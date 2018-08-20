В Санкт-Петербурге состоялся XX Международный фестиваль современного танца Open Look. Главные хореографические тенденции – в фотоленте Ria.ru.
В движении: фестиваль современного танца Open Look
17:0520.08.2018
(обновлено: 17:14 20.08.2018)
03700
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкСмотр проходил с 14 по 18 августа на нескольких театральных площадках города.
Смотр проходил с 14 по 18 августа на нескольких театральных площадках города.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМероприятия посетили более десяти тысяч зрителей.
Мероприятия посетили более десяти тысяч зрителей.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЭто самый крупный в России фестиваль современного танца.
Это самый крупный в России фестиваль современного танца.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКаждый год здесь представляют самые интересные, спорные и неоднозначные спектакли.
Каждый год здесь представляют самые интересные, спорные и неоднозначные спектакли.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкФестиваль открылся перформансом "Лес" московской мастерской Дмитрия Брусникина, посвященным памяти актера и режиссера.
Фестиваль открылся перформансом "Лес" московской мастерской Дмитрия Брусникина, посвященным памяти актера и режиссера.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкДмитрий Брусникин ушел из жизни 9 августа. Ему было 60 лет.
Дмитрий Брусникин ушел из жизни 9 августа. Ему было 60 лет.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастники открытого перформанса мастерской Дмитрия Брусникина "Лес" на фестивале Open Look.
Участники открытого перформанса мастерской Дмитрия Брусникина "Лес" на фестивале Open Look.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкOpen Look – это марафон спектаклей, мастер-классов и лекций о современном танце.
Open Look – это марафон спектаклей, мастер-классов и лекций о современном танце.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЮбилейный смотр был отмечен неделей уличных акций и российских премьер, мастер-классов зарубежных педагогов, перформансов и буто-представлений.
Юбилейный смотр был отмечен неделей уличных акций и российских премьер, мастер-классов зарубежных педагогов, перформансов и буто-представлений.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНаряду со спектаклями из Нидерландов, Израиля, Великобритании, Испании, Польши были представлены произведения танцовщиков из Южной Кореи и даже Чили.
Наряду со спектаклями из Нидерландов, Израиля, Великобритании, Испании, Польши были представлены произведения танцовщиков из Южной Кореи и даже Чили.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОбучение на мастер-классах фестиваля прошли более двух сотен человек.
Обучение на мастер-классах фестиваля прошли более двух сотен человек.
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+