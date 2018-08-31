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Лучшие фото РИА Новости, август 2018 года
09:0031.08.2018
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкУчастницы фестиваля триколора на курорте "Суджукская коса" во время празднования Дня государственного флага России.
Участницы фестиваля триколора на курорте "Суджукская коса" во время празднования Дня государственного флага России.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГенеральный директор компании Aurus Хильгерт Франц Герхард на Московском международном автомобильном салоне.
Генеральный директор компании Aurus Хильгерт Франц Герхард на Московском международном автомобильном салоне.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОткрытие XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.
Открытие XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин на отдыхе в Саяно-Шушенском заповеднике.
Владимир Путин на отдыхе в Саяно-Шушенском заповеднике.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСамолет Douglas DC-3 на авиационном празднике "Где мы – там победа!", посвященном 105-летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина.
Самолет Douglas DC-3 на авиационном празднике "Где мы – там победа!", посвященном 105-летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДевушка фотографируется у баннера музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018.
Девушка фотографируется у баннера музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие наблюдают за соревнованиями на Международном Кубке мира по клифф-дайвингу в Симеизе.
Отдыхающие наблюдают за соревнованиями на Международном Кубке мира по клифф-дайвингу в Симеизе.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастник International Jazz Ensemble Якова Окуня Эдди Хендерсон выступает на фестивале Koktebel Jazz Party.
Участник International Jazz Ensemble Якова Окуня Эдди Хендерсон выступает на фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера.
Владимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРоссийская спортсменка Александра Солдатова выполняет упражнение с лентой на этапе Кубка вызова-2018 по художественной гимнастике в Казани.
Российская спортсменка Александра Солдатова выполняет упражнение с лентой на этапе Кубка вызова-2018 по художественной гимнастике в Казани.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастники международного фестиваля "Фонтанка-SUP-2018" в Санкт-Петербурге.
Участники международного фестиваля "Фонтанка-SUP-2018" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБелая медведица Умка-Аяны, привезенная из Якутии, в Московском зоопарке.
Белая медведица Умка-Аяны, привезенная из Якутии, в Московском зоопарке.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЭтап Мирового тура FIVB по пляжному волейболу между сборными командами Германии и Швейцарии.
Этап Мирового тура FIVB по пляжному волейболу между сборными командами Германии и Швейцарии.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМодели на стенде компании "АвтоВАЗ" на Московском международном автомобильном салоне.
Модели на стенде компании "АвтоВАЗ" на Московском международном автомобильном салоне.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНебо в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды.
Небо в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПосетители на пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области.
Посетители на пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкФранцуз Паскаль Мартино-Лагард после забега на 110 метров с барьерами на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.
Француз Паскаль Мартино-Лагард после забега на 110 метров с барьерами на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкТанк команды армии Монголии в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2018.
Танк команды армии Монголии в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2018.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетительница на выставке "Армия России – завтра" в рамках военно-технического форума "Армия-2018".
Посетительница на выставке "Армия России – завтра" в рамках военно-технического форума "Армия-2018".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в резиденции правительства ФРГ Мезеберг.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в резиденции правительства ФРГ Мезеберг.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗрители фестиваля "Нашествие" на выставке военной техники в Тверской области.
Зрители фестиваля "Нашествие" на выставке военной техники в Тверской области.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссиянин Сергей Крошка и немецкий вратарь Дариус Берр в полуфинальном матче чемпионата Европы по мотоболу между сборными командами России и Германии в Коврове.
Россиянин Сергей Крошка и немецкий вратарь Дариус Берр в полуфинальном матче чемпионата Европы по мотоболу между сборными командами России и Германии в Коврове.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЗрители на байк-шоу "Русская мечта" в Севастополе.
Зрители на байк-шоу "Русская мечта" в Севастополе.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПрохожий переходит дорогу во время дождя в Москве, накрывшись пледом.
Прохожий переходит дорогу во время дождя в Москве, накрывшись пледом.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники соревнований по шахматам в рамках V Всероссийской спартакиады пенсионеров в Новосибирске.
Участники соревнований по шахматам в рамках V Всероссийской спартакиады пенсионеров в Новосибирске.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСалют на закрытии Армейских международных игр в подмосковном Алабино.
Салют на закрытии Армейских международных игр в подмосковном Алабино.
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