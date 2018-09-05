© Фото : Adam Hakim Hogg/ 2018 Wildlife Photographer of the Year

Фотограф из Малайзии назвал свой кадр "Победитель". Адам Хаким Хогг заметил рогатого древовидного ящера на дороге во время схватки того с ядовитой многоножкой. Поединок был настолько захватывающим, что фотограф забыл про камеру и спохватился, когда ящер одолел противника. Адам подполз к победителю и сделал снимок на уровне его глаз.