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Лучшие фото недели: Путин на свадьбе, бойцы на ринге и фестиваль триколора

(обновлено: 11:56 24.08.2018)
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Празднование Дня государственного флага Российской Федерации в Краснодаре
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в резиденции правительства ФРГ Мезеберг. 18 августа 2018
Посетители на выставке «Армия России – завтра» в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке
Заклинатель змей на фестивале в Дхалбхумгархе, Индия
Зрители на байк-шоу Русская мечта в Севастополе
Фотография с Международной космической станции астронавта Рики Арнольда
Александр Емельяненко (Россия) и Тони Джонсон (США) (слева) во время боя в рамках турнира по смешанным единоборствам World Fighting Championship Akhmat 50
Дети играют на пляже в Кабур, Франция
Украинские военнослужащие во время репетиции парада в Киеве
Палестинские невесты во время подготовки к массовой свадьбе в Рамалле
Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а Солнцепек во время динамической экспозиции на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018 в Кубинке
Участницы фестиваля триколора на пляжном курорте Суджукская коса во время празднования Дня государственного флага Российской Федерации в Новороссийске
Участники фестиваля триколора в парке аттракционов Кырлай во время празднования Дня государственного флага Российской Федерации в Казани
Президент РФ Владимир Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе. 18 августа 2018
Истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи во время демонстрационных полетов в рамках Международного военно-технического форума Армия-2018
Зебра в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении
Мужчина на заброшенном танке на пляже, в преддверии 60-й годовщины второго кризиса тайваньского пролива в Кинмене. 19 августа 2018 года
Гимнастка на Азиатских играх 2018 в Джакарте, Индонезия. 21 августа 2018 года
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Молния в городе Кульякан, штат Синалоа, Мексика. 18 августа 2018 года
Продажа коз перед празднованием Курбан-байрама в Сане, Йемен
Брижит Макрон на праздновании 74-й годовщины освобождения города Борм-ле-Мимоза на юге Франции
Военнослужащий во время ротно-тактических учений Южного военного округа на полигоне Прудбой в Волгоградской области. На втором плане - вертолет Ми-8
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международного турнира по боевому самбо Плотформа S-70. 22 августа 2018
Отдыхающие на пляже курортного поселка Симеиз в Крыму
Американская певица Карди Би на церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке
Жители деревни Суджиан на индонезийском острове Ломбок играют с водой возле их временного убежища после недавних землетрясений
Участники соревнования Панджат пинанг, проводимое в день открытия Азиатских игр 2018 в Джакарте
Индийские слоны Дженни и Магда из гастролирующего циркового шоу выходят на пляж после купания в море в Евпатории
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПразднование Дня государственного флага России.Празднование Дня государственного флага Российской Федерации в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Празднование Дня государственного флага России.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в резиденции правительства ФРГ Мезеберг.Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в резиденции правительства ФРГ Мезеберг. 18 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в резиденции правительства ФРГ Мезеберг.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители на выставке "Армия России – завтра" в рамках IV Международного военно-технического форума "Армия-2018".Посетители на выставке «Армия России – завтра» в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители на выставке "Армия России – завтра" в рамках IV Международного военно-технического форума "Армия-2018".
© AFP 2018Заклинатель змей на фестивале в Индии.Заклинатель змей на фестивале в Дхалбхумгархе, Индия
© AFP 2018
Заклинатель змей на фестивале в Индии.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЗрители на байк-шоу "Русская мечта" в Севастополе.Зрители на байк-шоу Русская мечта в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Зрители на байк-шоу "Русская мечта" в Севастополе.
© REUTERS / NASA/ astro_rickyФото с Международной космической станции, сделанное астронавтом Рики Арнольдом.Фотография с Международной космической станции астронавта Рики Арнольда
© REUTERS / NASA/ astro_ricky
Фото с Международной космической станции, сделанное астронавтом Рики Арнольдом.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРоссиянин Александр Емельяненко и американец Тони Джонсон во время боя в рамках турнира по смешанным единоборствам World Fighting Championship Akhmat 50.Александр Емельяненко (Россия) и Тони Джонсон (США) (слева) во время боя в рамках турнира по смешанным единоборствам World Fighting Championship Akhmat 50
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Россиянин Александр Емельяненко и американец Тони Джонсон во время боя в рамках турнира по смешанным единоборствам World Fighting Championship Akhmat 50.
© AFP 2018 / Charly TriballeauДети играют на пляже во Франции.Дети играют на пляже в Кабур, Франция
© AFP 2018 / Charly Triballeau
Дети играют на пляже во Франции.
© AFP 2018 / Sergei SupinskyУкраинские военнослужащие на репетиции парада в Киеве.Украинские военнослужащие во время репетиции парада в Киеве
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Украинские военнослужащие на репетиции парада в Киеве.
© AP Photo / Majdi MohammedПалестинские невесты готовятся к массовой свадьбе в Рамалле.Палестинские невесты во время подготовки к массовой свадьбе в Рамалле
© AP Photo / Majdi Mohammed
Палестинские невесты готовятся к массовой свадьбе в Рамалле.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкТяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек" во время динамической экспозиции на выставке "Армия России – завтра".Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а Солнцепек во время динамической экспозиции на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018 в Кубинке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек" во время динамической экспозиции на выставке "Армия России – завтра".
