В Подмосковье проходит ежегодный военно-исторический фестиваль "День Бородина". Кадры реконструкции главного сражения Отечественной войны 1812 года – в фотоленте Ria.ru.
Звучал булат, картечь визжала: реконструкция Бородинской битвы
13:2503.09.2018
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФестиваль посвящен 206-й годовщине Бородинского сражения.
Фестиваль посвящен 206-й годовщине Бородинского сражения.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМероприятия проходят в музее-заповеднике "Бородинское поле".
Мероприятия проходят в музее-заповеднике "Бородинское поле".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗдесь работают интерактивные площадки военно-исторических клубов, действуют полевые лагеря.
Здесь работают интерактивные площадки военно-исторических клубов, действуют полевые лагеря.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПо традиции, в первое воскресенье сентября развернулась масштабная реконструкция эпизодов главной битвы Отечественной войны 1812 года.
По традиции, в первое воскресенье сентября развернулась масштабная реконструкция эпизодов главной битвы Отечественной войны 1812 года.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ зрелищной баталии участвовали более тысячи человек.
В зрелищной баталии участвовали более тысячи человек.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники представляли военно-исторические клубы из России, Франции, Белоруссии, Германии, Бельгии, Чехии.
Участники представляли военно-исторические клубы из России, Франции, Белоруссии, Германии, Бельгии, Чехии.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВоенно-историческая реконструкция Бородинского сражения.
Военно-историческая реконструкция Бородинского сражения.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБородинская битва состоялась 26 августа (7 сентября) 1812 года.
Бородинская битва состоялась 26 августа (7 сентября) 1812 года.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСражение было самым кровопролитным в военной истории того времени.
Сражение было самым кровопролитным в военной истории того времени.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБородинская битва развеяла легенду о непобедимости армии Наполеона.
Бородинская битва развеяла легенду о непобедимости армии Наполеона.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМеждународный военно-исторический фестиваль "День Бородина – 2018".
Международный военно-исторический фестиваль "День Бородина – 2018".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк"День Бородина – 2018" проходит при поддержке Министерства культуры, Российского военно-исторического общества и Международной военно-исторической ассоциации.
"День Бородина – 2018" проходит при поддержке Министерства культуры, Российского военно-исторического общества и Международной военно-исторической ассоциации.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФестиваль завершится 8 сентября, в День воинской славы России.
Фестиваль завершится 8 сентября, в День воинской славы России.
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