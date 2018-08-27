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Новейшее вооружение на оборонном форуме "Армия-2018"

Сюжет:
Международный военно-технический форум "Армия-2018"
(обновлено: 16:40 27.08.2018)
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Вертолет Ка-52 Аллигатор на закрытии IV Международного военно-технического форума «Армия-2018»
Юнармейцы на экскурсии на малом ракетном корабле Айсберг в рамках военно-технического форума Армия - 2018 в Североморске
Посетительница на выставке «Армия России – завтра» в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке
Пилотажная группа Стрижи на истребителях МиГ-29 на IV Международном военно-техническом форуме «Армия-2018»
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД» во время демонстрационной программы в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке
Посетители с самозарядным карабином SR1 на стенде концерна Калашников на выставке «Армия России – завтра» в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке
У стенда МИА Россия сегодня на IV Международном военно-техническом форуме «Армия-2018»
Концепт электрокара концерна Калашников CV-1
Дети на выставке в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018
Автомобили КамАЗ-6350, Урал-532301 (слева направо) переправляются по наведенной понтонно-мостовой переправе в ходе демонстрационной программы в водном кластере в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке
Танки Т-90 и самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С (в центре) во время динамической экспозиции на выставке «Армия России – завтра» в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке
Истребитель-бомбардировщик Су-34 на IV Международном военно-техническом форуме «Армия-2018»
Военнослужащие во время генеральной репетиции показа возможностей вооружения и военной техники на Международном военно-техническом форуме ЮВО «Армия-2018» на полигоне Кадамовский в Ростовской области
Истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи во время демонстрационных полетов в рамках Международного военно-технического форума Армия-2018 на аэродроме Кубинка
Танк Т-90 во время динамической экспозиции на выставке «Армия России – завтра» в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке
Бронеавтомобиль на базе внедорожника Hummer, представленный на выставке оружия, захваченного у боевиков в Сирии, в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке
Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на закрытии IV Международного военно-технического форума «Армия-2018»
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-МЕ» разработки АО «КБП» в экспозиции IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Кубинке
Посетительница IV Международного военно-технического форума «Армия-2018»
Концептуальная модель боевой экипировки солдата будущего на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке
Пилотажная группа КНР Первое августа на многоцелевых истребителях четвёртого поколения 6xJ-10 на закрытии IV Международного военно-технического форума «Армия-2018»
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкФорум стал рекордным по числу предприятий-участников и количеству законтрактованной техники.Вертолет Ка-52 Аллигатор на закрытии IV Международного военно-технического форума «Армия-2018»
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Форум стал рекордным по числу предприятий-участников и количеству законтрактованной техники.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкПосмотреть на достижения российского оборонно-промышленного комплекса приехали представители более ста стран.Юнармейцы на экскурсии на малом ракетном корабле Айсберг в рамках военно-технического форума Армия - 2018 в Североморске
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Посмотреть на достижения российского оборонно-промышленного комплекса приехали представители более ста стран.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБыло проведено более 40 двусторонних встреч с иностранными партнерами.Посетительница на выставке «Армия России – завтра» в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Было проведено более 40 двусторонних встреч с иностранными партнерами.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПодписаны соглашения на 130 миллиардов рублей — это втрое больше, чем год назад.Пилотажная группа Стрижи на истребителях МиГ-29 на IV Международном военно-техническом форуме «Армия-2018»
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Подписаны соглашения на 130 миллиардов рублей — это втрое больше, чем год назад.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДесятки конструкторских бюро представили на форуме новейшие разработки.Авиадесантная самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД» во время демонстрационной программы в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Десятки конструкторских бюро представили на форуме новейшие разработки.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ ходе демонстрационной программы в Алабино показали огневые и ходовые возможности новейшего вооружения и военной техники.Посетители с самозарядным карабином SR1 на стенде концерна Калашников на выставке «Армия России – завтра» в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В ходе демонстрационной программы в Алабино показали огневые и ходовые возможности новейшего вооружения и военной техники.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПлощадки "Армии-2018" посетили более 772 тысяч человек.У стенда МИА Россия сегодня на IV Международном военно-техническом форуме «Армия-2018»
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Площадки "Армии-2018" посетили более 772 тысяч человек.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкКонцерн "Калашников" выставил концепт электрокара CV-1, основанный на нескольких оригинальных системах.Концепт электрокара концерна Калашников CV-1
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Концерн "Калашников" выставил концепт электрокара CV-1, основанный на нескольких оригинальных системах.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДети на выставке в рамках IV Международного военно-технического форума "Армия-2018".Дети на выставке в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Дети на выставке в рамках IV Международного военно-технического форума "Армия-2018".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОдним из самых ожидаемых стал контракт по закупке Минобороны крупной партии новейших танков Т-14 и боевых бронированных машин Т-15 на платформе "Армата".Автомобили КамАЗ-6350, Урал-532301 (слева направо) переправляются по наведенной понтонно-мостовой переправе в ходе демонстрационной программы в водном кластере в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Одним из самых ожидаемых стал контракт по закупке Минобороны крупной партии новейших танков Т-14 и боевых бронированных машин Т-15 на платформе "Армата".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВозможности новейшей техники демонстрировали в парке "Патриот": в масштабных показательных выступлениях участвовали модернизированные танки Т-90М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-1АМ "Басурманин", зенитная установка ЗУ-23М "Спарка" и сверхлегкие ударные багги "Эскадрон".Танки Т-90 и самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С (в центре) во время динамической экспозиции на выставке «Армия России – завтра» в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Возможности новейшей техники демонстрировали в парке "Патриот": в масштабных показательных выступлениях участвовали модернизированные танки Т-90М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-1АМ "Басурманин", зенитная установка ЗУ-23М "Спарка" и сверхлегкие ударные багги "Эскадрон".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 на форуме "Армия-2018".Истребитель-бомбардировщик Су-34 на IV Международном военно-техническом форуме «Армия-2018»
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 на форуме "Армия-2018".
