В России 22 августа отмечают День государственного флага. Праздничные мероприятия – в фотоленте Ria.ru.
Празднование Дня государственного флага России
15:2022.08.2018
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПо всей стране в День государственного флага организовали флешмобы и концерты.
По всей стране в День государственного флага организовали флешмобы и концерты.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНа тематических площадках раздавали буклеты, рассказывали историю Дня флага, проводили викторины и мастер-классы.
На тематических площадках раздавали буклеты, рассказывали историю Дня флага, проводили викторины и мастер-классы.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ некоторых регионах к празднику приурочили автопробеги.
В некоторых регионах к празднику приурочили автопробеги.
© РИА Новости / Михаил СербинПерейти в фотобанкНа Поклонной горе в Москве развернули флаг площадью около тысячи квадратных метров. Во флешмобе участвовали курсанты Академии государственной противопожарной службы МЧС.
На Поклонной горе в Москве развернули флаг площадью около тысячи квадратных метров. Во флешмобе участвовали курсанты Академии государственной противопожарной службы МЧС.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПразднование Дня государственного флага дает возможность ощутить причастность к истории страны.
Празднование Дня государственного флага дает возможность ощутить причастность к истории страны.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкИстория российского триколора насчитывает более 300 лет.
История российского триколора насчитывает более 300 лет.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВпервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом подняли на первом русском военном корабле "Орел" в царствование Алексея Михайловича.
Впервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом подняли на первом русском военном корабле "Орел" в царствование Алексея Михайловича.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанк"Отцом" триколора считается Петр I. В январе 1705 года он издал указ о том, что бело-сине-красный флаг следует поднимать "на торговых всяких судах".
"Отцом" триколора считается Петр I. В январе 1705 года он издал указ о том, что бело-сине-красный флаг следует поднимать "на торговых всяких судах".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкОфициально бело-сине-красный флаг был утвержден как государственный флаг России лишь накануне коронации Николая II.
Официально бело-сине-красный флаг был утвержден как государственный флаг России лишь накануне коронации Николая II.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ Советской России государственным флагом был красный стяг. Считать символом России триколор Верховный Совет РСФСР постановил 22 августа 1991 года.
В Советской России государственным флагом был красный стяг. Считать символом России триколор Верховный Совет РСФСР постановил 22 августа 1991 года.
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