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Лучшие фото недели: футболисты с накладными усами, День знаний и морж Миша

(обновлено: 10:02 07.09.2018)
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Девушка у автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
Президент РФ Владимир Путин во время посещения образовательного центра Сириус
Салют на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
Ариана Гранде выступает на похоронах Ареты Франклин
Ученики идут в школу на торжественную линейку, посвященную Дню знаний, в Новосибирской области
Столкновения на пляже вдоль морской границы сектора Газа и Израиля
Президент Франции Эммануэль Макрон в столовой средней школы в Лавале
Пожар в Национальном музее в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Модели перед показом в рамках Украинской недели моды на железнодорожной станции в Киеве
Собака несет щенка в Аллахабаде, Индия
Дарья Норицина (Россия) в полуфинале второго этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Польши
Последствия прохождения тайфуна Джеби в Японии
Модели в традиционных пакистанских нарядах дизайнера Номи Ансари во время показа мод в Лахоре
Воспитанник Нахимовского военно-морского училища принимает присягу на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Санкт-Петербурге
Молодожены позируют на пляже во время 44-го кинофестиваля американского кино в Довиле
Шеф-повара во время перерыва перед фитнес-студией в центре Шанхая
Модель Мадисин Риан на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Участники фестиваля красок в Салониках
Участник акции протеста перед зданием Верховной рады Украины в Киеве с требованием проведения реформы избирательной системы и против олигархов во власти. 6 сентября 2018
Морж Миша в Приморском океанариуме на острове Русский во Владивостоке
Девушка в национальном костюме на открытии этногородка Кыргыз айылы в Киргизии
Игрок сборной России Юрий Газинский с наклеенными усами по случаю дня рождения главного тренера команды Станислава Черчесов перед началом тренировки
Девушки перед премьерой фильма Братья Систерс на Венецианском кинофестивале
Пешеходный переход, оформленный местными жителями в виде зебры, на трассе Р257 Енисей
Горящий автомобиль во время акций протеста против правительства президента Никарагуи Даниэля Ортега в Манагуа
Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве
Закат на острове Ольхон
Женщины в национальных украинских костюмах встречают хлебом-солью военнослужащих НАТО в селе Старычи Львовской области
Участницы Карибского карнавала в Нью-Йорке
Отдыхающие в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкДевушка у автомобиля Aurus Senat на Московском международном автосалоне.Девушка у автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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Девушка у автомобиля Aurus Senat на Московском международном автосалоне.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин в образовательном центр "Сириус".Президент РФ Владимир Путин во время посещения образовательного центра Сириус
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин в образовательном центр "Сириус".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСалют на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.Салют на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Салют на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.
© AFP 2018 / Angela WeissПевица Ариана Гранде выступает на похоронах Ареты Франклин.Ариана Гранде выступает на похоронах Ареты Франклин
© AFP 2018 / Angela Weiss
Певица Ариана Гранде выступает на похоронах Ареты Франклин.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУченики в Новосибирской области идут в школу на торжественную линейку в День знаний.Ученики идут в школу на торжественную линейку, посвященную Дню знаний, в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Ученики в Новосибирской области идут в школу на торжественную линейку в День знаний.
© AFP 2018 / Mahmud HamsСтолкновения на пляже вдоль морской границы сектора Газа и Израиля.Столкновения на пляже вдоль морской границы сектора Газа и Израиля
© AFP 2018 / Mahmud Hams
Столкновения на пляже вдоль морской границы сектора Газа и Израиля.
© AFP 2018 / Pool/ Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон в школьной столовой в Лавале.Президент Франции Эммануэль Макрон в столовой средней школы в Лавале
© AFP 2018 / Pool/ Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон в школьной столовой в Лавале.
© AFP 2018 / StringerПожар в Национальном музее в Рио-де-Жанейро.Пожар в Национальном музее в Рио-де-Жанейро, Бразилия
© AFP 2018 / Stringer
Пожар в Национальном музее в Рио-де-Жанейро.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoМодели на железнодорожной станции в Киеве перед Украинской неделей моды.Модели перед показом в рамках Украинской недели моды на железнодорожной станции в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Модели на железнодорожной станции в Киеве перед Украинской неделей моды.
© AFP 2018 / Sanjay KanojiaСобака со щенком в Индии.Собака несет щенка в Аллахабаде, Индия
© AFP 2018 / Sanjay Kanojia
Собака со щенком в Индии.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПолуфинал второго этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Польши.Дарья Норицина (Россия) в полуфинале второго этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Польши
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Полуфинал второго этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Польши.
© AFP 2018 / Jiji PressТайфун "Джеби" в Японии.Последствия прохождения тайфуна Джеби в Японии
© AFP 2018 / Jiji Press
Тайфун "Джеби" в Японии.
