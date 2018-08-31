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Лучшие фото недели: Aurus, оркестр на велосипедах и рождение крокодила

(обновлено: 13:01 31.08.2018)
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Авария на Формуле-1 в Бельгии. 26 августа 2018 года
Участница ежегодного Ноттинг-Хиллского карнавала
Деревня племени Масаи в Кении
Александра Солдатова выполняет упражнения с булавами в квалификации индивидуального многоборья на этапе Кубка вызова-2018 по художественной гимнастике в Казани
Генеральный директор компании Aurus Хильгерт Франц Герхард на Московском международном автомобильном салоне 2018
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха на Енисее в Республике Тыва
Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на закрытии IV Международного военно-технического форума Армия-2018
Доярка в городе-музее Old Sturbridge Village в штате Массачусетс
Беженцы рохинджа молятся на церемонии в память о первой годовщине военных преследований мусульман рохинджа. 25 августа 2018 года
Пары на массовом бракосочетании в Южной Корее. 27 августа 2018 года
Участница 7-го Сибирского фестиваля татуировки в курорт-отеле Сосновка в Новосибирской области
Женщина рохинджа купает своего сына в лагере Кутупалонг в Бангладеш
Девушки загорают в парке Домино в Нью-Йорке
Спортсменки сборной России на показательном выступлении Гала-концерта этапа Кубка вызова-2018 по художественной гимнастике в Казани
Уборка кукурузы в Краснодарском крае
Оркестр на велосипедах Крещендо на шествии участников фестиваля Спасская башня на ВДНХ
Нашествие пчел на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
Папа Римский Франциск во время визита в Дублин, Ирландия
Модели на стенде компании АвтоВАЗ на Московском международном автомобильном салоне 2018
Спортсмены после забега на 1500 метров в десятиборье на Азиатских играх 2018 в Джакарте
Сотрудники правоохранительных органов возле памятника Карлу Марксу в Хемнице, Германия
Фестиваль Томатина в городке Буньоль на востоке Испании
Добыча соли на озере Сасык-Сиваш
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Омска во время осмотра реконструированной улицы Ленина в Омске
Этап чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани
Участницы Ноттинг-Хиллского карнавала
Рождение крокодила в зоологическом саду в Рояне, Франция
Акция протеста в лагере беженцев Кутупалонг, Бангладеш
Венсан Кассель и Тина Кунаки во время свадебной церемонии
Участники фестиваля мотороллеров в Индонезии
© REUTERS / Francois LenoirАвария на этапе Формулы-1 в Бельгии.Авария на Формуле-1 в Бельгии. 26 августа 2018 года
© REUTERS / Francois Lenoir
Авария на этапе Формулы-1 в Бельгии.
© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasУчастница Ноттинг-Хиллского карнавала в Лондоне.Участница ежегодного Ноттинг-Хиллского карнавала
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Участница Ноттинг-Хиллского карнавала в Лондоне.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкМужчины племени Масаи разжигают огонь в деревне в Кении.Деревня племени Масаи в Кении
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Мужчины племени Масаи разжигают огонь в деревне в Кении.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРоссиянка Александра Солдатова выполняет упражнения с булавами в квалификации на этапе Кубка вызова-2018 по художественной гимнастике в Казани.Александра Солдатова выполняет упражнения с булавами в квалификации индивидуального многоборья на этапе Кубка вызова-2018 по художественной гимнастике в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Россиянка Александра Солдатова выполняет упражнения с булавами в квалификации на этапе Кубка вызова-2018 по художественной гимнастике в Казани.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГенеральный директор компании Aurus Хильгерт Франц Герхард на Московском международном автомобильном салоне.Генеральный директор компании Aurus Хильгерт Франц Герхард на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор компании Aurus Хильгерт Франц Герхард на Московском международном автомобильном салоне.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин и Сергей Шойгу на отдыхе в Республике Тыва.Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха на Енисее в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и Сергей Шойгу на отдыхе в Республике Тыва.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи" на закрытии оборонного форума "Армия-2018".Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на закрытии IV Международного военно-технического форума Армия-2018
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи" на закрытии оборонного форума "Армия-2018".
© AP Photo / Steven SenneДоярка в городе-музее Old Sturbridge Village в Массачусетсе.Доярка в городе-музее Old Sturbridge Village в штате Массачусетс
© AP Photo / Steven Senne
Доярка в городе-музее Old Sturbridge Village в Массачусетсе.
© AFP 2018 / Dibyangshu SarkarБеженцы рохинджа на церемонии в память о первой годовщине преследований этого племени.Беженцы рохинджа молятся на церемонии в память о первой годовщине военных преследований мусульман рохинджа. 25 августа 2018 года
© AFP 2018 / Dibyangshu Sarkar
Беженцы рохинджа на церемонии в память о первой годовщине преследований этого племени.
