На главной сцене фестиваля Koktebel Jazz Party впервые в его истории прошла "битва пианистов". Итоги второго дня мероприятия — в фотоленте Ria.ru.
Джаз под открытым небом: второй день фестиваля Koktebel Jazz Party
09:5326.08.2018
(обновлено: 09:56 26.08.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВо второй день на сцене выступили музыканты Segar Band из Китая, американские коллективы и интернациональный состав российского джазмена Якова Окуня.
Во второй день на сцене выступили музыканты Segar Band из Китая, американские коллективы и интернациональный состав российского джазмена Якова Окуня.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКонцерт второго дня открыли Sedar Band, играющие в стиле фьюжн. В составе коллектива выступил профессор Пекинской академии современной музыки, один из самых известных джазменов Китая Сифэн Седар Чин.
Концерт второго дня открыли Sedar Band, играющие в стиле фьюжн. В составе коллектива выступил профессор Пекинской академии современной музыки, один из самых известных джазменов Китая Сифэн Седар Чин.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастник китайской группы Sedar Band на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Участник китайской группы Sedar Band на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастники китайской группы Sedar Band выступают на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Участники китайской группы Sedar Band выступают на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПианистка коллектива New Folk Trio Наталья Скворцова на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Пианистка коллектива New Folk Trio Наталья Скворцова на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЛюди расположились на пляже недалеко от главной сцены международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party.
Люди расположились на пляже недалеко от главной сцены международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ перерыве между выступлениями ведущие предупредили - в море не купаться. По словам Эрнеста Мацкявичюса, за кулисы заглянул Посейдон и попросил не плавать, так как в это время суток в воде обитают крайне агрессивные русалки.
В перерыве между выступлениями ведущие предупредили - в море не купаться. По словам Эрнеста Мацкявичюса, за кулисы заглянул Посейдон и попросил не плавать, так как в это время суток в воде обитают крайне агрессивные русалки.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПриехала в Коктебель и легендарная американская певица Ванесса Рубин, которую очаровала красота местной природы.
Приехала в Коктебель и легендарная американская певица Ванесса Рубин, которую очаровала красота местной природы.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкС Рубин выступал саксофонист Дон Брейден. Вместе они несколько лет назад записали альбом под названием Full Circle.
С Рубин выступал саксофонист Дон Брейден. Вместе они несколько лет назад записали альбом под названием Full Circle.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастница International Jazz Ensemble Якова Окуня певица Дебор Браун (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Участница International Jazz Ensemble Якова Окуня певица Дебор Браун (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа пресс-конференции американские музыканты признались, что только в Европе, на таких фестивалях, как в Коктебеле, им удается пообщаться с коллегами.
На пресс-конференции американские музыканты признались, что только в Европе, на таких фестивалях, как в Коктебеле, им удается пообщаться с коллегами.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастник New-York Latin Jazz All Stars во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Участник New-York Latin Jazz All Stars во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
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