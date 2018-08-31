Школа – это не всегда коридоры, кабинеты и ряды парт. Учебные заведения, где все по-другому, – в фотоленте Ria.ru.
Классы без стен, уроки на воде и на траве: самые необычные школы в мире
15:0031.08.2018
(обновлено: 15:33 31.08.2018)
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CC BY 2.0 / Forgemind ArchiMedia / В одном из прибрежных районов нигерийского города Макокао действует плавающая школа. Здесь есть не только учебные классы, но и пространство для игр и прогулок.
В одном из прибрежных районов нигерийского города Макокао действует плавающая школа. Здесь есть не только учебные классы, но и пространство для игр и прогулок.
CC BY-SA 2.0 / Viator.com / В Риме можно записаться в школу гладиаторов. Здесь учат всем тонкостям боя, а когда теория усвоена, ученики выходят на арену и встречаются с противником лицом к лицу.
В Риме можно записаться в школу гладиаторов. Здесь учат всем тонкостям боя, а когда теория усвоена, ученики выходят на арену и встречаются с противником лицом к лицу.
© AFP 2018 / Sonny TumbelakaЗеленая школа в балийском лесу похожа на сказочную деревню. Детей здесь не заставляют учиться, они сами стремятся узнавать новое. В классах нет стен, уроки проходят на открытом воздухе.
Зеленая школа в балийском лесу похожа на сказочную деревню. Детей здесь не заставляют учиться, они сами стремятся узнавать новое. В классах нет стен, уроки проходят на открытом воздухе.
© Фото : AllenSНачальная школа Або в Нью-Мексико - первая подземная школа в США. Создана в разгар холодной войны в городе, расположенном недалеко от ракетного полигона, чтобы в случае чего служить укрытием. Учебное заведение просуществовало до 1995 года.
Начальная школа Або в Нью-Мексико - первая подземная школа в США. Создана в разгар холодной войны в городе, расположенном недалеко от ракетного полигона, чтобы в случае чего служить укрытием. Учебное заведение просуществовало до 1995 года.
© AP Photo / Greg BakerВ китайской провинции Гуйчжоу дети ходили в пещерную школу. Регион это бедный, денег на строительство не хватало, поэтому в середине 1980-х классы оборудовали прямо в пещере. Школа просуществовала более 20 лет.
© AP Photo / Greg Baker
В китайской провинции Гуйчжоу дети ходили в пещерную школу. Регион это бедный, денег на строительство не хватало, поэтому в середине 1980-х классы оборудовали прямо в пещере. Школа просуществовала более 20 лет.
© AFP 2018 / ANP/ Catrinus Van Der VeenВ школе имени Стива Джобса в Нидерландах вместо книг — планшеты, вместо учителей — тренеры, график занятий — свободный. Все для того, чтобы научить детей мыслить оригинально и быть готовыми к жизни в меняющемся мире.
В школе имени Стива Джобса в Нидерландах вместо книг — планшеты, вместо учителей — тренеры, график занятий — свободный. Все для того, чтобы научить детей мыслить оригинально и быть готовыми к жизни в меняющемся мире.
© AP Photo / Altaf QadriВ Нью-Дели классную комнату оборудовали прямо под железнодорожным мостом. Здесь учатся дети из трущоб, и эта школа под открытым небом - их единственная надежда на лучшую жизнь.
© AP Photo / Altaf Qadri
В Нью-Дели классную комнату оборудовали прямо под железнодорожным мостом. Здесь учатся дети из трущоб, и эта школа под открытым небом - их единственная надежда на лучшую жизнь.
© Фото : Charles W. Howard Santa SchoolШкола Санта-Клаусов имени Чарльза У. Говарда – старейшая и самая почитаемая в мире. Расположенная в мичиганском лесу и похожая на пряничный домик, она бережно хранит историю рождественского волшебника.
Школа Санта-Клаусов имени Чарльза У. Говарда – старейшая и самая почитаемая в мире. Расположенная в мичиганском лесу и похожая на пряничный домик, она бережно хранит историю рождественского волшебника.
© AFP 2018 / A.H.M RezwanВ Бангладеш, где из-за частых наводнений дети лишаются возможности учиться, можно встретить школы-лодки. Здесь есть все необходимое, например, библиотека и доступ в интернет.
В Бангладеш, где из-за частых наводнений дети лишаются возможности учиться, можно встретить школы-лодки. Здесь есть все необходимое, например, библиотека и доступ в интернет.
CC BY 2.0 / Forgemind ArchiMedia / Крыша и внутренние дворы французской школы Marcel Sembat покрыты газонами. В хорошую погоду уроки проходят прямо на траве. Учителя считают, что занятия на свежем воздухе помогают лучше усваивать информацию.
Крыша и внутренние дворы французской школы Marcel Sembat покрыты газонами. В хорошую погоду уроки проходят прямо на траве. Учителя считают, что занятия на свежем воздухе помогают лучше усваивать информацию.
© Фото : Лариса ПудиковаЭто не замок и не съемочная площадка, а школа "Обыкновенное чудо" в Йошкар-Оле. Учиться здесь — удовольствие.
Это не замок и не съемочная площадка, а школа "Обыкновенное чудо" в Йошкар-Оле. Учиться здесь — удовольствие.
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