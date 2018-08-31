Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой фотогалерее – космические открытия августа.
Космические новости в фотографиях, август 2018 года
10:0031.08.2018
(обновлено: 10:07 31.08.2018)
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© Фото : ESA/Hubble and NASAТелескоп Хаббл запечатлел туманность NGC 3918 в созвездии Центавра, которое находится на расстоянии примерно 4900 световых лет от Земли. На кадре видно блестящее красочное облако в форме глаза.
Телескоп Хаббл запечатлел туманность NGC 3918 в созвездии Центавра, которое находится на расстоянии примерно 4900 световых лет от Земли. На кадре видно блестящее красочное облако в форме глаза.
© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевОлег Артемьев и Сергей Прокопьев проработали в открытом космосе более семи часов – на полтора часа больше, чем планировалось, из-за сложности работ, которые им нужно было завершить. "Почти 8 часов пролетели незаметно, и мы с Сергеем выполнили все основные задачи", – написал Артемьев в Instagram и поделился космическими кадрами.
Олег Артемьев и Сергей Прокопьев проработали в открытом космосе более семи часов – на полтора часа больше, чем планировалось, из-за сложности работ, которые им нужно было завершить. "Почти 8 часов пролетели незаметно, и мы с Сергеем выполнили все основные задачи", – написал Артемьев в Instagram и поделился космическими кадрами.
© NASA/JPL-Caltech/IPACОдин из самых больших остатков сверхновой звезды HBH 3 в Млечном Пути, снятый телескопом NASA "Спитцер".
Один из самых больших остатков сверхновой звезды HBH 3 в Млечном Пути, снятый телескопом NASA "Спитцер".
© Фото : Роскосмос/Сергей ПрокопьевГрузовой корабль "Прогресс МС-08" отстыковали от Международной космической станции.
Грузовой корабль "Прогресс МС-08" отстыковали от Международной космической станции.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstäd/Seán DoranСнимки северного полушария Юпитера, сделанные космическим аппаратом Juno.
Снимки северного полушария Юпитера, сделанные космическим аппаратом Juno.
© NASA / ESA/A.GerstАстронавт Александр Герст сделал снимок северного сияния, находясь на борту Международной космической станции. "Сногсшибательно — каждый раз, когда видишь это", — отметил Герст.
Астронавт Александр Герст сделал снимок северного сияния, находясь на борту Международной космической станции. "Сногсшибательно — каждый раз, когда видишь это", — отметил Герст.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. GillNASA показало новые снимки Юпитера, на которые попал восточный край большого красного пятна — гигантского урагана, который бушует в атмосфере планеты уже три столетия.
NASA показало новые снимки Юпитера, на которые попал восточный край большого красного пятна — гигантского урагана, который бушует в атмосфере планеты уже три столетия.
CC BY-SA 4.0 / ESA/Hubble & NASA / A globular cluster’s striking red eye (cropped a photo)Космический телескоп "Хаббл" заснял шаровое скопление NGC 2108 в созвездии Золотая Рыба.
Космический телескоп "Хаббл" заснял шаровое скопление NGC 2108 в созвездии Золотая Рыба.
© REUTERS / NASA/ astro_rickyФотография астронавта Рики Арнольда с Международной космической станции.
Фотография астронавта Рики Арнольда с Международной космической станции.
© РоскосмосКосмонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев с российским триколором на борту МКС в День государственного флага.
Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев с российским триколором на борту МКС в День государственного флага.
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