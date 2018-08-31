Олег Артемьев и Сергей Прокопьев проработали в открытом космосе более семи часов – на полтора часа больше, чем планировалось, из-за сложности работ, которые им нужно было завершить. "Почти 8 часов пролетели незаметно, и мы с Сергеем выполнили все основные задачи", – написал Артемьев в Instagram и поделился космическими кадрами.