На крупнейшем ежегодном военно-техническом салоне "Армия-2018" показали самые ожидаемые новинки и подписали десятки контрактов на поставку военной техники. Яркие кадры с форума — в фотоленте Ria.ru.
Новейшее вооружение на оборонном форуме "Армия-2018"
16:1027.08.2018
(обновлено: 16:40 27.08.2018)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкФорум стал рекордным по числу предприятий-участников и количеству законтрактованной техники.
Форум стал рекордным по числу предприятий-участников и количеству законтрактованной техники.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкПосмотреть на достижения российского оборонно-промышленного комплекса приехали представители более ста стран.
Посмотреть на достижения российского оборонно-промышленного комплекса приехали представители более ста стран.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБыло проведено более 40 двусторонних встреч с иностранными партнерами.
Было проведено более 40 двусторонних встреч с иностранными партнерами.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПодписаны соглашения на 130 миллиардов рублей — это втрое больше, чем год назад.
Подписаны соглашения на 130 миллиардов рублей — это втрое больше, чем год назад.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДесятки конструкторских бюро представили на форуме новейшие разработки.
Десятки конструкторских бюро представили на форуме новейшие разработки.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ ходе демонстрационной программы в Алабино показали огневые и ходовые возможности новейшего вооружения и военной техники.
В ходе демонстрационной программы в Алабино показали огневые и ходовые возможности новейшего вооружения и военной техники.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПлощадки "Армии-2018" посетили более 772 тысяч человек.
Площадки "Армии-2018" посетили более 772 тысяч человек.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкКонцерн "Калашников" выставил концепт электрокара CV-1, основанный на нескольких оригинальных системах.
Концерн "Калашников" выставил концепт электрокара CV-1, основанный на нескольких оригинальных системах.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДети на выставке в рамках IV Международного военно-технического форума "Армия-2018".
Дети на выставке в рамках IV Международного военно-технического форума "Армия-2018".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОдним из самых ожидаемых стал контракт по закупке Минобороны крупной партии новейших танков Т-14 и боевых бронированных машин Т-15 на платформе "Армата".
Одним из самых ожидаемых стал контракт по закупке Минобороны крупной партии новейших танков Т-14 и боевых бронированных машин Т-15 на платформе "Армата".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВозможности новейшей техники демонстрировали в парке "Патриот": в масштабных показательных выступлениях участвовали модернизированные танки Т-90М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-1АМ "Басурманин", зенитная установка ЗУ-23М "Спарка" и сверхлегкие ударные багги "Эскадрон".
Возможности новейшей техники демонстрировали в парке "Патриот": в масштабных показательных выступлениях участвовали модернизированные танки Т-90М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-1АМ "Басурманин", зенитная установка ЗУ-23М "Спарка" и сверхлегкие ударные багги "Эскадрон".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 на форуме "Армия-2018".
Истребитель-бомбардировщик Су-34 на форуме "Армия-2018".
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкНа военно-техническом форуме Южного военного округа "Армия-2018" в Ростовской области представили боевые возможности вооружения и техники самых современных образцов.
На военно-техническом форуме Южного военного округа "Армия-2018" в Ростовской области представили боевые возможности вооружения и техники самых современных образцов.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ заключительный день форума в Подмосковье состоялись масштабные авиационные показы. "Стрижи", "Русские Витязи" и "Беркуты" выполняли фигуры высшего пилотажа.
В заключительный день форума в Подмосковье состоялись масштабные авиационные показы. "Стрижи", "Русские Витязи" и "Беркуты" выполняли фигуры высшего пилотажа.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТанк Т-90 во время динамической экспозиции на выставке "Армия России – завтра" в рамках форума "Армия-2018".
Танк Т-90 во время динамической экспозиции на выставке "Армия России – завтра" в рамках форума "Армия-2018".
© РИА Новости / Андрей СтанавовПерейти в фотобанкИзюминкой "Армии-2018" стала выставка трофейной техники и оружия, которые захвачены у боевиков в Сирии. В числе наиболее экзотических экспонатов были "джихад-мобили", джипы с установленными зенитными пулеметами и комплексами для запуска неуправляемых ракет, и стрелковое оружие частей вермахта.
Изюминкой "Армии-2018" стала выставка трофейной техники и оружия, которые захвачены у боевиков в Сирии. В числе наиболее экзотических экспонатов были "джихад-мобили", джипы с установленными зенитными пулеметами и комплексами для запуска неуправляемых ракет, и стрелковое оружие частей вермахта.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанк"Стрижи" и "Русские витязи" — постоянные участники форума "Армия".
"Русские витязи" выступают на новейших истребителях Су-30СМ.
"Русские витязи" выступают на новейших истребителях Су-30СМ.
"Стрижи" и "Русские витязи" — постоянные участники форума "Армия".
"Русские витязи" выступают на новейших истребителях Су-30СМ.
"Русские витязи" выступают на новейших истребителях Су-30СМ.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМодернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" готовят к испытаниям. Новый ЗРПК будет видеть цель дальше, чем нынешний, а ракета для него стала более мощной.
Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" готовят к испытаниям. Новый ЗРПК будет видеть цель дальше, чем нынешний, а ракета для него стала более мощной.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПосетительница форума "Армия-2018" осматривает программно-аппаратный комплекс для демонстрации управления интерактивной виртуальной моделью космического робота.
Посетительница форума "Армия-2018" осматривает программно-аппаратный комплекс для демонстрации управления интерактивной виртуальной моделью космического робота.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНа выставке "Армия России – завтра", которая проходила в рамках "Армия-2018" в Кубинке, можно было увидеть конструкцию для экипировки "солдата будущего". По словам разработчиков, экзоскелет из углепластика облегчает передвижения бойцов с грузом до 50 килограммов во время длительных маршей или штурмовых операций.
На выставке "Армия России – завтра", которая проходила в рамках "Армия-2018" в Кубинке, можно было увидеть конструкцию для экипировки "солдата будущего". По словам разработчиков, экзоскелет из углепластика облегчает передвижения бойцов с грузом до 50 килограммов во время длительных маршей или штурмовых операций.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЛетную программу на форуме впервые показали китайские экипажи пилотажной группы "Первое августа". Зрелищности действию добавило то, что оно сопровождалось дымом разных цветов.
Летную программу на форуме впервые показали китайские экипажи пилотажной группы "Первое августа". Зрелищности действию добавило то, что оно сопровождалось дымом разных цветов.
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