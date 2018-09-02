Церемония прощания с Иосифом Кобзоном

Михаил Швыдкой назвал смерть Кобзона немыслимой и отметил его честность. "Он никогда не пел под фонограмму, никогда не жил, не дружил под фонограмму", — заявил он.



На фото: певицы Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Валентина Терешкова, супруга председателя правительства Светлана Медведева и вдова Иосифа Кобзона Нинель Кобзон.