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Празднование Дня государственного флага России

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Празднование Дня государственного флага Российской Федерации в Краснодаре
Празднование Дня государственного флага Российской Федерации в Краснодаре
Участница праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня государственного флага Российской Федерации, в Краснодаре
Празднование Дня государственного флага Российской Федерации в Краснодаре
Государственный флаг Российской Федерации на площади Парка Победы на Поклонной горе в рамках празднования дня Государственного флага России. 22 августа 2018
Участница праздничных мероприятий, приуроченных к Дню Государственного флага Российской Федерации в Симферополе
Празднование Дня государственного флага Российской Федерации в Симферополе
Празднование Дня государственного флага России
Празднование Дня государственного флага Российской Федерации в Симферополе. 22 августа 2018
Военнослужащие роты почетного караула на торжественной церемонии поднятия государственного флага РФ в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня российского флага в Санкт-Петербурге
Посетители на торжественной церемонии поднятия государственного флага РФ в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня российского флага в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПо всей стране в День государственного флага организовали флешмобы и концерты.Празднование Дня государственного флага Российской Федерации в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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По всей стране в День государственного флага организовали флешмобы и концерты.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНа тематических площадках раздавали буклеты, рассказывали историю Дня флага, проводили викторины и мастер-классы.Празднование Дня государственного флага Российской Федерации в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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На тематических площадках раздавали буклеты, рассказывали историю Дня флага, проводили викторины и мастер-классы.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ некоторых регионах к празднику приурочили автопробеги.Участница праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня государственного флага Российской Федерации, в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В некоторых регионах к празднику приурочили автопробеги.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкДень государственного флага в Краснодаре.Празднование Дня государственного флага Российской Федерации в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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День государственного флага в Краснодаре.
© РИА Новости / Михаил СербинПерейти в фотобанкНа Поклонной горе в Москве развернули флаг площадью около тысячи квадратных метров. Во флешмобе участвовали курсанты Академии государственной противопожарной службы МЧС.Государственный флаг Российской Федерации на площади Парка Победы на Поклонной горе в рамках празднования дня Государственного флага России. 22 августа 2018
© РИА Новости / Михаил Сербин
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На Поклонной горе в Москве развернули флаг площадью около тысячи квадратных метров. Во флешмобе участвовали курсанты Академии государственной противопожарной службы МЧС.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПразднование Дня государственного флага дает возможность ощутить причастность к истории страны.Участница праздничных мероприятий, приуроченных к Дню Государственного флага Российской Федерации в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Празднование Дня государственного флага дает возможность ощутить причастность к истории страны.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкИстория российского триколора насчитывает более 300 лет.Празднование Дня государственного флага Российской Федерации в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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История российского триколора насчитывает более 300 лет.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВпервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом подняли на первом русском военном корабле "Орел" в царствование Алексея Михайловича.Празднование Дня государственного флага России
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Впервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом подняли на первом русском военном корабле "Орел" в царствование Алексея Михайловича.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанк"Отцом" триколора считается Петр I. В январе 1705 года он издал указ о том, что бело-сине-красный флаг следует поднимать "на торговых всяких судах".Празднование Дня государственного флага Российской Федерации в Симферополе. 22 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Отцом" триколора считается Петр I. В январе 1705 года он издал указ о том, что бело-сине-красный флаг следует поднимать "на торговых всяких судах".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкОфициально бело-сине-красный флаг был утвержден как государственный флаг России лишь накануне коронации Николая II.Военнослужащие роты почетного караула на торжественной церемонии поднятия государственного флага РФ в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня российского флага в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Официально бело-сине-красный флаг был утвержден как государственный флаг России лишь накануне коронации Николая II.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ Советской России государственным флагом был красный стяг. Считать символом России триколор Верховный Совет РСФСР постановил 22 августа 1991 года.Посетители на торжественной церемонии поднятия государственного флага РФ в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня российского флага в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В Советской России государственным флагом был красный стяг. Считать символом России триколор Верховный Совет РСФСР постановил 22 августа 1991 года.
Празднование Дня государственного флага Российской Федерации в КраснодареПразднование Дня государственного флага России15:2022.08.2018
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В России 22 августа отмечают День государственного флага. Праздничные мероприятия – в фотоленте Ria.ru.

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