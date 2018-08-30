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Звезды на открытии Венецианского кинофестиваля

(обновлено: 19:33 30.08.2018)
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Французская модель Габриэль Конесиль на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Бразильская супермодель и актриса Изабель Гулар на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Члены основного жюри, польский режиссер Малгожата Шумовска и актер и режиссер Тайка Вайтити на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Актриса и сценарист Марта Поззан на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Британская актриса и член жюри официального конкурса Наоми Уоттс на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Актер Райан Гослинг на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Венгерская топ-модель Барбара Палвин на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Французская актриса Гайя Уайсс на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Итальянская актриса Фьямметта Чиконья на красной дорожке церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Генеральный директор компании Роскино Екатерина Мцитуридзе на красной дорожке церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Итальянские актеры Каролина Крешентини и Франческо Мотта на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Актриса Сара Сампайо на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Актриса Оливия Хэмилтон и режиссер Дэмиэн Шазелл на красной дорожке церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Итальянская актриса Паола Турани на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Итальянская модель Джесика Нотаро, певица и телеведущая Джо Скуилло, Джузи Версаче и Франческа Каролло на красной дорожке церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Испанская модель Джорджина Родригес на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Итальянская актриса Свева Альвити на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФранцузская модель Габриэль Конесиль выбрала для церемонии открытое платье в сочетании с роскошным колье.Французская модель Габриэль Конесиль на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Французская модель Габриэль Конесиль выбрала для церемонии открытое платье в сочетании с роскошным колье.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБразильская супермодель и актриса Изабель Гулар появилась перед камерами в летящем серебристом декольтированном платье.Бразильская супермодель и актриса Изабель Гулар на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Бразильская супермодель и актриса Изабель Гулар появилась перед камерами в летящем серебристом декольтированном платье.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЧлены жюри режиссер Малгожата Шумовска и актер и режиссер Тайка Вайтити предпочли строгость черного.Члены основного жюри, польский режиссер Малгожата Шумовска и актер и режиссер Тайка Вайтити на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Члены жюри режиссер Малгожата Шумовска и актер и режиссер Тайка Вайтити предпочли строгость черного.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса и сценарист Марта Поззан выбрала для торжественного вечера красное платье на тонких бретельках.Актриса и сценарист Марта Поззан на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса и сценарист Марта Поззан выбрала для торжественного вечера красное платье на тонких бретельках.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Наоми Уоттс предстала перед фотографами в ярко-розовом.Британская актриса и член жюри официального конкурса Наоми Уоттс на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Наоми Уоттс предстала перед фотографами в ярко-розовом.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРайан Гослинг пришел на церемонию в белом пиджаке и черных брюках.Актер Райан Гослинг на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Райан Гослинг пришел на церемонию в белом пиджаке и черных брюках.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВенгерская топ-модель Барбара Палвин позволила себе игривое короткое платье.Венгерская топ-модель Барбара Палвин на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Венгерская топ-модель Барбара Палвин позволила себе игривое короткое платье.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНаряд французской модели и актрисы Гайи Уайсс можно было бы назвать скромным, если бы не декольте.Французская актриса Гайя Уайсс на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Наряд французской модели и актрисы Гайи Уайсс можно было бы назвать скромным, если бы не декольте.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИтальянская актриса Фьямметта Чиконья надела светлое платье в цветочек с открытыми плечами и завышенной талией.Итальянская актриса Фьямметта Чиконья на красной дорожке церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Итальянская актриса Фьямметта Чиконья надела светлое платье в цветочек с открытыми плечами и завышенной талией.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГендиректор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе на Венецианском кинофестивале.Генеральный директор компании Роскино Екатерина Мцитуридзе на красной дорожке церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Гендиректор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе на Венецианском кинофестивале.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИтальянские актеры Каролина Крешентини и Франческо Мотта на открытии Венецианского кинофестиваля.Итальянские актеры Каролина Крешентини и Франческо Мотта на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Итальянские актеры Каролина Крешентини и Франческо Мотта на открытии Венецианского кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Сара Сампайо выбрала кремовое платье с огромным бантом.Актриса Сара Сампайо на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Сара Сампайо выбрала кремовое платье с огромным бантом.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКлассический костюм режиссера Дэмиэна Шазелла выгодно оттенял пышное пудровое платье его спутницы, актрисы Оливии Хэмилтон.Актриса Оливия Хэмилтон и режиссер Дэмиэн Шазелл на красной дорожке церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Классический костюм режиссера Дэмиэна Шазелла выгодно оттенял пышное пудровое платье его спутницы, актрисы Оливии Хэмилтон.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИтальянская модель и актриса Паола Турани, как и многие звезды церемонии, предпочла наряд с глубоким вырезом.Итальянская актриса Паола Турани на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Итальянская модель и актриса Паола Турани, как и многие звезды церемонии, предпочла наряд с глубоким вырезом.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИтальянская модель Джесика Нотаро, певица и телеведущая Джо Скуилло, Джузи Версаче и Франческа Каролло на открытии Венецианского кинофестиваля.Итальянская модель Джесика Нотаро, певица и телеведущая Джо Скуилло, Джузи Версаче и Франческа Каролло на красной дорожке церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Итальянская модель Джесика Нотаро, певица и телеведущая Джо Скуилло, Джузи Версаче и Франческа Каролло на открытии Венецианского кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИспанская модель Джорджина Родригес была одета в облегающее платью с полупрозрачной юбкой.Испанская модель Джорджина Родригес на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Испанская модель Джорджина Родригес была одета в облегающее платью с полупрозрачной юбкой.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИтальянская актриса Свева Альвити прошлась по красной дорожке в ярко-красном платье с оригинальным шлейфом.Итальянская актриса Свева Альвити на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Итальянская актриса Свева Альвити прошлась по красной дорожке в ярко-красном платье с оригинальным шлейфом.
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На острове Лидо открылся один из старейших киносмотров мира. Кадры с красной дорожки 75-го Венецианского кинофестиваля – в фотоленте Ria.ru.

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