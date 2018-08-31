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Лучшие фото РИА Новости, август 2018 года

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Участницы фестиваля триколора на пляжном курорте Суджукская коса во время празднования Дня государственного флага Российской Федерации в Новороссийске
Генеральный директор компании Aurus Хильгерт Франц Герхард на Московском международном автомобильном салоне 2018
Танцоры на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в Саяно-Шушенском заповеднике в Республике Тыва. 26 августа 2018
Самолет Douglas DC-3 и зрители на авиационном празднике Где мы – там победа! на аэродроме Мочище в Новосибирской области
Девушка фотографируется у баннера музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
30-тонный экскаватор для прокладки траншей с ровным дном
Отдыхающие во время соревнований спортсменов на Международном Кубке мира по клифф-дайвингу в Симеизе
Участники ночного велопарада в Москве
Участник International Jazz Ensemble Якова Окуня Эдди Хендерсон (США) выступает во время All Stars KJP Jam при участии биг-бэнда под управлением Сергея Головни на фестивале Koktebel Jazz Party
Президент Владимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. 18 августа 2018
Российская гимнастка Александра Солдатова выполняет упражнения с лентой в квалификации индивидуального многоборья на этапе Кубка вызова-2018 в Казани
Участники международного фестиваля Фонтанка-SUP-2018 на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге. 12 августа 2018
Участники марша Объединенных правых в Вашингтоне
Белая медведица Умка-Аяны в вольере Московского зоопарка. 16 августа 2018
Шанталь Лабуре (Германия) в матче Мирового тура FIVB по пляжному волейболу между сборными командами Германии и Швейцарии
Модели на стенде компании АвтоВАЗ на Московском международном автомобильном салоне 2018
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Посетители на юбилейном пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
Паскаль Мартино-Лагард (Франция) после дистанции забега среди мужчин на 110 м с барьерами на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине
Танк команды армии Монголии в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2018
Мусульмане в мечети Джума Хан Джами в Евпатории во время празднования Курбан Байрам
Посетительница на выставке «Армия России – завтра» в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в резиденции правительства ФРГ Мезеберг
Выращивание риса агрохолдингом АФГ Националь в Краснодарском крае
Посетительница на музыкальном фестивале под открытым небом Пикник Афиши в музее-заповеднике Коломенское
Дина Эйшер-Смит (Великобритания) и Гина Люкенкемпер (Германия) на дистанции забега среди женщин на 100 метров на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине
Участники 7-го Сибирского фестиваля татуировки в курорт-отеле Сосновка в Новосибирской области
Зрители фестиваля Нашествие на выставке военной техники в поселке Большое Завидово в Тверской области
Сергей Крошка (Россия) и вратарь Дариус Берр (Германи) в полуфинальном матче чемпионата Европы по мотоболу между сборными командами России и Германии в Коврове
Зрители на байк-шоу Русская мечта в Севастополе
Корова и собака на берегу острова Путятина
Прохожий переходит дорогу во время дождя, накрывшись пледом
Участники соревнований по шахматам в рамках V Всероссийской спартакиады пенсионеров в центре спортивной подготовки Заря в Новосибирске
Салют на церемонии закрытия Армейских международных игр (АрМИ-2018) на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкУчастницы фестиваля триколора на курорте "Суджукская коса" во время празднования Дня государственного флага России.Участницы фестиваля триколора на пляжном курорте Суджукская коса во время празднования Дня государственного флага Российской Федерации в Новороссийске
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Участницы фестиваля триколора на курорте "Суджукская коса" во время празднования Дня государственного флага России.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГенеральный директор компании Aurus Хильгерт Франц Герхард на Московском международном автомобильном салоне.Генеральный директор компании Aurus Хильгерт Франц Герхард на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор компании Aurus Хильгерт Франц Герхард на Московском международном автомобильном салоне.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОткрытие XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.Танцоры на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Открытие XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин на отдыхе в Саяно-Шушенском заповеднике.Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в Саяно-Шушенском заповеднике в Республике Тыва. 26 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин на отдыхе в Саяно-Шушенском заповеднике.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСамолет Douglas DC-3 на авиационном празднике "Где мы – там победа!", посвященном 105-летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина.Самолет Douglas DC-3 и зрители на авиационном празднике Где мы – там победа! на аэродроме Мочище в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Douglas DC-3 на авиационном празднике "Где мы – там победа!", посвященном 105-летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДевушка фотографируется у баннера музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018.Девушка фотографируется у баннера музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Девушка фотографируется у баннера музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018.
