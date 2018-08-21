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Празднование Курбан-байрама в России

Сюжет:
Празднование Курбан-байрама
(обновлено: 14:24 21.08.2018)
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Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступает перед верующими на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступает перед верующими на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
Верующий на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Кул-Шариф в Казани. 21 августа 2018
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Кул-Шариф в Казани. 21 августа 2018
Жертвенные бараны в комплексе Курбан Байрам в праздник Курбан-Байрам в Казани
Верующий на намазе в праздник Курбан-Байрам в мечети Кул-Шариф в Казани
Верующие на намазе в праздник Курбан-байрам во дворе возле Соборной мечети Барнаула
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в Соборной мечети Барнаула
Верующие в праздник Курбан-Байрам у Соборной мечети Барнаула
Мусульмане в мечети Джума Хан Джами в Евпатории во время празднования Курбан Байрам
Мусульманин в мечети Джума Хан Джами в Евпатории во время празднования Курбан Байрам
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Сердце Чечни в Грозном
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Сердце Чечни в Грозном
Верующий на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Сердце Чечни в Грозном
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПраздник знаменует окончание ежегодного паломничества в Мекку, которое хотя бы раз в жизни следует совершить каждому мусульманину.Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Праздник знаменует окончание ежегодного паломничества в Мекку, которое хотя бы раз в жизни следует совершить каждому мусульманину.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПразднования продолжаются три дня, в этом году они начались 21 августа.Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступает перед верующими на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Празднования продолжаются три дня, в этом году они начались 21 августа.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВерующие на богослужении у Московской соборной мечети.Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Верующие на богослужении у Московской соборной мечети.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПравоверные мусульмане добровольно постятся десять дней до наступления праздника.Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступает перед верующими на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Правоверные мусульмане добровольно постятся десять дней до наступления праздника.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНочь накануне Курбан-байрама или хотя бы ее часть проводят в молитвах.Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ночь накануне Курбан-байрама или хотя бы ее часть проводят в молитвах.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкКурбан-байрам начинают отмечать с раннего утра.Верующий на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Кул-Шариф в Казани. 21 августа 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Курбан-байрам начинают отмечать с раннего утра.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДо рассвета верующие совершают омовение, надевают лучшую одежду и идут в мечеть к утренней молитве.Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Кул-Шариф в Казани. 21 августа 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
До рассвета верующие совершают омовение, надевают лучшую одежду и идут в мечеть к утренней молитве.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСогласно исламской традиции, в честь праздника нужно принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину.Жертвенные бараны в комплексе Курбан Байрам в праздник Курбан-Байрам в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Согласно исламской традиции, в честь праздника нужно принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСлово "курбан" происходит от арабского корня, означающего "приближение". Считается, что сущность праздника - в "приближении к Аллаху".Верующий на намазе в праздник Курбан-Байрам в мечети Кул-Шариф в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Слово "курбан" происходит от арабского корня, означающего "приближение". Считается, что сущность праздника - в "приближении к Аллаху".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Курбан-байрам категорически запрещается пить спиртное, это считается особым кощунством.Верующие на намазе в праздник Курбан-байрам во дворе возле Соборной мечети Барнаула
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В Курбан-байрам категорически запрещается пить спиртное, это считается особым кощунством.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ дни праздника посещают могилы предков, а также принимают гостей.Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в Соборной мечети Барнаула
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В дни праздника посещают могилы предков, а также принимают гостей.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкДрузьям и родным стараются сделать подарки.Верующие в праздник Курбан-Байрам у Соборной мечети Барнаула
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Друзьям и родным стараются сделать подарки.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ России день, приходящийся на Курбан-байрам, рабочий, но в республиках с большой долей мусульманского населения он объявлен выходным.Мусульмане в мечети Джума Хан Джами в Евпатории во время празднования Курбан Байрам
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В России день, приходящийся на Курбан-байрам, рабочий, но в республиках с большой долей мусульманского населения он объявлен выходным.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом.Мусульманин в мечети Джума Хан Джами в Евпатории во время празднования Курбан Байрам
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Президент Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава государства отметил, что подлинные ценности ислама помогают объединять людей.Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Сердце Чечни в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава государства отметил, что подлинные ценности ислама помогают объединять людей.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанк"Важно, что и сегодня подлинные ценности ислама продолжают служить основой духовной жизни мусульманской общины России", - подчеркнул президент.Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Сердце Чечни в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
"Важно, что и сегодня подлинные ценности ислама продолжают служить основой духовной жизни мусульманской общины России", - подчеркнул президент.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВерующие на намазе в мечети "Сердце Чечни" в Грозном.Верующий на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Сердце Чечни в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Верующие на намазе в мечети "Сердце Чечни" в Грозном.
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Мусульмане отмечают один из своих главных праздников — Курбан-байрам. Его особенности и традиции — в фотоленте Ria.ru.

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