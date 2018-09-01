День знаний в России

В школах по всей России в субботу 1 сентября отмечают "День знаний". Самые яркие моменты праздника — в фотоленте Ria.ru >>
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк1 сентября — начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей.
1 сентября — начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкТрадиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности.
Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкИстоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем отмечать наступление нового календарного года в первый день осени.
Истоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем отмечать наступление нового календарного года в первый день осени.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОфициальным государственным праздником День знаний стал на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года.
Официальным государственным праздником День знаний стал на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ этом году 1 сентября выпадает на субботу, поэтому для некоторых российских школьников учебный год начнется 3 сентября.
В этом году 1 сентября выпадает на субботу, поэтому для некоторых российских школьников учебный год начнется 3 сентября.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкК примеру, для московских школьников учебный год начнется в понедельник.
К примеру, для московских школьников учебный год начнется в понедельник.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПервый звонок и торжественная линейка в средней общеобразовательной школе "Муринский центр образования 2" в поселке Мурино.
Первый звонок и торжественная линейка в средней общеобразовательной школе "Муринский центр образования 2" в поселке Мурино.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВоспитанники Нахимовского военно-морского училища на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, во Владивостоке.
Воспитанники Нахимовского военно-морского училища на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчебу в 2018 году начинают порядка 1,8 миллиона первоклассников, а общее количество школьников составит 15,6 миллиона.
Учебу в 2018 году начинают порядка 1,8 миллиона первоклассников, а общее количество школьников составит 15,6 миллиона.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанк1 сентября ученики традиционно дарят преподавателям цветы, поздравляя с началом учебного года.
1 сентября ученики традиционно дарят преподавателям цветы, поздравляя с началом учебного года.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЭксперты советуют выбирать букеты из сезонных цветов и не слишком большие, так как школьнику приходится держать его на протяжении всей линейки.
Эксперты советуют выбирать букеты из сезонных цветов и не слишком большие, так как школьнику приходится держать его на протяжении всей линейки.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСоциологи подсчитали, что на подготовку детей к первому сентября россияне тратят в среднем порядка 21 тысячи рублей.
Социологи подсчитали, что на подготовку детей к первому сентября россияне тратят в среднем порядка 21 тысячи рублей.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПри этом большинство родителей считают, что именно школьную форму нужно приобретать за свой счет.
При этом большинство родителей считают, что именно школьную форму нужно приобретать за свой счет.
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+