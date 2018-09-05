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Этот прекрасный дикий мир: финалисты Wildlife Photographer of the Year

(обновлено: 19:49 05.09.2018)
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Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Isak Pretorius
Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Tony Wu
Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Christian Wappl
Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Sue Forbes
Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Adam Hakim Hogg
Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Antonio Fernandez
Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Tertius A Gous
Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Emily Garthwaite
Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Theo Bosboom
Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Nicholas Dyer
Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Greg Lecoeur
Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Julius Kramer
Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Valter Bernadeschi
Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Adrian Bliss
© Фото : Isak Pretorius/ 2018 Wildlife Photographer of the YearЭту львицу Исак Преториус сфотографировал в национальном парке Южная Луангва в Южной Африке. Она отдыхала после большой охоты.Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Isak Pretorius
© Фото : Isak Pretorius/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
Эту львицу Исак Преториус сфотографировал в национальном парке Южная Луангва в Южной Африке. Она отдыхала после большой охоты.
© Фото : Tony Wu/ 2018 Wildlife Photographer of the YearЧтобы понаблюдать за жизнью азиатского овцеголового губана, фотограф Тони Ву отправился на отдаленный японский остров Садо. Кадр называется "В поисках любви".Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Tony Wu
© Фото : Tony Wu/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
Чтобы понаблюдать за жизнью азиатского овцеголового губана, фотограф Тони Ву отправился на отдаленный японский остров Садо. Кадр называется "В поисках любви".
© Фото : Christian Wappl/ 2018 Wildlife Photographer of the YearСветлячок Кристиана Ваппла из Австрии — настоящий первопроходец. Светящимся следом личинка предупреждает других животных об опасности.Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Christian Wappl
© Фото : Christian Wappl/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
Светлячок Кристиана Ваппла из Австрии — настоящий первопроходец. Светящимся следом личинка предупреждает других животных об опасности.
© Фото : Sue Forbes/ 2018 Wildlife Photographer of the YearСью Форбс удалось запечатлеть погоню красноногой олуши за добычей.Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Sue Forbes
© Фото : Sue Forbes/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
Сью Форбс удалось запечатлеть погоню красноногой олуши за добычей.
© Фото : Adam Hakim Hogg/ 2018 Wildlife Photographer of the YearФотограф из Малайзии назвал свой кадр "Победитель". Адам Хаким Хогг заметил рогатого древовидного ящера на дороге во время схватки того с ядовитой многоножкой. Поединок был настолько захватывающим, что фотограф забыл про камеру и спохватился, когда ящер одолел противника. Адам подполз к победителю и сделал снимок на уровне его глаз.Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Adam Hakim Hogg
© Фото : Adam Hakim Hogg/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
Фотограф из Малайзии назвал свой кадр "Победитель". Адам Хаким Хогг заметил рогатого древовидного ящера на дороге во время схватки того с ядовитой многоножкой. Поединок был настолько захватывающим, что фотограф забыл про камеру и спохватился, когда ящер одолел противника. Адам подполз к победителю и сделал снимок на уровне его глаз.
© Фото : Antonio Fernandez/ 2018 Wildlife Photographer of the Year"Лес на дереве" испанца Антонио Фернандеса.Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Antonio Fernandez
© Фото : Antonio Fernandez/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
"Лес на дереве" испанца Антонио Фернандеса.
© Фото : Tertius A Gous/ 2018 Wildlife Photographer of the YearКогда кобра подняла голову и вытянулась перед двумя детенышами суриката, стая тут же бросилась на их защиту. Южноафриканскому фотографу Тетриусу А. Гусу оставалось настроить камеру и наблюдать.Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Tertius A Gous
© Фото : Tertius A Gous/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
Когда кобра подняла голову и вытянулась перед двумя детенышами суриката, стая тут же бросилась на их защиту. Южноафриканскому фотографу Тетриусу А. Гусу оставалось настроить камеру и наблюдать.
© Фото : Emily Garthwaite/ 2018 Wildlife Photographer of the YearСамые маленькие в мире медведи — малайские. Большую часть жизни они проводят на деревьях, поедая фрукты и выискивая личинок. Животных, которым угрожает исчезновение, Эмили Гарсуэйт сфотографировала в индонезийском зоопарке.Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Emily Garthwaite
© Фото : Emily Garthwaite/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
Самые маленькие в мире медведи — малайские. Большую часть жизни они проводят на деревьях, поедая фрукты и выискивая личинок. Животных, которым угрожает исчезновение, Эмили Гарсуэйт сфотографировала в индонезийском зоопарке.
© Фото : Theo Bosboom/ 2018 Wildlife Photographer of the YearПростая красота узора из водорослей на песке заворожила сначала нидерландского фотографа Тэо Босбума, а затем не устояло и жюри конкурса природной фотографии.Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Theo Bosboom
© Фото : Theo Bosboom/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
Простая красота узора из водорослей на песке заворожила сначала нидерландского фотографа Тэо Босбума, а затем не устояло и жюри конкурса природной фотографии.
© Фото : Nicholas Dyer/ 2018 Wildlife Photographer of the Year"Главный в игре". Николас Диер из Великобритании оказался свидетелем жутковатой забавы хищников.Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Nicholas Dyer
© Фото : Nicholas Dyer/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
"Главный в игре". Николас Диер из Великобритании оказался свидетелем жутковатой забавы хищников.
© Фото : Greg Lecoeur/ 2018 Wildlife Photographer of the Year"Жизнь среди мусора" — так называется кадр француза Грега Лекера, сделанный в океане.Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Greg Lecoeur
© Фото : Greg Lecoeur/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
"Жизнь среди мусора" — так называется кадр француза Грега Лекера, сделанный в океане.
© Фото : Julius Kramer/ 2018 Wildlife Photographer of the YearЮлиус Крамер заснял эту схватку двух котят рыси в баварском лесу.Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Julius Kramer
© Фото : Julius Kramer/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
Юлиус Крамер заснял эту схватку двух котят рыси в баварском лесу.
© Фото : Valter Bernadeschi/ 2018 Wildlife Photographer of the YearФотограф заметил моржей в районе Шпицбергена и не побоялся прыгнуть в ледяную воду, чтобы рассмотреть их поближе и сделать этот кадр.Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Valter Bernadeschi
© Фото : Valter Bernadeschi/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
Фотограф заметил моржей в районе Шпицбергена и не побоялся прыгнуть в ледяную воду, чтобы рассмотреть их поближе и сделать этот кадр.
© Фото : Adrian Bliss/ 2018 Wildlife Photographer of the YearБританец Эдриан Блисс осматривал заброшенную школу в Припяти, когда заметил в помещении лису. Город опустел и превратился в призрак после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Adrian Bliss
© Фото : Adrian Bliss/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
Британец Эдриан Блисс осматривал заброшенную школу в Припяти, когда заметил в помещении лису. Город опустел и превратился в призрак после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Работа финалиста конкурса фотографии 2018 Wildlife Photographer of the Year. Isak PretoriusЭтот прекрасный дикий мир: финалисты конкурса Wildlife Photographer of the Year19:4505.09.2018
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Стали известны имена финалистов международного фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year, который проводит Музей естественной истории Лондона. Самые выразительные снимки дикой природы — в фотоленте Ria.ru.

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