Корабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный" Новосибирской епархии РПЦ с 15 по 31 августа посещает отдаленные приобские населенные пункты. Духовно-просветительская и благотворительная миссия осуществляется совместно с министерствами социального развития и здравоохранения Новосибирской области. Подробнее о поездке — в фотоленте Ria.ru.
Корабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный"
15:4520.08.2018
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСвященнослужитель во время церемонии отправки в рейс духовно-просветительской и благотворительной миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" от пристани Речного вокзала в Новосибирске.
Священнослужитель во время церемонии отправки в рейс духовно-просветительской и благотворительной миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" от пристани Речного вокзала в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЦеремония отправки в рейс духовно-просветительской и благотворительной миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" от пристани Речного вокзала в Новосибирске.
Церемония отправки в рейс духовно-просветительской и благотворительной миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" от пристани Речного вокзала в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКорабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный" идет по реке Обь в Новосибирской области.
Корабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный" идет по реке Обь в Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМестные жители и представители администрации села Каргаполово на берегу реки Обь встречают духовно-просветительскую миссию, корабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный".
Местные жители и представители администрации села Каргаполово на берегу реки Обь встречают духовно-просветительскую миссию, корабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастник духовно-просветительской миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" диакон Николай Черепанов спускается на берег возле села Верх-Сузун Новосибирской области.
Участник духовно-просветительской миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" диакон Николай Черепанов спускается на берег возле села Верх-Сузун Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники духовно-просветительской миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" устанавливают иконы в Доме культуры в селе Битки Новосибирской области.
Участники духовно-просветительской миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" устанавливают иконы в Доме культуры в селе Битки Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастник духовно-просветительской миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" протоиерей Константин Работа в Доме культуры во время проведения таинства крещения для жителей села Битки Новосибирской области.
Участник духовно-просветительской миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" протоиерей Константин Работа в Доме культуры во время проведения таинства крещения для жителей села Битки Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастник духовно-просветительской миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" протоиерей Олег Половников освящает сельский дом жительницы деревни Зорино.
Участник духовно-просветительской миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" протоиерей Олег Половников освящает сельский дом жительницы деревни Зорино.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВрач-терапевт, участник духовно-просветительской миссии "Святой апостол Андрей Первозванный" во время приема пациентов во врачебной амбулатории села Шипуново Новосибирской области.
Врач-терапевт, участник духовно-просветительской миссии "Святой апостол Андрей Первозванный" во время приема пациентов во врачебной амбулатории села Шипуново Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКорабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный" во время стоянки у села Каргаполово Новосибирской области.
Корабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный" во время стоянки у села Каргаполово Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСвященнослужители духовно-просветительской миссии проводят службу на корабле-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" во время стоянки у села Каргаполово Новосибирской области.
Священнослужители духовно-просветительской миссии проводят службу на корабле-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" во время стоянки у села Каргаполово Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПовар готовит ужин участникам духовно-просветительской миссии на борту корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный".
Повар готовит ужин участникам духовно-просветительской миссии на борту корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники духовно-просветительской миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" поднимаются на борт во время стоянки у села Верх-Сузун Новосибирской области.
Участники духовно-просветительской миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" поднимаются на борт во время стоянки у села Верх-Сузун Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКорабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный" с духовно-просветительской, благотворительной миссией во время стоянки у села Каргаполово на реке Обь в Сузунском районе Новосибирской области.
Корабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный" с духовно-просветительской, благотворительной миссией во время стоянки у села Каргаполово на реке Обь в Сузунском районе Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСвященнослужители духовно-просветительской миссии проводят службу на корабле-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" во время стоянки у села Каргаполово Новосибирской области.
Священнослужители духовно-просветительской миссии проводят службу на корабле-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" во время стоянки у села Каргаполово Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКорабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный" стоит на реке Обь возле села Каргаполово Новосибирской области.
Корабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный" стоит на реке Обь возле села Каргаполово Новосибирской области.
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