© REUTERS / Kim Hong-Ji Массовая свадьба в Южной Корее.Пары на массовом бракосочетании в Южной Корее. 27 августа 2018 года
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Массовая свадьба в Южной Корее.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкФестиваль татуировки в Новосибирской области.Участница 7-го Сибирского фестиваля татуировки в курорт-отеле Сосновка в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Фестиваль татуировки в Новосибирской области.
© REUTERS / Mohammad Ponir HossainЖенщина из племени рохинджа купает сына в лагере беженцев в Бангладеш.Женщина рохинджа купает своего сына в лагере Кутупалонг в Бангладеш
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Женщина из племени рохинджа купает сына в лагере беженцев в Бангладеш.
© REUTERS / Andrew KellyДевушки загорают в парке Домино в Нью-Йорке.Девушки загорают в парке Домино в Нью-Йорке
© REUTERS / Andrew Kelly
Девушки загорают в парке Домино в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСпортсменки сборной России на Гала-концерте этапа Кубка вызова-2018 по художественной гимнастике в Казани.Спортсменки сборной России на показательном выступлении Гала-концерта этапа Кубка вызова-2018 по художественной гимнастике в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Спортсменки сборной России на Гала-концерте этапа Кубка вызова-2018 по художественной гимнастике в Казани.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкУборка кукурузы в Краснодарском крае.Уборка кукурузы в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Уборка кукурузы в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкНидерландский оркестр на велосипедах "Крещендо" на фестивале "Спасская башня".Оркестр на велосипедах Крещендо на шествии участников фестиваля Спасская башня на ВДНХ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Нидерландский оркестр на велосипедах "Крещендо" на фестивале "Спасская башня".
© REUTERS / Brendan McDermidНашествие пчел на Таймс-Сквер в Нью-Йорке.Нашествие пчел на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
Нашествие пчел на Таймс-Сквер в Нью-Йорке.
© REUTERS / Hannah McKayПапа Римский Франциск во время визита в Дублин.Папа Римский Франциск во время визита в Дублин, Ирландия
© REUTERS / Hannah McKay
Папа Римский Франциск во время визита в Дублин.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМодели на стенде компании "АвтоВАЗ" на Московском международном автомобильном салоне.Модели на стенде компании АвтоВАЗ на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Модели на стенде компании "АвтоВАЗ" на Московском международном автомобильном салоне.
© REUTERS / Issei KatoСпортсмены после забега на 1500 метров в десятиборье на Азиатских играх в Джакарте.Спортсмены после забега на 1500 метров в десятиборье на Азиатских играх 2018 в Джакарте
© REUTERS / Issei Kato
Спортсмены после забега на 1500 метров в десятиборье на Азиатских играх в Джакарте.
© AFP 2018 / DPA/ Sebastian WillnowСотрудники полиции возле памятника Карлу Марксу в Хемнице.Сотрудники правоохранительных органов возле памятника Карлу Марксу в Хемнице, Германия
© AFP 2018 / DPA/ Sebastian Willnow
Сотрудники полиции возле памятника Карлу Марксу в Хемнице.
© REUTERS / Heino KalisФестиваль "Томатина" в Испании.Фестиваль Томатина в городке Буньоль на востоке Испании
© REUTERS / Heino Kalis
Фестиваль "Томатина" в Испании.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкДобыча соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму.Добыча соли на озере Сасык-Сиваш
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Добыча соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин общается с жителями Омска.Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Омска во время осмотра реконструированной улицы Ленина в Омске
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин общается с жителями Омска.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЭтап чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани.Этап чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Этап чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани.
© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasНоттинг-Хиллский карнавал.Участницы Ноттинг-Хиллского карнавала
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Ноттинг-Хиллский карнавал.
© AFP 2018 / Mehdi FedouachРождение крокодила в зоологическом саду во Франции.Рождение крокодила в зоологическом саду в Рояне, Франция
© AFP 2018 / Mehdi Fedouach
Рождение крокодила в зоологическом саду во Франции.
© AFP 2018 / Dibyangshu SarkarАкция протеста в лагере беженцев в Бангладеш.Акция протеста в лагере беженцев Кутупалонг, Бангладеш
© AFP 2018 / Dibyangshu Sarkar
Акция протеста в лагере беженцев в Бангладеш.
© AFP 2018 / Iroz GaizkaСвадьба актера Венсана Касселя и модели Тины Кунаки.Венсан Кассель и Тина Кунаки во время свадебной церемонии
© AFP 2018 / Iroz Gaizka
Свадьба актера Венсана Касселя и модели Тины Кунаки.
© REUTERS / Darren WhitesideФестиваль мотороллеров в Индонезии.Участники фестиваля мотороллеров в Индонезии
© REUTERS / Darren Whiteside
Фестиваль мотороллеров в Индонезии.
Участницы Ноттинг-Хиллского карнавалаЛучшие фото недели: Aurus, оркестр на велосипедах и рождение крокодила13:0031.08.2018
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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