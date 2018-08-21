Мусульмане отмечают один из своих главных праздников — Курбан-байрам. Его особенности и традиции — в фотоленте Ria.ru.
Празднование Курбан-байрама в России
14:0021.08.2018
(обновлено: 14:24 21.08.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПраздник знаменует окончание ежегодного паломничества в Мекку, которое хотя бы раз в жизни следует совершить каждому мусульманину.
Праздник знаменует окончание ежегодного паломничества в Мекку, которое хотя бы раз в жизни следует совершить каждому мусульманину.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПразднования продолжаются три дня, в этом году они начались 21 августа.
Празднования продолжаются три дня, в этом году они начались 21 августа.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВерующие на богослужении у Московской соборной мечети.
Верующие на богослужении у Московской соборной мечети.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПравоверные мусульмане добровольно постятся десять дней до наступления праздника.
Правоверные мусульмане добровольно постятся десять дней до наступления праздника.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНочь накануне Курбан-байрама или хотя бы ее часть проводят в молитвах.
Ночь накануне Курбан-байрама или хотя бы ее часть проводят в молитвах.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДо рассвета верующие совершают омовение, надевают лучшую одежду и идут в мечеть к утренней молитве.
До рассвета верующие совершают омовение, надевают лучшую одежду и идут в мечеть к утренней молитве.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСогласно исламской традиции, в честь праздника нужно принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину.
Согласно исламской традиции, в честь праздника нужно принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСлово "курбан" происходит от арабского корня, означающего "приближение". Считается, что сущность праздника - в "приближении к Аллаху".
Слово "курбан" происходит от арабского корня, означающего "приближение". Считается, что сущность праздника - в "приближении к Аллаху".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Курбан-байрам категорически запрещается пить спиртное, это считается особым кощунством.
В Курбан-байрам категорически запрещается пить спиртное, это считается особым кощунством.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ дни праздника посещают могилы предков, а также принимают гостей.
В дни праздника посещают могилы предков, а также принимают гостей.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ России день, приходящийся на Курбан-байрам, рабочий, но в республиках с большой долей мусульманского населения он объявлен выходным.
В России день, приходящийся на Курбан-байрам, рабочий, но в республиках с большой долей мусульманского населения он объявлен выходным.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом.
Президент Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава государства отметил, что подлинные ценности ислама помогают объединять людей.
Глава государства отметил, что подлинные ценности ислама помогают объединять людей.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанк"Важно, что и сегодня подлинные ценности ислама продолжают служить основой духовной жизни мусульманской общины России", - подчеркнул президент.
"Важно, что и сегодня подлинные ценности ислама продолжают служить основой духовной жизни мусульманской общины России", - подчеркнул президент.
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