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкНа военно-техническом форуме Южного военного округа "Армия-2018" в Ростовской области представили боевые возможности вооружения и техники самых современных образцов.Военнослужащие во время генеральной репетиции показа возможностей вооружения и военной техники на Международном военно-техническом форуме ЮВО «Армия-2018» на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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На военно-техническом форуме Южного военного округа "Армия-2018" в Ростовской области представили боевые возможности вооружения и техники самых современных образцов.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ заключительный день форума в Подмосковье состоялись масштабные авиационные показы. "Стрижи", "Русские Витязи" и "Беркуты" выполняли фигуры высшего пилотажа.Истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи во время демонстрационных полетов в рамках Международного военно-технического форума Армия-2018 на аэродроме Кубинка
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В заключительный день форума в Подмосковье состоялись масштабные авиационные показы. "Стрижи", "Русские Витязи" и "Беркуты" выполняли фигуры высшего пилотажа.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТанк Т-90 во время динамической экспозиции на выставке "Армия России – завтра" в рамках форума "Армия-2018".Танк Т-90 во время динамической экспозиции на выставке «Армия России – завтра» в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Танк Т-90 во время динамической экспозиции на выставке "Армия России – завтра" в рамках форума "Армия-2018".
© РИА Новости / Андрей СтанавовПерейти в фотобанкИзюминкой "Армии-2018" стала выставка трофейной техники и оружия, которые захвачены у боевиков в Сирии. В числе наиболее экзотических экспонатов были "джихад-мобили", джипы с установленными зенитными пулеметами и комплексами для запуска неуправляемых ракет, и стрелковое оружие частей вермахта.Бронеавтомобиль на базе внедорожника Hummer, представленный на выставке оружия, захваченного у боевиков в Сирии, в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Изюминкой "Армии-2018" стала выставка трофейной техники и оружия, которые захвачены у боевиков в Сирии. В числе наиболее экзотических экспонатов были "джихад-мобили", джипы с установленными зенитными пулеметами и комплексами для запуска неуправляемых ракет, и стрелковое оружие частей вермахта.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанк"Стрижи" и "Русские витязи" — постоянные участники форума "Армия".
"Русские витязи" выступают на новейших истребителях Су-30СМ.Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на закрытии IV Международного военно-технического форума «Армия-2018»
© РИА Новости / Александр Вильф
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"Стрижи" и "Русские витязи" — постоянные участники форума "Армия".
"Русские витязи" выступают на новейших истребителях Су-30СМ.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМодернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" готовят к испытаниям. Новый ЗРПК будет видеть цель дальше, чем нынешний, а ракета для него стала более мощной.Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-МЕ» разработки АО «КБП» в экспозиции IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Кубинке
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" готовят к испытаниям. Новый ЗРПК будет видеть цель дальше, чем нынешний, а ракета для него стала более мощной.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПосетительница форума "Армия-2018" осматривает программно-аппаратный комплекс для демонстрации управления интерактивной виртуальной моделью космического робота.Посетительница IV Международного военно-технического форума «Армия-2018»
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посетительница форума "Армия-2018" осматривает программно-аппаратный комплекс для демонстрации управления интерактивной виртуальной моделью космического робота.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНа выставке "Армия России – завтра", которая проходила в рамках "Армия-2018" в Кубинке, можно было увидеть конструкцию для экипировки "солдата будущего". По словам разработчиков, экзоскелет из углепластика облегчает передвижения бойцов с грузом до 50 килограммов во время длительных маршей или штурмовых операций.Концептуальная модель боевой экипировки солдата будущего на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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На выставке "Армия России – завтра", которая проходила в рамках "Армия-2018" в Кубинке, можно было увидеть конструкцию для экипировки "солдата будущего". По словам разработчиков, экзоскелет из углепластика облегчает передвижения бойцов с грузом до 50 килограммов во время длительных маршей или штурмовых операций.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЛетную программу на форуме впервые показали китайские экипажи пилотажной группы "Первое августа". Зрелищности действию добавило то, что оно сопровождалось дымом разных цветов.Пилотажная группа КНР Первое августа на многоцелевых истребителях четвёртого поколения 6xJ-10 на закрытии IV Международного военно-технического форума «Армия-2018»
© РИА Новости / Александр Вильф
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Летную программу на форуме впервые показали китайские экипажи пилотажной группы "Первое августа". Зрелищности действию добавило то, что оно сопровождалось дымом разных цветов.
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На крупнейшем ежегодном военно-техническом салоне "Армия-2018" показали самые ожидаемые новинки и подписали десятки контрактов на поставку военной техники. Яркие кадры с форума — в фотоленте Ria.ru.

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