Стали известны имена финалистов международного фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year, который проводит Музей естественной истории Лондона. Самые выразительные снимки дикой природы — в фотоленте Ria.ru.
Этот прекрасный дикий мир: финалисты Wildlife Photographer of the Year
19:4505.09.2018
(обновлено: 19:49 05.09.2018)
02711
© Фото : Isak Pretorius/ 2018 Wildlife Photographer of the YearЭту львицу Исак Преториус сфотографировал в национальном парке Южная Луангва в Южной Африке. Она отдыхала после большой охоты.
© Фото : Isak Pretorius/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
Эту львицу Исак Преториус сфотографировал в национальном парке Южная Луангва в Южной Африке. Она отдыхала после большой охоты.
© Фото : Tony Wu/ 2018 Wildlife Photographer of the YearЧтобы понаблюдать за жизнью азиатского овцеголового губана, фотограф Тони Ву отправился на отдаленный японский остров Садо. Кадр называется "В поисках любви".
© Фото : Tony Wu/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
Чтобы понаблюдать за жизнью азиатского овцеголового губана, фотограф Тони Ву отправился на отдаленный японский остров Садо. Кадр называется "В поисках любви".
© Фото : Christian Wappl/ 2018 Wildlife Photographer of the YearСветлячок Кристиана Ваппла из Австрии — настоящий первопроходец. Светящимся следом личинка предупреждает других животных об опасности.
© Фото : Christian Wappl/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
Светлячок Кристиана Ваппла из Австрии — настоящий первопроходец. Светящимся следом личинка предупреждает других животных об опасности.
© Фото : Sue Forbes/ 2018 Wildlife Photographer of the YearСью Форбс удалось запечатлеть погоню красноногой олуши за добычей.
© Фото : Sue Forbes/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
Сью Форбс удалось запечатлеть погоню красноногой олуши за добычей.
© Фото : Adam Hakim Hogg/ 2018 Wildlife Photographer of the YearФотограф из Малайзии назвал свой кадр "Победитель". Адам Хаким Хогг заметил рогатого древовидного ящера на дороге во время схватки того с ядовитой многоножкой. Поединок был настолько захватывающим, что фотограф забыл про камеру и спохватился, когда ящер одолел противника. Адам подполз к победителю и сделал снимок на уровне его глаз.
© Фото : Adam Hakim Hogg/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
Фотограф из Малайзии назвал свой кадр "Победитель". Адам Хаким Хогг заметил рогатого древовидного ящера на дороге во время схватки того с ядовитой многоножкой. Поединок был настолько захватывающим, что фотограф забыл про камеру и спохватился, когда ящер одолел противника. Адам подполз к победителю и сделал снимок на уровне его глаз.
© Фото : Antonio Fernandez/ 2018 Wildlife Photographer of the Year"Лес на дереве" испанца Антонио Фернандеса.
© Фото : Antonio Fernandez/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
"Лес на дереве" испанца Антонио Фернандеса.
© Фото : Tertius A Gous/ 2018 Wildlife Photographer of the YearКогда кобра подняла голову и вытянулась перед двумя детенышами суриката, стая тут же бросилась на их защиту. Южноафриканскому фотографу Тетриусу А. Гусу оставалось настроить камеру и наблюдать.
© Фото : Tertius A Gous/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
Когда кобра подняла голову и вытянулась перед двумя детенышами суриката, стая тут же бросилась на их защиту. Южноафриканскому фотографу Тетриусу А. Гусу оставалось настроить камеру и наблюдать.
© Фото : Emily Garthwaite/ 2018 Wildlife Photographer of the YearСамые маленькие в мире медведи — малайские. Большую часть жизни они проводят на деревьях, поедая фрукты и выискивая личинок. Животных, которым угрожает исчезновение, Эмили Гарсуэйт сфотографировала в индонезийском зоопарке.
© Фото : Emily Garthwaite/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
Самые маленькие в мире медведи — малайские. Большую часть жизни они проводят на деревьях, поедая фрукты и выискивая личинок. Животных, которым угрожает исчезновение, Эмили Гарсуэйт сфотографировала в индонезийском зоопарке.
© Фото : Theo Bosboom/ 2018 Wildlife Photographer of the YearПростая красота узора из водорослей на песке заворожила сначала нидерландского фотографа Тэо Босбума, а затем не устояло и жюри конкурса природной фотографии.
© Фото : Theo Bosboom/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
Простая красота узора из водорослей на песке заворожила сначала нидерландского фотографа Тэо Босбума, а затем не устояло и жюри конкурса природной фотографии.
© Фото : Nicholas Dyer/ 2018 Wildlife Photographer of the Year"Главный в игре". Николас Диер из Великобритании оказался свидетелем жутковатой забавы хищников.
© Фото : Nicholas Dyer/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
"Главный в игре". Николас Диер из Великобритании оказался свидетелем жутковатой забавы хищников.
© Фото : Greg Lecoeur/ 2018 Wildlife Photographer of the Year"Жизнь среди мусора" — так называется кадр француза Грега Лекера, сделанный в океане.
© Фото : Greg Lecoeur/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
"Жизнь среди мусора" — так называется кадр француза Грега Лекера, сделанный в океане.
© Фото : Julius Kramer/ 2018 Wildlife Photographer of the YearЮлиус Крамер заснял эту схватку двух котят рыси в баварском лесу.
© Фото : Julius Kramer/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
Юлиус Крамер заснял эту схватку двух котят рыси в баварском лесу.
© Фото : Valter Bernadeschi/ 2018 Wildlife Photographer of the YearФотограф заметил моржей в районе Шпицбергена и не побоялся прыгнуть в ледяную воду, чтобы рассмотреть их поближе и сделать этот кадр.
© Фото : Valter Bernadeschi/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
Фотограф заметил моржей в районе Шпицбергена и не побоялся прыгнуть в ледяную воду, чтобы рассмотреть их поближе и сделать этот кадр.
© Фото : Adrian Bliss/ 2018 Wildlife Photographer of the YearБританец Эдриан Блисс осматривал заброшенную школу в Припяти, когда заметил в помещении лису. Город опустел и превратился в призрак после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
© Фото : Adrian Bliss/ 2018 Wildlife Photographer of the Year
Британец Эдриан Блисс осматривал заброшенную школу в Припяти, когда заметил в помещении лису. Город опустел и превратился в призрак после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+