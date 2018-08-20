РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Корабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный"

0430
Корабль-церковь Святой апостол Андрей Первозванный
Церемония отправки в рейс духовно-просветительской и благотворительной миссии, корабля-церкви Святой апостол Андрей Первозванный от пристани Речного вокзала в Новосибирске
Корабль-церковь Святой апостол Андрей Первозванный идет по реке Обь в Новосибирской области
Местные жители и представители администрации села Каргаполово на берегу реки Обь встречают корабль-церковь Святой апостол Андрей Первозванный
Участник духовно-просветительской миссии, корабля-церкви Святой апостол Андрей Первозванный диакон Николай Черепанов спускается на берег возле села Верх-Сузун Новосибирской области
Участники духовно-просветительской миссии, корабля-церкви Святой апостол Андрей Первозванный устанавливают иконы в Доме культуры в селе Битки Новосибирской области
Участник духовно-просветительской миссии, корабля-церкви Святой апостол Андрей Первозванный протоиерей Константин Работа в Доме культуры во время проведения таинства крещения для жителей села Битки Новосибирской области
Участник духовно-просветительской миссии, корабля-церкви Святой апостол Андрей Первозванный протоиерей Олег Половников освящает сельский дом жительницы деревни Зорино
Врач-терапевт, участник духовно-просветительской миссии Святой апостол Андрей Первозванный во время приема пациентов во врачебной амбулатории села Шипуново Новосибирской области
Корабль-церковь Святой апостол Андрей Первозванный во время стоянки у села Каргаполово Новосибирской области
Священнослужители духовно-просветительской миссии проводят службу на корабле-церкви Святой апостол Андрей Первозванный во время стоянки у села Каргаполово Новосибирской области
Повар готовит ужин участникам духовно-просветительской миссии на борту корабля-церкви Святой апостол Андрей Первозванный
Участники духовно-просветительской миссии, корабля-церкви Святой апостол Андрей Первозванный поднимаются на борт во время стоянки у села Верх-Сузун Новосибирской области
Корабль-церковь Святой апостол Андрей Первозванный с духовно-просветительской, благотворительной миссией во время стоянки у села Каргаполово на реке Обь в Сузунском районе Новосибирской области
Священнослужители духовно-просветительской миссии проводят службу на корабле-церкви Святой апостол Андрей Первозванный во время стоянки у села Каргаполово Новосибирской области
Корабль-церковь Святой апостол Андрей Первозванный стоит на реке Обь возле села Каргаполово Новосибирской области
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСвященнослужитель во время церемонии отправки в рейс духовно-просветительской и благотворительной миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" от пристани Речного вокзала в Новосибирске.Корабль-церковь Святой апостол Андрей Первозванный
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Священнослужитель во время церемонии отправки в рейс духовно-просветительской и благотворительной миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" от пристани Речного вокзала в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЦеремония отправки в рейс духовно-просветительской и благотворительной миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" от пристани Речного вокзала в Новосибирске.Церемония отправки в рейс духовно-просветительской и благотворительной миссии, корабля-церкви Святой апостол Андрей Первозванный от пристани Речного вокзала в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Церемония отправки в рейс духовно-просветительской и благотворительной миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" от пристани Речного вокзала в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКорабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный" идет по реке Обь в Новосибирской области.Корабль-церковь Святой апостол Андрей Первозванный идет по реке Обь в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Корабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный" идет по реке Обь в Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМестные жители и представители администрации села Каргаполово на берегу реки Обь встречают духовно-просветительскую миссию, корабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный".Местные жители и представители администрации села Каргаполово на берегу реки Обь встречают корабль-церковь Святой апостол Андрей Первозванный
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Местные жители и представители администрации села Каргаполово на берегу реки Обь встречают духовно-просветительскую миссию, корабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастник духовно-просветительской миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" диакон Николай Черепанов спускается на берег возле села Верх-Сузун Новосибирской области.Участник духовно-просветительской миссии, корабля-церкви Святой апостол Андрей Первозванный диакон Николай Черепанов спускается на берег возле села Верх-Сузун Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участник духовно-просветительской миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" диакон Николай Черепанов спускается на берег возле села Верх-Сузун Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники духовно-просветительской миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" устанавливают иконы в Доме культуры в селе Битки Новосибирской области.Участники духовно-просветительской миссии, корабля-церкви Святой апостол Андрей Первозванный устанавливают иконы в Доме культуры в селе Битки Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участники духовно-просветительской миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" устанавливают иконы в Доме культуры в селе Битки Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастник духовно-просветительской миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" протоиерей Константин Работа в Доме культуры во время проведения таинства крещения для жителей села Битки Новосибирской области.Участник духовно-просветительской миссии, корабля-церкви Святой апостол Андрей Первозванный протоиерей Константин Работа в Доме культуры во время проведения таинства крещения для жителей села Битки Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участник духовно-просветительской миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" протоиерей Константин Работа в Доме культуры во время проведения таинства крещения для жителей села Битки Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастник духовно-просветительской миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" протоиерей Олег Половников освящает сельский дом жительницы деревни Зорино.Участник духовно-просветительской миссии, корабля-церкви Святой апостол Андрей Первозванный протоиерей Олег Половников освящает сельский дом жительницы деревни Зорино
