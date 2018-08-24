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Лучшие фото недели: Путин на свадьбе, бойцы на ринге и фестиваль триколора
11:5524.08.2018
(обновлено: 11:56 24.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в резиденции правительства ФРГ Мезеберг.
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в резиденции правительства ФРГ Мезеберг.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители на выставке "Армия России – завтра" в рамках IV Международного военно-технического форума "Армия-2018".
Посетители на выставке "Армия России – завтра" в рамках IV Международного военно-технического форума "Армия-2018".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЗрители на байк-шоу "Русская мечта" в Севастополе.
Зрители на байк-шоу "Русская мечта" в Севастополе.
© REUTERS / NASA/ astro_rickyФото с Международной космической станции, сделанное астронавтом Рики Арнольдом.
Фото с Международной космической станции, сделанное астронавтом Рики Арнольдом.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРоссиянин Александр Емельяненко и американец Тони Джонсон во время боя в рамках турнира по смешанным единоборствам World Fighting Championship Akhmat 50.
Россиянин Александр Емельяненко и американец Тони Джонсон во время боя в рамках турнира по смешанным единоборствам World Fighting Championship Akhmat 50.
© AP Photo / Majdi MohammedПалестинские невесты готовятся к массовой свадьбе в Рамалле.
© AP Photo / Majdi Mohammed
Палестинские невесты готовятся к массовой свадьбе в Рамалле.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкТяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек" во время динамической экспозиции на выставке "Армия России – завтра".
Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек" во время динамической экспозиции на выставке "Армия России – завтра".
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкУчастницы фестиваля триколора на пляжном курорте "Суджукская коса".
Участницы фестиваля триколора на пляжном курорте "Суджукская коса".
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкФестиваль триколора в парке аттракционов "Кырлай" в Казани.
Фестиваль триколора в парке аттракционов "Кырлай" в Казани.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе.
Владимир Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкДемонстрационные полеты истребителей МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018".
Демонстрационные полеты истребителей МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018".
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкЗебра в национальном заповеднике "Масаи-Мара" в Кении.
Зебра в национальном заповеднике "Масаи-Мара" в Кении.
© REUTERS / Tyrone SiuМужчина на заброшенном танке на пляже в преддверии 60-й годовщины Второго кризиса в Тайваньском проливе.
Мужчина на заброшенном танке на пляже в преддверии 60-й годовщины Второго кризиса в Тайваньском проливе.
© AFP 2018 / Yann CoatsaliouБрижит Макрон на праздновании 74-й годовщины освобождения города Борм-ле-Мимоза на юге Франции.
Брижит Макрон на праздновании 74-й годовщины освобождения города Борм-ле-Мимоза на юге Франции.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкУчения соединений Южного военного округа в Волгоградской области.
Учения соединений Южного военного округа в Волгоградской области.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин на церемонии награждения победителей международного турнира по боевому самбо "Плотформа S-70".
Владимир Путин на церемонии награждения победителей международного турнира по боевому самбо "Плотформа S-70".
© REUTERS / Carlo AllegriАмериканская певица Карди Би на церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке.
Американская певица Карди Би на церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке.
© AFP 2018 / Fred DufourЖители деревни Суджиан на индонезийском острове Ломбок возле временного убежища после землетрясений.
Жители деревни Суджиан на индонезийском острове Ломбок возле временного убежища после землетрясений.
© AFP 2018 / Fred DufourУчастники соревнования Панджат пинанг в день открытия Азиатских игр 2018 в Джакарте.
Участники соревнования Панджат пинанг в день открытия Азиатских игр 2018 в Джакарте.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкИндийские слоны Дженни и Магда из гастролирующего циркового шоу выходят на пляж из моря в Евпатории.
Индийские слоны Дженни и Магда из гастролирующего циркового шоу выходят на пляж из моря в Евпатории.
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