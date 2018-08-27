В Крыму завершился XVI международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party. Его звезды и зрители — в фотоленте Ria.ru.
Свободное общение, воплощенное в звуках. Третий день Koktebel Jazz Party
12:4027.08.2018
(обновлено: 12:50 27.08.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНесколько дней на берегу Черного моря непрерывно звучала музыка.
Несколько дней на берегу Черного моря непрерывно звучала музыка.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа фестивальных площадках с утра репетировали музыканты, вечерний марафон предваряли дневные концерты.
На фестивальных площадках с утра репетировали музыканты, вечерний марафон предваряли дневные концерты.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗрителей всегда было много, они с удовольствием слушали и смотрели не только выступления, но и репетиции.
Зрителей всегда было много, они с удовольствием слушали и смотрели не только выступления, но и репетиции.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВезде царила особая атмосфера коктебельского джаза — атмосфера свободы.
Везде царила особая атмосфера коктебельского джаза — атмосфера свободы.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкИдея понимания и отсутствия каких-либо барьеров стала главной для фестиваля. Ведь джаз и есть свободное общение, воплощенное не в словах, а в звуках.
Идея понимания и отсутствия каких-либо барьеров стала главной для фестиваля. Ведь джаз и есть свободное общение, воплощенное не в словах, а в звуках.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ Коктебель съехались настоящие легенды. Одним из главных героев завершающего вечера Koktebel Jazz Party стал армянский музыкант Ваагн Айрапетян.
В Коктебель съехались настоящие легенды. Одним из главных героев завершающего вечера Koktebel Jazz Party стал армянский музыкант Ваагн Айрапетян.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк"Ваагн — просто музыкант от бога, пианист и вокалист. Создается ощущение, что он весь состоит из джаза", - говорит арт-директор фестиваля, саксофонист Сергей Головня.
"Ваагн — просто музыкант от бога, пианист и вокалист. Создается ощущение, что он весь состоит из джаза", - говорит арт-директор фестиваля, саксофонист Сергей Головня.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВаагн Айрапетян поразил публику виртуозной игрой, колоритным голосом и потрясающей энергией.
Ваагн Айрапетян поразил публику виртуозной игрой, колоритным голосом и потрясающей энергией.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа джемах после вечерних концертов играла звездная ритм-секция: пианист Олег Стариков, контрабасист Владимир Кольцов-Крутов и на барабанах — Алексей Беккер.
На джемах после вечерних концертов играла звездная ритм-секция: пианист Олег Стариков, контрабасист Владимир Кольцов-Крутов и на барабанах — Алексей Беккер.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМузыкантам коллектива NewYork All Stars, объединяющего ведущих джазовых музыкантов Нью-Йорка, пришлась по вкусу творческая атмосфера Koktebel Jazz Party.
Музыкантам коллектива NewYork All Stars, объединяющего ведущих джазовых музыкантов Нью-Йорка, пришлась по вкусу творческая атмосфера Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк"Мне здесь все нравится, красиво: замечательный фестиваль на высоком уровне, прекрасная сцена, приветливые люди", — поделился тромбонист Дэвид Гибсон.
"Мне здесь все нравится, красиво: замечательный фестиваль на высоком уровне, прекрасная сцена, приветливые люди", — поделился тромбонист Дэвид Гибсон.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа фестивале выступили и российские классики, которые развивали джаз, когда это искусство было под запретом. Один из них — знаменитый флюгельгорнист Герман Лукьянов. Его ансамблю "Каданс" в этом году исполняется 40 лет.
На фестивале выступили и российские классики, которые развивали джаз, когда это искусство было под запретом. Один из них — знаменитый флюгельгорнист Герман Лукьянов. Его ансамблю "Каданс" в этом году исполняется 40 лет.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОснователь фестиваля Дмитрий Киселев заверил публику, что следующий Koktebel Jazz Party состоится в последние выходные августа 2019 года.
Основатель фестиваля Дмитрий Киселев заверил публику, что следующий Koktebel Jazz Party состоится в последние выходные августа 2019 года.
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