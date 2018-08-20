Патриарх Кирилл впервые посетил Новую Землю, российский архипелаг в Арктике

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (пятый слева) во время посещения поселка Белушья Губа на архипелаге Новая Земля в рамках поездки по северным епархиям Русской православной церкви. Слева направо - епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Беглов. Третий справа на первом плане - губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Седьмой слева - заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.