (самовыдвижение), член региональной Общественной палаты Анатолий Соловьев (самовыдвижение), предприниматель Антон Дрязгов ("Партия роста") и депутат горсовета Омска Алексей Ложкин (ЛДПР).

На фото: избирательница и наблюдатель в единый день голосования на избирательном участке в Москве.Избирательница и наблюдатель в единый день голосования на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
За пост губернатора Омской области борются Александр Бурков (самовыдвижение), член региональной Общественной палаты Анатолий Соловьев (самовыдвижение), предприниматель Антон Дрязгов ("Партия роста") и депутат горсовета Омска Алексей Ложкин (ЛДПР).

На фото: избирательница и наблюдатель в единый день голосования на избирательном участке в Москве.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа пост главы Московской области претендуют шесть кандидатов, зарегистрированных избиркомом: действующий глава региона Андрей Воробьев, кандидат от партии "Альянс зеленых" Лилия Белова, кандидат от "Справедливой России" Игорь Чистюхин, кандидат от Партии Роста Борис Надеждин, кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев, кандидат от КПРФ Константин Черемисов.

На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Московской области.Выборы губернатора Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
На пост главы Московской области претендуют шесть кандидатов, зарегистрированных избиркомом: действующий глава региона Андрей Воробьев, кандидат от партии "Альянс зеленых" Лилия Белова, кандидат от "Справедливой России" Игорь Чистюхин, кандидат от Партии Роста Борис Надеждин, кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев, кандидат от КПРФ Константин Черемисов.

На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Московской области.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПевица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин после голосования в единый день голосования на избирательном участке № 2414 в Москве.Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин после голосования в единый день голосования на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин после голосования в единый день голосования на избирательном участке № 2414 в Москве.
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В России 9 сентября проходит единый день голосования. Как проходят выборы в регионах — в фотоленте РИА Новости.

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