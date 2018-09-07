Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: футболисты с накладными усами, День знаний и морж Миша
10:0007.09.2018
(обновлено: 10:02 07.09.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкДевушка у автомобиля Aurus Senat на Московском международном автосалоне.
Девушка у автомобиля Aurus Senat на Московском международном автосалоне.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСалют на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.
Салют на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУченики в Новосибирской области идут в школу на торжественную линейку в День знаний.
Ученики в Новосибирской области идут в школу на торжественную линейку в День знаний.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoМодели на железнодорожной станции в Киеве перед Украинской неделей моды.
Модели на железнодорожной станции в Киеве перед Украинской неделей моды.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПолуфинал второго этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Польши.
Полуфинал второго этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Польши.
© AP Photo / K.M. ChaudaryМодели в нарядах дизайнера Номи Ансари на показе мод в Лахоре.
© AP Photo / K.M. Chaudary
Модели в нарядах дизайнера Номи Ансари на показе мод в Лахоре.
© AP Photo / Dmitri LovetskyВоспитанник Нахимовского военно-морского училища принимает присягу.
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Воспитанник Нахимовского военно-морского училища принимает присягу.
© AFP 2018 / Loic VenanceМолодожены позируют на пляже во время 44 кинофестиваля американского кино в Довиле.
Молодожены позируют на пляже во время 44 кинофестиваля американского кино в Довиле.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель Мадисин Риан на Венецианском кинофестивале.
Модель Мадисин Риан на Венецианском кинофестивале.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМитинг в Киеве с требованием провести реформу избирательной системы и против олигархов во власти.
Митинг в Киеве с требованием провести реформу избирательной системы и против олигархов во власти.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМорж Миша в Приморском Океанариуме на острове Русский.
Морж Миша в Приморском Океанариуме на острове Русский.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкОткрытие этногородка "Кыргыз айылы" в ущелье Кырчын Иссык-Кульской области Киргизии.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Открытие этногородка "Кыргыз айылы" в ущелье Кырчын Иссык-Кульской области Киргизии.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИгроки сборной России с наклеенными усами по случаю дня рождения главного тренера команды Станислава Черчесова.
Игроки сборной России с наклеенными усами по случаю дня рождения главного тренера команды Станислава Черчесова.
© REUTERS / Oswaldo RivasАкция протеста против правительства президента Никарагуа Даниэля Ортеги в Манагуа.
Акция протеста против правительства президента Никарагуа Даниэля Ортеги в Манагуа.
© AFP 2018 / Yuri Dyachyshhyn Женщины в украинских национальных костюмах встречают хлебом-солью военнослужащих НАТО в Львовской области.
Женщины в украинских национальных костюмах встречают хлебом-солью военнослужащих НАТО в Львовской области.
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