© AP Photo / K.M. ChaudaryМодели в нарядах дизайнера Номи Ансари на показе мод в Лахоре.Модели в традиционных пакистанских нарядах дизайнера Номи Ансари во время показа мод в Лахоре
© AP Photo / K.M. Chaudary
Модели в нарядах дизайнера Номи Ансари на показе мод в Лахоре.
© AP Photo / Dmitri LovetskyВоспитанник Нахимовского военно-морского училища принимает присягу.Воспитанник Нахимовского военно-морского училища принимает присягу на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Санкт-Петербурге
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Воспитанник Нахимовского военно-морского училища принимает присягу.
© AFP 2018 / Loic VenanceМолодожены позируют на пляже во время 44 кинофестиваля американского кино в Довиле.Молодожены позируют на пляже во время 44-го кинофестиваля американского кино в Довиле
© AFP 2018 / Loic Venance
Молодожены позируют на пляже во время 44 кинофестиваля американского кино в Довиле.
© AFP 2018 / Johannes EiseleШеф-повара устроили перекур возле фитнес-студии в Шанхае.Шеф-повара во время перерыва перед фитнес-студией в центре Шанхая
© AFP 2018 / Johannes Eisele
Шеф-повара устроили перекур возле фитнес-студии в Шанхае.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель Мадисин Риан на Венецианском кинофестивале.Модель Мадисин Риан на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Модель Мадисин Риан на Венецианском кинофестивале.
© REUTERS / Alexandros AvramidisФестиваль красок в Салониках.Участники фестиваля красок в Салониках
© REUTERS / Alexandros Avramidis
Фестиваль красок в Салониках.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМитинг в Киеве с требованием провести реформу избирательной системы и против олигархов во власти.Участник акции протеста перед зданием Верховной рады Украины в Киеве с требованием проведения реформы избирательной системы и против олигархов во власти. 6 сентября 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Митинг в Киеве с требованием провести реформу избирательной системы и против олигархов во власти.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМорж Миша в Приморском Океанариуме на острове Русский.Морж Миша в Приморском океанариуме на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Морж Миша в Приморском Океанариуме на острове Русский.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкОткрытие этногородка "Кыргыз айылы" в ущелье Кырчын Иссык-Кульской области Киргизии.Девушка в национальном костюме на открытии этногородка Кыргыз айылы в Киргизии
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Открытие этногородка "Кыргыз айылы" в ущелье Кырчын Иссык-Кульской области Киргизии.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИгроки сборной России с наклеенными усами по случаю дня рождения главного тренера команды Станислава Черчесова.Игрок сборной России Юрий Газинский с наклеенными усами по случаю дня рождения главного тренера команды Станислава Черчесов перед началом тренировки
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Игроки сборной России с наклеенными усами по случаю дня рождения главного тренера команды Станислава Черчесова.
© AFP 2018 / Alberto PizzoliВенецианский кинофестиваль.Девушки перед премьерой фильма Братья Систерс на Венецианском кинофестивале
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli
Венецианский кинофестиваль.
© REUTERS / Ilya NaymushinПешеходный переход на трассе Р257, оформленный в виде зебры.Пешеходный переход, оформленный местными жителями в виде зебры, на трассе Р257 Енисей
© REUTERS / Ilya Naymushin
Пешеходный переход на трассе Р257, оформленный в виде зебры.
© REUTERS / Oswaldo RivasАкция протеста против правительства президента Никарагуа Даниэля Ортеги в Манагуа.Горящий автомобиль во время акций протеста против правительства президента Никарагуи Даниэля Ортега в Манагуа
© REUTERS / Oswaldo Rivas
Акция протеста против правительства президента Никарагуа Даниэля Ортеги в Манагуа.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОтдыхающие в парке искусств Музеон в Москве.Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве.
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкЗакат на острове Ольхон.Закат на острове Ольхон
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Закат на острове Ольхон.
© AFP 2018 / Yuri Dyachyshhyn Женщины в украинских национальных костюмах встречают хлебом-солью военнослужащих НАТО в Львовской области.Женщины в национальных украинских костюмах встречают хлебом-солью военнослужащих НАТО в селе Старычи Львовской области
© AFP 2018 / Yuri Dyachyshhyn
Женщины в украинских национальных костюмах встречают хлебом-солью военнослужащих НАТО в Львовской области.
© REUTERS / Gabriela BhaskarКарибский карнавал в Нью-Йорке.Участницы Карибского карнавала в Нью-Йорке
© REUTERS / Gabriela Bhaskar
Карибский карнавал в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПарк "Зарядье" в Москве.Отдыхающие в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Парк "Зарядье" в Москве.
Участницы Карибского карнавала в Нью-ЙоркеЛучшие фото недели: футболисты с накладными усами, День знаний и морж Миша10:0007.09.2018
Модель Мадисин Риан на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваляЛучшие платья Венецианского кинофестиваля16:3006.09.2018
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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