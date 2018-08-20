Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 17-19 августа посетил северные епархии Русской православной церкви: Нарьян-Марскую, Великоустюжскую и Котласскую. В рамках визита предстоятель РПЦ впервые в истории побывал и на архипелаге Новая Земля. Подробнее о посещении патриархом российского архипелага в Арктике — в фотоленте Ria.ru.
Патриарх Кирилл впервые посетил Новую Землю, российский архипелаг в Арктике
13:4420.08.2018
(обновлено: 13:45 20.08.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения поселка Белушья Губа на архипелаге Новая Земля в рамках поездки по северным епархиям Русской православной церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения поселка Белушья Губа на архипелаге Новая Земля в рамках поездки по северным епархиям Русской православной церкви.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСвященники у монумента "Создателям ядерного щита России" в поселке Белушья Губа на архипелаге Новая Земля во время поездки патриарха Московского и всея Руси Кирилла по северным епархиям Русской православной церкви.
Священники у монумента "Создателям ядерного щита России" в поселке Белушья Губа на архипелаге Новая Земля во время поездки патриарха Московского и всея Руси Кирилла по северным епархиям Русской православной церкви.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл (пятый слева) во время посещения поселка Белушья Губа на архипелаге Новая Земля в рамках поездки по северным епархиям Русской православной церкви. Слева направо - епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Беглов. Третий справа на первом плане - губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Седьмой слева - заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (пятый слева) во время посещения поселка Белушья Губа на архипелаге Новая Земля в рамках поездки по северным епархиям Русской православной церкви. Слева направо - епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Беглов. Третий справа на первом плане - губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Седьмой слева - заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл общается с детьми во время посещения поселка Белушья Губа на архипелаге Новая Земля в рамках поездки по северным епархиям Русской православной церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл общается с детьми во время посещения поселка Белушья Губа на архипелаге Новая Земля в рамках поездки по северным епархиям Русской православной церкви.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСвято-Никольский храм в поселке Белушья Губа на архипелаге Новая Земля.
Свято-Никольский храм в поселке Белушья Губа на архипелаге Новая Земля.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Свято-Никольском храме в поселке Белушья Губа на архипелаге Новая Земля.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Свято-Никольском храме в поселке Белушья Губа на архипелаге Новая Земля.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения поселка Белушья Губа на архипелаге Новая Земля в рамках поездки по северным епархиям Русской православной церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения поселка Белушья Губа на архипелаге Новая Земля в рамках поездки по северным епархиям Русской православной церкви.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения поселка Белушья Губа на архипелаге Новая Земля в рамках поездки по северным епархиям Русской православной церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения поселка Белушья Губа на архипелаге Новая Земля в рамках поездки по северным епархиям Русской православной церкви.
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