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участник духовно-просветительской миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" протоиерей Олег Половников освящает сельский дом жительницы деревни Зорино.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВрач-терапевт, участник духовно-просветительской миссии "Святой апостол Андрей Первозванный" во время приема пациентов во врачебной амбулатории села Шипуново Новосибирской области.Врач-терапевт, участник духовно-просветительской миссии Святой апостол Андрей Первозванный во время приема пациентов во врачебной амбулатории села Шипуново Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Врач-терапевт, участник духовно-просветительской миссии "Святой апостол Андрей Первозванный" во время приема пациентов во врачебной амбулатории села Шипуново Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКорабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный" во время стоянки у села Каргаполово Новосибирской области.Корабль-церковь Святой апостол Андрей Первозванный во время стоянки у села Каргаполово Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Корабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный" во время стоянки у села Каргаполово Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСвященнослужители духовно-просветительской миссии проводят службу на корабле-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" во время стоянки у села Каргаполово Новосибирской области.Священнослужители духовно-просветительской миссии проводят службу на корабле-церкви Святой апостол Андрей Первозванный во время стоянки у села Каргаполово Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Священнослужители духовно-просветительской миссии проводят службу на корабле-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" во время стоянки у села Каргаполово Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПовар готовит ужин участникам духовно-просветительской миссии на борту корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный".Повар готовит ужин участникам духовно-просветительской миссии на борту корабля-церкви Святой апостол Андрей Первозванный
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Повар готовит ужин участникам духовно-просветительской миссии на борту корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники духовно-просветительской миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" поднимаются на борт во время стоянки у села Верх-Сузун Новосибирской области.Участники духовно-просветительской миссии, корабля-церкви Святой апостол Андрей Первозванный поднимаются на борт во время стоянки у села Верх-Сузун Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участники духовно-просветительской миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" поднимаются на борт во время стоянки у села Верх-Сузун Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКорабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный" с духовно-просветительской, благотворительной миссией во время стоянки у села Каргаполово на реке Обь в Сузунском районе Новосибирской области.Корабль-церковь Святой апостол Андрей Первозванный с духовно-просветительской, благотворительной миссией во время стоянки у села Каргаполово на реке Обь в Сузунском районе Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Корабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный" с духовно-просветительской, благотворительной миссией во время стоянки у села Каргаполово на реке Обь в Сузунском районе Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСвященнослужители духовно-просветительской миссии проводят службу на корабле-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" во время стоянки у села Каргаполово Новосибирской области.Священнослужители духовно-просветительской миссии проводят службу на корабле-церкви Святой апостол Андрей Первозванный во время стоянки у села Каргаполово Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Священнослужители духовно-просветительской миссии проводят службу на корабле-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" во время стоянки у села Каргаполово Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКорабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный" стоит на реке Обь возле села Каргаполово Новосибирской области.Корабль-церковь Святой апостол Андрей Первозванный стоит на реке Обь возле села Каргаполово Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Корабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный" стоит на реке Обь возле села Каргаполово Новосибирской области.
Участник духовно-просветительской миссии, корабля-церкви Святой апостол Андрей Первозванный диакон Николай Черепанов спускается на берег возле села Верх-Сузун Новосибирской областиКорабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный"15:4520.08.2018
Отдыхающие на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в МосквеЗажигай! Фестиваль фейерверков в Москве14:0020.08.2018
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Свято-Никольском храме в поселке Белушья Губа на архипелаге Новая ЗемляПатриарх Кирилл впервые посетил Новую Землю, российский архипелаг в Арктике13:4420.08.2018
Евгения Бурло (Геленджик) во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в МосквеСамые красивые жены и матери: в Москве прошел финал "Миссис Россия - 2018"12:5919.08.2018
Выступление оркестра у Итальянского грота в Александровском саду в Москве в рамках программы Военные оркестры в парках. 18 августа 2018Медь и солнце. Закрытие программы "Военные оркестры в парках"12:1519.08.2018
Американская актриса Скарлетт ЙоханссонСамые высокооплачиваемые актрисы года15:3017.08.2018
Девушки из группы поддержки американского футбольного клуба Сан-Франциско Форти НайнерсЛучшие фото недели: ливень в Москве, прыжок кита и солдат со змеей за шее13:1017.08.2018
Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево"Вода-Суша" - тренажерный комплекс подготовки авиакомпании "Аэрофлот"10:2417.08.2018
Выкатка для наземных и летных испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М на Казанском авиационном заводе имени С.П. ГорбуноваНовый российский бомбардировщик с искусственным интеллектом19:3016.08.2018
Американская певица Мадонна во время тура Sticky and Sweet на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро. 14 декабря 2008 годаСамая богатая женщина-музыкант и самая плохая актриса: Мадонне — 60 лет10:0016.08.2018
Все фотоленты

Корабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный" Новосибирской епархии РПЦ с 15 по 31 августа посещает отдаленные приобские населенные пункты. Духовно-просветительская и благотворительная миссия осуществляется совместно с министерствами социального развития и здравоохранения Новосибирской области. Подробнее о поездке — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена