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Классы без стен, уроки на воде и на траве: самые необычные школы в мире

(обновлено: 15:33 31.08.2018)
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Плавающая школа в Макокао, Нигерия
Учитель проводит занятие в Афинах, Греция
Школа в Копенгагене, Дания
Школа гладиаторов в Риме, Италия
Школа в Бадунге, Индонезия
Начальная школа в штате Нью-Мексико, США
Дети сидят на уроке в школе в пещере в южной провинции Китая Гуйчжоу
Дети в школе в Снеке, Нидерланды
Школа под открытым небом в Нью-Дели, Индия
Здание школы Санта-Клауса, Мидленд, США
Дети во время урока на борту лодки-школы, Бангладеш
Средняя школа в Марселе, Франция
Средняя общеобразовательная школа №5 Обыкновенное чудо в городе Йошкар-Ола
CC BY 2.0 / Forgemind ArchiMedia / В одном из прибрежных районов нигерийского города Макокао действует плавающая школа. Здесь есть не только учебные классы, но и пространство для игр и прогулок.Плавающая школа в Макокао, Нигерия
CC BY 2.0 / Forgemind ArchiMedia /
В одном из прибрежных районов нигерийского города Макокао действует плавающая школа. Здесь есть не только учебные классы, но и пространство для игр и прогулок.
CC BY-SA 4.0 / Glacierfanclub / Уроки в этой школе больше похожи на экскурсии по Греции.Учитель проводит занятие в Афинах, Греция
CC BY-SA 4.0 / Glacierfanclub /
Уроки в этой школе больше похожи на экскурсии по Греции.
CC BY 2.0 / fotologic / Гимназия Орестад в Копенгагене построена по принципу open space. Школьники занимаются в огромном стеклянном кубе, все этажи которого соединяет винтовая лестница. На переменах дети отдыхают на подушках и рассматривают потолок, напоминающий звездное небо.Школа в Копенгагене, Дания
CC BY 2.0 / fotologic /
Гимназия Орестад в Копенгагене построена по принципу open space. Школьники занимаются в огромном стеклянном кубе, все этажи которого соединяет винтовая лестница. На переменах дети отдыхают на подушках и рассматривают потолок, напоминающий звездное небо.
CC BY-SA 2.0 / Viator.com / В Риме можно записаться в школу гладиаторов. Здесь учат всем тонкостям боя, а когда теория усвоена, ученики выходят на арену и встречаются с противником лицом к лицу.Школа гладиаторов в Риме, Италия
CC BY-SA 2.0 / Viator.com /
В Риме можно записаться в школу гладиаторов. Здесь учат всем тонкостям боя, а когда теория усвоена, ученики выходят на арену и встречаются с противником лицом к лицу.
© AFP 2018 / Sonny TumbelakaЗеленая школа в балийском лесу похожа на сказочную деревню. Детей здесь не заставляют учиться, они сами стремятся узнавать новое. В классах нет стен, уроки проходят на открытом воздухе.Школа в Бадунге, Индонезия
© AFP 2018 / Sonny Tumbelaka
Зеленая школа в балийском лесу похожа на сказочную деревню. Детей здесь не заставляют учиться, они сами стремятся узнавать новое. В классах нет стен, уроки проходят на открытом воздухе.
© Фото : AllenSНачальная школа Або в Нью-Мексико - первая подземная школа в США. Создана в разгар холодной войны в городе, расположенном недалеко от ракетного полигона, чтобы в случае чего служить укрытием. Учебное заведение просуществовало до 1995 года.Начальная школа в штате Нью-Мексико, США
© Фото : AllenS
Начальная школа Або в Нью-Мексико - первая подземная школа в США. Создана в разгар холодной войны в городе, расположенном недалеко от ракетного полигона, чтобы в случае чего служить укрытием. Учебное заведение просуществовало до 1995 года.
