Новейшее вооружение на оборонном форуме "Армия-2018"

На выставке "Армия России – завтра", которая проходила в рамках "Армия-2018" в Кубинке, можно было увидеть конструкцию для экипировки "солдата будущего". По словам разработчиков, экзоскелет из углепластика облегчает передвижения бойцов с грузом до 50 килограммов во время длительных маршей или штурмовых операций.