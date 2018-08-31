Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: Aurus, оркестр на велосипедах и рождение крокодила
13:0031.08.2018
(обновлено: 13:01 31.08.2018)
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© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкМужчины племени Масаи разжигают огонь в деревне в Кении.
Мужчины племени Масаи разжигают огонь в деревне в Кении.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРоссиянка Александра Солдатова выполняет упражнения с булавами в квалификации на этапе Кубка вызова-2018 по художественной гимнастике в Казани.
Россиянка Александра Солдатова выполняет упражнения с булавами в квалификации на этапе Кубка вызова-2018 по художественной гимнастике в Казани.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГенеральный директор компании Aurus Хильгерт Франц Герхард на Московском международном автомобильном салоне.
Генеральный директор компании Aurus Хильгерт Франц Герхард на Московском международном автомобильном салоне.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин и Сергей Шойгу на отдыхе в Республике Тыва.
Владимир Путин и Сергей Шойгу на отдыхе в Республике Тыва.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи" на закрытии оборонного форума "Армия-2018".
Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи" на закрытии оборонного форума "Армия-2018".
© AP Photo / Steven SenneДоярка в городе-музее Old Sturbridge Village в Массачусетсе.
© AP Photo / Steven Senne
Доярка в городе-музее Old Sturbridge Village в Массачусетсе.
© AFP 2018 / Dibyangshu SarkarБеженцы рохинджа на церемонии в память о первой годовщине преследований этого племени.
Беженцы рохинджа на церемонии в память о первой годовщине преследований этого племени.
© REUTERS / Mohammad Ponir HossainЖенщина из племени рохинджа купает сына в лагере беженцев в Бангладеш.
Женщина из племени рохинджа купает сына в лагере беженцев в Бангладеш.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСпортсменки сборной России на Гала-концерте этапа Кубка вызова-2018 по художественной гимнастике в Казани.
Спортсменки сборной России на Гала-концерте этапа Кубка вызова-2018 по художественной гимнастике в Казани.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкНидерландский оркестр на велосипедах "Крещендо" на фестивале "Спасская башня".
Нидерландский оркестр на велосипедах "Крещендо" на фестивале "Спасская башня".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМодели на стенде компании "АвтоВАЗ" на Московском международном автомобильном салоне.
Модели на стенде компании "АвтоВАЗ" на Московском международном автомобильном салоне.
© REUTERS / Issei KatoСпортсмены после забега на 1500 метров в десятиборье на Азиатских играх в Джакарте.
Спортсмены после забега на 1500 метров в десятиборье на Азиатских играх в Джакарте.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЭтап чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани.
Этап чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани.
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