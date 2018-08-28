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Эх, прокачу! Фестиваль мотороллеров в Индонезии

(обновлено: 18:08 28.08.2018)
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Участники фестиваля мотороллеров в Индонезии
Участник фестиваля мотороллеров в Индонезии
Участники фестиваля мотороллеров в Индонезии
Участники фестиваля мотороллеров в Индонезии
Участник фестиваля мотороллеров в Индонезии
Участник фестиваля мотороллеров в Индонезии
Участники фестиваля мотороллеров в Индонезии
Участники фестиваля мотороллеров в Индонезии
Фестиваль мотороллеров в Индонезии
Участники фестиваля мотороллеров в Индонезии
© REUTERS / Darren WhitesideМотоцикл в Индонезии не просто средство передвижения, а особый образ жизни.Участники фестиваля мотороллеров в Индонезии
© REUTERS / Darren Whiteside
Мотоцикл в Индонезии не просто средство передвижения, а особый образ жизни.
© REUTERSИменно в этой стране живут самые преданные поклонники итальянского мотоцикла Vespa.Участник фестиваля мотороллеров в Индонезии
© REUTERS
Именно в этой стране живут самые преданные поклонники итальянского мотоцикла Vespa.
© REUTERS / Darren WhitesideVespa – родоначальник европейской конструкторской школы мотороллеров и первый успешный скутер в мире.Участники фестиваля мотороллеров в Индонезии
© REUTERS / Darren Whiteside
Vespa – родоначальник европейской конструкторской школы мотороллеров и первый успешный скутер в мире.
© REUTERS / Darren WhitesideЕго производят с 1946 года.Участники фестиваля мотороллеров в Индонезии
© REUTERS / Darren Whiteside
Его производят с 1946 года.
© REUTERS / Darren WhitesideВ свое время в Джакарте располагался завод Vespa. Итальянские скутеры были очень популярны в Индонезии.Участник фестиваля мотороллеров в Индонезии
© REUTERS / Darren Whiteside
В свое время в Джакарте располагался завод Vespa. Итальянские скутеры были очень популярны в Индонезии.
© REUTERS / Darren WhitesideВремена изменились, и на смену европейским машинам пришли азиатские.Участник фестиваля мотороллеров в Индонезии
© REUTERS / Darren Whiteside
Времена изменились, и на смену европейским машинам пришли азиатские.
© REUTERS / Darren WhitesideОднако любовь индонезийцев к "Веспе" и конструированию осталась прежней.Участники фестиваля мотороллеров в Индонезии
© REUTERS / Darren Whiteside
Однако любовь индонезийцев к "Веспе" и конструированию осталась прежней.
© REUTERS / Darren WhitesideМестные умельцы видоизменяют скутеры до неузнаваемости.Участники фестиваля мотороллеров в Индонезии
© REUTERS / Darren Whiteside
Местные умельцы видоизменяют скутеры до неузнаваемости.
© REUTERS / Darren Whiteside Чтобы удивить публику, в ход идут любые средства.Фестиваль мотороллеров в Индонезии
© REUTERS / Darren Whiteside
Чтобы удивить публику, в ход идут любые средства.
© REUTERS / Darren WhitesideФестиваль мотороллеров в Индонезии.Участники фестиваля мотороллеров в Индонезии
© REUTERS / Darren Whiteside
Фестиваль мотороллеров в Индонезии.
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В Индонезии прошел фестиваль  мотороллеров, где можно было увидеть самые необычные мотоциклы в мире. Легендарный скутер Vespa и его неузнаваемые варианты — в фотоленте Ria.ru.

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