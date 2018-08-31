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Космические новости в фотографиях, август 2018 года

(обновлено: 10:07 31.08.2018)
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Туманность NGC 3918 в созвездии Центавра на расстоянии примерно 4900 световых лет от Земли
Российский космонавт во время выхода в открытый космос. 15 августа 2018 года
Один из самых больших остатков сверхновой звезды в Млечном пути под названием HBH 3 сфотографированный телескопом NASA Spitzer
Грузовой корабль Прогресс МС-08 отстыковали от Международной космической станции. 23 августа 2018 года
Северное полушарие Юпитера, снятое зондом Juno
Северное сияние с МКС. 15 августа 2018
Восточный край большого Красного пятна Юпитера
Шаровое скопление NGC 2108 в созвездии Золотая Рыба
Фотография с Международной космической станции астронавта Рики Арнольда
Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев с флагом страны в День Государственного флага на борту МКС
Частичное солнечное затмение, снятое телескопом Proba-2. 11 августа 2018 года
Дюны на дне кратера южного полюса Марса
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Курильские острова в Тихом океане, снятые с борта МКС
Закат с борта МКС
© Фото : ESA/Hubble and NASAТелескоп Хаббл запечатлел туманность NGC 3918 в созвездии Центавра, которое находится на расстоянии примерно 4900 световых лет от Земли. На кадре видно блестящее красочное облако в форме глаза.Туманность NGC 3918 в созвездии Центавра на расстоянии примерно 4900 световых лет от Земли
© Фото : ESA/Hubble and NASA
Телескоп Хаббл запечатлел туманность NGC 3918 в созвездии Центавра, которое находится на расстоянии примерно 4900 световых лет от Земли. На кадре видно блестящее красочное облако в форме глаза.
© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевОлег Артемьев и Сергей Прокопьев проработали в открытом космосе более семи часов – на полтора часа больше, чем планировалось, из-за сложности работ, которые им нужно было завершить. "Почти 8 часов пролетели незаметно, и мы с Сергеем выполнили все основные задачи", – написал Артемьев в Instagram и поделился космическими кадрами.Российский космонавт во время выхода в открытый космос. 15 августа 2018 года
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Олег Артемьев и Сергей Прокопьев проработали в открытом космосе более семи часов – на полтора часа больше, чем планировалось, из-за сложности работ, которые им нужно было завершить. "Почти 8 часов пролетели незаметно, и мы с Сергеем выполнили все основные задачи", – написал Артемьев в Instagram и поделился космическими кадрами.
© NASA/JPL-Caltech/IPACОдин из самых больших остатков сверхновой звезды HBH 3 в Млечном Пути, снятый телескопом NASA "Спитцер".Один из самых больших остатков сверхновой звезды в Млечном пути под названием HBH 3 сфотографированный телескопом NASA Spitzer
© NASA/JPL-Caltech/IPAC
Один из самых больших остатков сверхновой звезды HBH 3 в Млечном Пути, снятый телескопом NASA "Спитцер".
© Фото : Роскосмос/Сергей ПрокопьевГрузовой корабль "Прогресс МС-08" отстыковали от Международной космической станции.Грузовой корабль Прогресс МС-08 отстыковали от Международной космической станции. 23 августа 2018 года
© Фото : Роскосмос/Сергей Прокопьев
Грузовой корабль "Прогресс МС-08" отстыковали от Международной космической станции.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstäd/Seán DoranСнимки северного полушария Юпитера, сделанные космическим аппаратом Juno.Северное полушарие Юпитера, снятое зондом Juno
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstäd/Seán Doran
Снимки северного полушария Юпитера, сделанные космическим аппаратом Juno.
© NASA / ESA/A.GerstАстронавт Александр Герст сделал снимок северного сияния, находясь на борту Международной космической станции. "Сногсшибательно — каждый раз, когда видишь это", — отметил Герст.Северное сияние с МКС. 15 августа 2018
© NASA / ESA/A.Gerst
Астронавт Александр Герст сделал снимок северного сияния, находясь на борту Международной космической станции. "Сногсшибательно — каждый раз, когда видишь это", — отметил Герст.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. GillNASA показало новые снимки Юпитера, на которые попал восточный край большого красного пятна — гигантского урагана, который бушует в атмосфере планеты уже три столетия.Восточный край большого Красного пятна Юпитера
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill
NASA показало новые снимки Юпитера, на которые попал восточный край большого красного пятна — гигантского урагана, который бушует в атмосфере планеты уже три столетия.
CC BY-SA 4.0 / ESA/Hubble & NASA / A globular cluster’s striking red eye (cropped a photo)Космический телескоп "Хаббл" заснял шаровое скопление NGC 2108 в созвездии Золотая Рыба.Шаровое скопление NGC 2108 в созвездии Золотая Рыба
CC BY-SA 4.0 / ESA/Hubble & NASA / A globular cluster’s striking red eye (cropped a photo)
Космический телескоп "Хаббл" заснял шаровое скопление NGC 2108 в созвездии Золотая Рыба.
© REUTERS / NASA/ astro_rickyФотография астронавта Рики Арнольда с Международной космической станции.Фотография с Международной космической станции астронавта Рики Арнольда
© REUTERS / NASA/ astro_ricky
Фотография астронавта Рики Арнольда с Международной космической станции.
© РоскосмосКосмонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев с российским триколором на борту МКС в День государственного флага.Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев с флагом страны в День Государственного флага на борту МКС
© Роскосмос
Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев с российским триколором на борту МКС в День государственного флага.
© ESAЖители Северного полушария могли наблюдать 11 августа частное солнечное затмение.Частичное солнечное затмение, снятое телескопом Proba-2. 11 августа 2018 года
© ESA
Жители Северного полушария могли наблюдать 11 августа частное солнечное затмение.
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/Roscosmos/CaSSIS / Дюны на дне кратера южного полюса МарсаДюны на дне кратера южного полюса Марса
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/Roscosmos/CaSSIS /
Дюны на дне кратера южного полюса Марса
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЗвездное небо во время метеорного потока Персеиды.Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Звездное небо во время метеорного потока Персеиды.
© ESA/NASA/Alexander GerstКурильские острова, снятые с борта МКС.Курильские острова в Тихом океане, снятые с борта МКС
© ESA/NASA/Alexander Gerst
Курильские острова, снятые с борта МКС.
© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевЗакат, каким его видят космонавты на МКС.Закат с борта МКС
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Закат, каким его видят космонавты на МКС.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой фотогалерее – космические открытия августа.

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