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкУчастницы фестиваля триколора на пляжном курорте "Суджукская коса".Участницы фестиваля триколора на пляжном курорте Суджукская коса во время празднования Дня государственного флага Российской Федерации в Новороссийске
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Участницы фестиваля триколора на пляжном курорте "Суджукская коса".
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкФестиваль триколора в парке аттракционов "Кырлай" в Казани.Участники фестиваля триколора в парке аттракционов Кырлай во время празднования Дня государственного флага Российской Федерации в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Фестиваль триколора в парке аттракционов "Кырлай" в Казани.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе.Президент РФ Владимир Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе. 18 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкДемонстрационные полеты истребителей МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018".Истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи во время демонстрационных полетов в рамках Международного военно-технического форума Армия-2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Демонстрационные полеты истребителей МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018".
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкЗебра в национальном заповеднике "Масаи-Мара" в Кении.Зебра в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Зебра в национальном заповеднике "Масаи-Мара" в Кении.
© REUTERS / Tyrone SiuМужчина на заброшенном танке на пляже в преддверии 60-й годовщины Второго кризиса в Тайваньском проливе.Мужчина на заброшенном танке на пляже, в преддверии 60-й годовщины второго кризиса тайваньского пролива в Кинмене. 19 августа 2018 года
© REUTERS / Tyrone Siu
Мужчина на заброшенном танке на пляже в преддверии 60-й годовщины Второго кризиса в Тайваньском проливе.
© REUTERS / Cathal McnaughtonГимнастка на Азиатских играх в Джакарте.Гимнастка на Азиатских играх 2018 в Джакарте, Индонезия. 21 августа 2018 года
© REUTERS / Cathal Mcnaughton
Гимнастка на Азиатских играх в Джакарте.
© REUTERS / KCNAЛидер КНДР Ким Чен Ын.Лидер КНДР Ким Чен Ын
© REUTERS / KCNA
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
© AFP 2018 / Rashide FriasМолния в мексиканском городе Кульякан.Молния в городе Кульякан, штат Синалоа, Мексика. 18 августа 2018 года
© AFP 2018 / Rashide Frias
Молния в мексиканском городе Кульякан.
© REUTERS / Khaled AbdullahПродажа коз перед Курбан-байраом в Йемене.Продажа коз перед празднованием Курбан-байрама в Сане, Йемен
© REUTERS / Khaled Abdullah
Продажа коз перед Курбан-байраом в Йемене.
© AFP 2018 / Yann CoatsaliouБрижит Макрон на праздновании 74-й годовщины освобождения города Борм-ле-Мимоза на юге Франции.Брижит Макрон на праздновании 74-й годовщины освобождения города Борм-ле-Мимоза на юге Франции
© AFP 2018 / Yann Coatsaliou
Брижит Макрон на праздновании 74-й годовщины освобождения города Борм-ле-Мимоза на юге Франции.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкУчения соединений Южного военного округа в Волгоградской области.Военнослужащий во время ротно-тактических учений Южного военного округа на полигоне Прудбой в Волгоградской области. На втором плане - вертолет Ми-8
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Учения соединений Южного военного округа в Волгоградской области.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин на церемонии награждения победителей международного турнира по боевому самбо "Плотформа S-70".Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международного турнира по боевому самбо Плотформа S-70. 22 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Владимир Путин на церемонии награждения победителей международного турнира по боевому самбо "Плотформа S-70".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Симеизе.Отдыхающие на пляже курортного поселка Симеиз в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в Симеизе.
© REUTERS / Carlo AllegriАмериканская певица Карди Би на церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке.Американская певица Карди Би на церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке
© REUTERS / Carlo Allegri
Американская певица Карди Би на церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке.
© AFP 2018 / Fred DufourЖители деревни Суджиан на индонезийском острове Ломбок возле временного убежища после землетрясений.Жители деревни Суджиан на индонезийском острове Ломбок играют с водой возле их временного убежища после недавних землетрясений
© AFP 2018 / Fred Dufour
Жители деревни Суджиан на индонезийском острове Ломбок возле временного убежища после землетрясений.
© AFP 2018 / Fred DufourУчастники соревнования Панджат пинанг в день открытия Азиатских игр 2018 в Джакарте.Участники соревнования Панджат пинанг, проводимое в день открытия Азиатских игр 2018 в Джакарте
© AFP 2018 / Fred Dufour
Участники соревнования Панджат пинанг в день открытия Азиатских игр 2018 в Джакарте.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкИндийские слоны Дженни и Магда из гастролирующего циркового шоу выходят на пляж из моря в Евпатории.Индийские слоны Дженни и Магда из гастролирующего циркового шоу выходят на пляж после купания в море в Евпатории
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Индийские слоны Дженни и Магда из гастролирующего циркового шоу выходят на пляж из моря в Евпатории.
Американская певица Карди Би на церемонии MTV Video Music Awards в Нью-ЙоркеЛучшие фото недели: Путин на свадьбе, бойцы на ринге и фестиваль триколора11:5524.08.2018
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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