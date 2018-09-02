В Москве простились с Иосифом Кобзоном. Церемония прощания с артистом — в фотоленте РИА Новости >>
Церемония прощания с Иосифом Кобзоном
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16:3002.09.2018
(обновлено: 17:14 02.09.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЦеремония прощания с народным артистом СССР, певцом, депутатом Государственной Думы Иосифом Кобзоном прошла в зале имени Чайковского в Москве.
Церемония прощания с народным артистом СССР, певцом, депутатом Государственной Думы Иосифом Кобзоном прошла в зале имени Чайковского в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни.
Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПроститься с артистом пришли более шести тысяч человек. Среди них политики, деятели культуры и поклонники творчества певца.
Проститься с артистом пришли более шести тысяч человек. Среди них политики, деятели культуры и поклонники творчества певца.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа церемонию приехал президент Владимир Путин. Российский лидер возложил букет у подножия гроба Кобзона и высказал слова поддержки родным певца.
На церемонию приехал президент Владимир Путин. Российский лидер возложил букет у подножия гроба Кобзона и высказал слова поддержки родным певца.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПремьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что Кобзон неизменно завоевывал любовь людей, потому что чувствовал их боль и искренне хотел помочь.
Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что Кобзон неизменно завоевывал любовь людей, потому что чувствовал их боль и искренне хотел помочь.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМихаил Швыдкой назвал смерть Кобзона немыслимой и отметил его честность. "Он никогда не пел под фонограмму, никогда не жил, не дружил под фонограмму", — заявил он.
На фото: певицы Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Валентина Терешкова, супруга председателя правительства Светлана Медведева и вдова Иосифа Кобзона Нинель Кобзон.
На фото: певицы Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Валентина Терешкова, супруга председателя правительства Светлана Медведева и вдова Иосифа Кобзона Нинель Кобзон.
Михаил Швыдкой назвал смерть Кобзона немыслимой и отметил его честность. "Он никогда не пел под фонограмму, никогда не жил, не дружил под фонограмму", — заявил он.
На фото: певицы Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Валентина Терешкова, супруга председателя правительства Светлана Медведева и вдова Иосифа Кобзона Нинель Кобзон.
На фото: певицы Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Валентина Терешкова, супруга председателя правительства Светлана Медведева и вдова Иосифа Кобзона Нинель Кобзон.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИосиф Кобзон жил проблемами страны, делал все возможное, чтобы сделать людей и мир лучше, чище и справедливее, сказал на гражданской панихиде его давний друг, исполнитель Лев Лещенко.
На фото: певец Лев Лещенко на церемонии прощания с народным артистом СССР, певцом, депутатом Государственной Думы РФ Иосифом Кобзоном.
На фото: певец Лев Лещенко на церемонии прощания с народным артистом СССР, певцом, депутатом Государственной Думы РФ Иосифом Кобзоном.
Иосиф Кобзон жил проблемами страны, делал все возможное, чтобы сделать людей и мир лучше, чище и справедливее, сказал на гражданской панихиде его давний друг, исполнитель Лев Лещенко.
На фото: певец Лев Лещенко на церемонии прощания с народным артистом СССР, певцом, депутатом Государственной Думы РФ Иосифом Кобзоном.
На фото: певец Лев Лещенко на церемонии прощания с народным артистом СССР, певцом, депутатом Государственной Думы РФ Иосифом Кобзоном.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГражданская панихида продолжалась более четырех часов.
Гражданская панихида продолжалась более четырех часов.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСын Иосифа Кобзона Андрей поблагодарил всех, кто пришел на панихиду. Он рассказал, что его отцу всегда была важна поддержка слушателей.
Сын Иосифа Кобзона Андрей поблагодарил всех, кто пришел на панихиду. Он рассказал, что его отцу всегда была важна поддержка слушателей.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЦеремония завершилась криками "Браво!" и продолжительными аплодисментами. Присутствующие также кричали "Спасибо вам большое!". Иосиф Кобзон был похоронен на Востряковском кладбище, рядом со своей матерью.
Церемония завершилась криками "Браво!" и продолжительными аплодисментами. Присутствующие также кричали "Спасибо вам большое!". Иосиф Кобзон был похоронен на Востряковском кладбище, рядом со своей матерью.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПроцессию сопровождала рота почетного караула. Церемония погребения была проведена по иудейским традициям — сын народного артиста Андрей Кобзон прочитал поминальную молитву Кадиш.
На фото: вдова Иосифа Кобзона Нинель и сын Андрей на на Востряковском кладбище.
На фото: вдова Иосифа Кобзона Нинель и сын Андрей на на Востряковском кладбище.
Процессию сопровождала рота почетного караула. Церемония погребения была проведена по иудейским традициям — сын народного артиста Андрей Кобзон прочитал поминальную молитву Кадиш.
На фото: вдова Иосифа Кобзона Нинель и сын Андрей на на Востряковском кладбище.
На фото: вдова Иосифа Кобзона Нинель и сын Андрей на на Востряковском кладбище.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАртист был погребен под звуки российского гимна и залпы почетного караула. В завершение оркестр исполнил "Песню о далекой родине" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".
На фото: церемония похорон народного артиста СССР, певца, депутата Государственной Думы РФ Иосифа Кобзона на Востряковском кладбище.
На фото: церемония похорон народного артиста СССР, певца, депутата Государственной Думы РФ Иосифа Кобзона на Востряковском кладбище.
Артист был погребен под звуки российского гимна и залпы почетного караула. В завершение оркестр исполнил "Песню о далекой родине" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".
На фото: церемония похорон народного артиста СССР, певца, депутата Государственной Думы РФ Иосифа Кобзона на Востряковском кладбище.
На фото: церемония похорон народного артиста СССР, певца, депутата Государственной Думы РФ Иосифа Кобзона на Востряковском кладбище.
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