© AP Photo / Greg BakerВ китайской провинции Гуйчжоу дети ходили в пещерную школу. Регион это бедный, денег на строительство не хватало, поэтому в середине 1980-х классы оборудовали прямо в пещере. Школа просуществовала более 20 лет.Дети сидят на уроке в школе в пещере в южной провинции Китая Гуйчжоу
© AP Photo / Greg Baker
В китайской провинции Гуйчжоу дети ходили в пещерную школу. Регион это бедный, денег на строительство не хватало, поэтому в середине 1980-х классы оборудовали прямо в пещере. Школа просуществовала более 20 лет.
© AFP 2018 / ANP/ Catrinus Van Der VeenВ школе имени Стива Джобса в Нидерландах вместо книг — планшеты, вместо учителей — тренеры, график занятий — свободный. Все для того, чтобы научить детей мыслить оригинально и быть готовыми к жизни в меняющемся мире.Дети в школе в Снеке, Нидерланды
© AFP 2018 / ANP/ Catrinus Van Der Veen
В школе имени Стива Джобса в Нидерландах вместо книг — планшеты, вместо учителей — тренеры, график занятий — свободный. Все для того, чтобы научить детей мыслить оригинально и быть готовыми к жизни в меняющемся мире.
© AP Photo / Altaf QadriВ Нью-Дели классную комнату оборудовали прямо под железнодорожным мостом. Здесь учатся дети из трущоб, и эта школа под открытым небом - их единственная надежда на лучшую жизнь.Школа под открытым небом в Нью-Дели, Индия
© AP Photo / Altaf Qadri
В Нью-Дели классную комнату оборудовали прямо под железнодорожным мостом. Здесь учатся дети из трущоб, и эта школа под открытым небом - их единственная надежда на лучшую жизнь.
© Фото : Charles W. Howard Santa SchoolШкола Санта-Клаусов имени Чарльза У. Говарда – старейшая и самая почитаемая в мире. Расположенная в мичиганском лесу и похожая на пряничный домик, она бережно хранит историю рождественского волшебника.Здание школы Санта-Клауса, Мидленд, США
© Фото : Charles W. Howard Santa School
Школа Санта-Клаусов имени Чарльза У. Говарда – старейшая и самая почитаемая в мире. Расположенная в мичиганском лесу и похожая на пряничный домик, она бережно хранит историю рождественского волшебника.
© AFP 2018 / A.H.M RezwanВ Бангладеш, где из-за частых наводнений дети лишаются возможности учиться, можно встретить школы-лодки. Здесь есть все необходимое, например, библиотека и доступ в интернет.Дети во время урока на борту лодки-школы, Бангладеш
© AFP 2018 / A.H.M Rezwan
В Бангладеш, где из-за частых наводнений дети лишаются возможности учиться, можно встретить школы-лодки. Здесь есть все необходимое, например, библиотека и доступ в интернет.
CC BY 2.0 / Forgemind ArchiMedia / Крыша и внутренние дворы французской школы Marcel Sembat покрыты газонами. В хорошую погоду уроки проходят прямо на траве. Учителя считают, что занятия на свежем воздухе помогают лучше усваивать информацию.Средняя школа в Марселе, Франция
CC BY 2.0 / Forgemind ArchiMedia /
Крыша и внутренние дворы французской школы Marcel Sembat покрыты газонами. В хорошую погоду уроки проходят прямо на траве. Учителя считают, что занятия на свежем воздухе помогают лучше усваивать информацию.
© Фото : Лариса ПудиковаЭто не замок и не съемочная площадка, а школа "Обыкновенное чудо" в Йошкар-Оле. Учиться здесь — удовольствие.Средняя общеобразовательная школа №5 Обыкновенное чудо в городе Йошкар-Ола
© Фото : Лариса Пудикова
Это не замок и не съемочная площадка, а школа "Обыкновенное чудо" в Йошкар-Оле. Учиться здесь — удовольствие.
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Школа – это не всегда коридоры, кабинеты и ряды парт. Учебные заведения, где все по-другому, – в фотоленте Ria.ru.

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