© РИА Новости / Андрей СтанавовТридцатитонный экскаватор для прокладки траншей.30-тонный экскаватор для прокладки траншей с ровным дном
© РИА Новости / Андрей Станавов
Тридцатитонный экскаватор для прокладки траншей.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие наблюдают за соревнованиями на Международном Кубке мира по клифф-дайвингу в Симеизе.Отдыхающие во время соревнований спортсменов на Международном Кубке мира по клифф-дайвингу в Симеизе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Отдыхающие наблюдают за соревнованиями на Международном Кубке мира по клифф-дайвингу в Симеизе.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкУчастники ночного велопарада в Москве.Участники ночного велопарада в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Участники ночного велопарада в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастник International Jazz Ensemble Якова Окуня Эдди Хендерсон выступает на фестивале Koktebel Jazz Party.Участник International Jazz Ensemble Якова Окуня Эдди Хендерсон (США) выступает во время All Stars KJP Jam при участии биг-бэнда под управлением Сергея Головни на фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Участник International Jazz Ensemble Якова Окуня Эдди Хендерсон выступает на фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера.Президент Владимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. 18 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРоссийская спортсменка Александра Солдатова выполняет упражнение с лентой на этапе Кубка вызова-2018 по художественной гимнастике в Казани.Российская гимнастка Александра Солдатова выполняет упражнения с лентой в квалификации индивидуального многоборья на этапе Кубка вызова-2018 в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Российская спортсменка Александра Солдатова выполняет упражнение с лентой на этапе Кубка вызова-2018 по художественной гимнастике в Казани.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастники международного фестиваля "Фонтанка-SUP-2018" в Санкт-Петербурге.Участники международного фестиваля Фонтанка-SUP-2018 на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге. 12 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Участники международного фестиваля "Фонтанка-SUP-2018" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМарш "Объединенных правых" в Вашингтоне.Участники марша Объединенных правых в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
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Марш "Объединенных правых" в Вашингтоне.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБелая медведица Умка-Аяны, привезенная из Якутии, в Московском зоопарке.Белая медведица Умка-Аяны в вольере Московского зоопарка. 16 августа 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Белая медведица Умка-Аяны, привезенная из Якутии, в Московском зоопарке.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЭтап Мирового тура FIVB по пляжному волейболу между сборными командами Германии и Швейцарии.Шанталь Лабуре (Германия) в матче Мирового тура FIVB по пляжному волейболу между сборными командами Германии и Швейцарии
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Этап Мирового тура FIVB по пляжному волейболу между сборными командами Германии и Швейцарии.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМодели на стенде компании "АвтоВАЗ" на Московском международном автомобильном салоне.Модели на стенде компании АвтоВАЗ на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Модели на стенде компании "АвтоВАЗ" на Московском международном автомобильном салоне.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНебо в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды.Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Небо в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПосетители на пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области.Посетители на юбилейном пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Посетители на пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкФранцуз Паскаль Мартино-Лагард после забега на 110 метров с барьерами на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.Паскаль Мартино-Лагард (Франция) после дистанции забега среди мужчин на 110 м с барьерами на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Француз Паскаль Мартино-Лагард после забега на 110 метров с барьерами на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкТанк команды армии Монголии в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2018.Танк команды армии Монголии в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Танк команды армии Монголии в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2018.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПразднование Курбан-байрама в мечети Джума Хан Джами в Евпатории.Мусульмане в мечети Джума Хан Джами в Евпатории во время празднования Курбан Байрам
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Празднование Курбан-байрама в мечети Джума Хан Джами в Евпатории.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетительница на выставке "Армия России – завтра" в рамках военно-технического форума "Армия-2018".Посетительница на выставке «Армия России – завтра» в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетительница на выставке "Армия России – завтра" в рамках военно-технического форума "Армия-2018".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в резиденции правительства ФРГ Мезеберг.Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в резиденции правительства ФРГ Мезеберг
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в резиденции правительства ФРГ Мезеберг.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВыращивание риса в Краснодарском крае.Выращивание риса агрохолдингом АФГ Националь в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Выращивание риса в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк"Пикник "Афиши" в музее-заповеднике "Коломенское".Посетительница на музыкальном фестивале под открытым небом Пикник Афиши в музее-заповеднике Коломенское
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Пикник "Афиши" в музее-заповеднике "Коломенское".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЧемпионат Европы по легкой атлетике в Берлине.Дина Эйшер-Смит (Великобритания) и Гина Люкенкемпер (Германия) на дистанции забега среди женщин на 100 метров на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Чемпионат Европы по легкой атлетике в Берлине.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкФестиваль татуировки в Новосибирской области.Участники 7-го Сибирского фестиваля татуировки в курорт-отеле Сосновка в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Фестиваль татуировки в Новосибирской области.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗрители фестиваля "Нашествие" на выставке военной техники в Тверской области.Зрители фестиваля Нашествие на выставке военной техники в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Зрители фестиваля "Нашествие" на выставке военной техники в Тверской области.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссиянин Сергей Крошка и немецкий вратарь Дариус Берр в полуфинальном матче чемпионата Европы по мотоболу между сборными командами России и Германии в Коврове.Сергей Крошка (Россия) и вратарь Дариус Берр (Германи) в полуфинальном матче чемпионата Европы по мотоболу между сборными командами России и Германии в Коврове
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Россиянин Сергей Крошка и немецкий вратарь Дариус Берр в полуфинальном матче чемпионата Европы по мотоболу между сборными командами России и Германии в Коврове.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЗрители на байк-шоу "Русская мечта" в Севастополе.Зрители на байк-шоу Русская мечта в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Зрители на байк-шоу "Русская мечта" в Севастополе.
© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкКорова и собака на берегу острова Путятина.Корова и собака на берегу острова Путятина
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Корова и собака на берегу острова Путятина.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПрохожий переходит дорогу во время дождя в Москве, накрывшись пледом.Прохожий переходит дорогу во время дождя, накрывшись пледом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Прохожий переходит дорогу во время дождя в Москве, накрывшись пледом.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники соревнований по шахматам в рамках V Всероссийской спартакиады пенсионеров в Новосибирске.Участники соревнований по шахматам в рамках V Всероссийской спартакиады пенсионеров в центре спортивной подготовки Заря в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участники соревнований по шахматам в рамках V Всероссийской спартакиады пенсионеров в Новосибирске.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСалют на закрытии Армейских международных игр в подмосковном Алабино.Салют на церемонии закрытия Армейских международных игр (АрМИ-2018) на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Салют на закрытии Армейских международных игр в подмосковном Алабино.
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