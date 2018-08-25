В Крыму стартовал международный фестиваль Koktebel Jazz Party. Итоги первого дня мероприятия — в фотоленте Ria.ru.
Весь этот джаз: в Крыму стартовал Koktebel Jazz Party
09:4525.08.2018
(обновлено: 10:15 25.08.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкХэдлайнерами открытия стали американская группа Rebirth Вrass Band, британский коллектив Incognito, индийский джаз-бенд Rajeev Raja Combine и российские классики джаза Яков Окунь и Олег Стариков.
Хэдлайнерами открытия стали американская группа Rebirth Вrass Band, британский коллектив Incognito, индийский джаз-бенд Rajeev Raja Combine и российские классики джаза Яков Окунь и Олег Стариков.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкKoktebel Jazz Party открыл его основатель журналист Дмитрий Киселев. Он напомнил что джаз в Коктебеле начинался в 2003 году, когда все жили в палатках, а концерты проходили у дома Волошина.
Koktebel Jazz Party открыл его основатель журналист Дмитрий Киселев. Он напомнил что джаз в Коктебеле начинался в 2003 году, когда все жили в палатках, а концерты проходили у дома Волошина.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ разные годы Koktebel Jazz Party посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль).
В разные годы Koktebel Jazz Party посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль).
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВсего за 15 лет в Коктебеле выступили около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.
Всего за 15 лет в Коктебеле выступили около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлавная сцена фестиваля расположена на берегу моря. В течение трех дней на ней выступят более 20 коллективов.
Главная сцена фестиваля расположена на берегу моря. В течение трех дней на ней выступят более 20 коллективов.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБарабанщик Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Барабанщик Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Участники британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВедущая концерта Ольга Скабеева, в свою очередь, отметила большое количество гостей, собравшихся у Карадага послушать джаз.
Ведущая концерта Ольга Скабеева, в свою очередь, отметила большое количество гостей, собравшихся у Карадага послушать джаз.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭто говорит о любви людей к Крыму и их готовности приезжать на полуостров, заметила журналистка.
Это говорит о любви людей к Крыму и их готовности приезжать на полуостров, заметила журналистка.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкИндийский коллектив Rajeev Raja Combine приехал в Крым впервые. Музыканты назвали очень романтичной атмосферу фестиваля и порадовались возможности "выйти на сцену у моря при луне".
Индийский коллектив Rajeev Raja Combine приехал в Крым впервые. Музыканты назвали очень романтичной атмосферу фестиваля и порадовались возможности "выйти на сцену у моря при луне".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМузыкант Оноре Чадрик Кинтан во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Музыкант Оноре Чадрик Кинтан во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКонцерт на главной сцене открыла группа с родины джаза - Нового Орлеана - Rebirth Brass Band.
Концерт на главной сцене открыла группа с родины джаза - Нового Орлеана - Rebirth Brass Band.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСправа налево: музыкант-саксофонист Сергей Головня, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, арт-директор Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party.
Справа налево: музыкант-саксофонист Сергей Головня, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, арт-директор Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМузыкант Холл Гленн Патрик во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Музыкант Холл Гленн Патрик во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПервый день фестиваля завершился вступлением британской группы Incognito.
Первый день фестиваля завершился вступлением британской группы Incognito.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкИменно музыканты из Incognito получили приз зрительских симпатий, который определяли по интенсивности аплодисментов зала.
Именно музыканты из Incognito получили приз зрительских симпатий, который определяли по интенсивности аплодисментов зала.
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