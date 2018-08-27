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Горячие танцы и дурная слава Ноттинг-Хиллского карнавала

(обновлено: 19:08 27.08.2018)
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Участницы Ноттинг-Хиллского карнавала
Участницы Ноттинг-Хиллского карнавала
Участницы Ноттинг-Хиллского карнавала
Участницы Ноттинг-Хиллского карнавала
Участница Ноттинг-Хиллского карнавала
Участница Ноттинг-Хиллского карнавала
Участники Ноттинг-Хиллского карнавала
Участники Ноттинг-Хиллского карнавала
Участницы Ноттинг-Хиллского карнавала
Участницы Ноттинг-Хиллского карнавала
Участница Ноттинг-Хиллского карнавала
Участницы Ноттинг-Хиллского карнавала
Участница Ноттинг-Хиллского карнавала
Участницы Ноттинг-Хиллского карнавала
© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasКарнавал организуют с 1966 года.Участницы Ноттинг-Хиллского карнавала
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Карнавал организуют с 1966 года.
© REUTERS / Henry NichollsВ празднествах, которые проводят в последние выходные августа, принимают участие жители и многочисленные гости.Участницы Ноттинг-Хиллского карнавала
© REUTERS / Henry Nicholls
В празднествах, которые проводят в последние выходные августа, принимают участие жители и многочисленные гости.
© AP Photo / Tim IrelandНоттинг-Хиллский карнавал каждый год посещают около миллиона туристов.Участницы Ноттинг-Хиллского карнавала
© AP Photo / Tim Ireland
Ноттинг-Хиллский карнавал каждый год посещают около миллиона туристов.
© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasУчастницы Ноттинг-Хиллского карнавала.Участницы Ноттинг-Хиллского карнавала
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Участницы Ноттинг-Хиллского карнавала.
© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasГород в дни торжеств пестрит яркими красками.Участница Ноттинг-Хиллского карнавала
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Город в дни торжеств пестрит яркими красками.
© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasГлавные герои фестиваля – выходцы из Карибского региона, которые начали селиться на западе Лондона в 1950-е годы.Участница Ноттинг-Хиллского карнавала
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Главные герои фестиваля – выходцы из Карибского региона, которые начали селиться на западе Лондона в 1950-е годы.
© REUTERS / Henry NichollsТрадиции карнавала связаны с тринидадским праздником, участники которого мажутся грязью и танцуют до утра.Участники Ноттинг-Хиллского карнавала
© REUTERS / Henry Nicholls
Традиции карнавала связаны с тринидадским праздником, участники которого мажутся грязью и танцуют до утра.
© REUTERS / Henry NichollsВ наши дни вместо грязи — порошок и краски.Участники Ноттинг-Хиллского карнавала
© REUTERS / Henry Nicholls
В наши дни вместо грязи — порошок и краски.
© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasНа улицах в дни карнавала можно увидеть людей в самых причудливых нарядах.Участницы Ноттинг-Хиллского карнавала
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
На улицах в дни карнавала можно увидеть людей в самых причудливых нарядах.
© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasМузыка всегда была важным элементом фестиваля, его гимн — афрокарибские песни в стиле каллипсо.Участницы Ноттинг-Хиллского карнавала
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Музыка всегда была важным элементом фестиваля, его гимн — афрокарибские песни в стиле каллипсо.
© AP Photo / Tim IrelandКарнавал в Ноттинг-Хилле — крупнейший уличный праздник в Европе.Участница Ноттинг-Хиллского карнавала
© AP Photo / Tim Ireland
Карнавал в Ноттинг-Хилле — крупнейший уличный праздник в Европе.
© AP Photo / Tim IrelandОднако за полувековую историю за карнавалом закрепилась дурная слава.Участницы Ноттинг-Хиллского карнавала
© AP Photo / Tim Ireland
Однако за полувековую историю за карнавалом закрепилась дурная слава.
© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasЕжегодно в дни фестиваля полиция фиксирует множество правонарушений.Участница Ноттинг-Хиллского карнавала
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Ежегодно в дни фестиваля полиция фиксирует множество правонарушений.
© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasА местным жителям не нравятся шум и горы мусора, которые остаются после торжеств.Участницы Ноттинг-Хиллского карнавала
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
А местным жителям не нравятся шум и горы мусора, которые остаются после торжеств.
Участница Ноттинг-Хиллского карнавалаГорячие танцы и дурная слава Ноттинг-Хиллского карнавала19:0027.08.2018
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В Лондоне прошел ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал, по зрелищности сопоставимый с бразильским. Все краски праздника – в фотоленте Ria.ru.

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