В Москве состоялся международный фестиваль пиротехнического искусства "Ростех". За победу боролись команды из восьми стран. Самые эффектные выступления – в фотоленте Ria.ru.
Зажигай! Фестиваль фейерверков в Москве
14:0020.08.2018
(обновлено: 14:09 20.08.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкФестиваль проходил 18-19 августа в Братеевском каскадном парке.
Фестиваль проходил 18-19 августа в Братеевском каскадном парке.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПарк украсили арт-объекты, созданные художником-экспериментатором Андреем Бартеневым.
Парк украсили арт-объекты, созданные художником-экспериментатором Андреем Бартеневым.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдесь можно было отдохнуть на лежаках и принять участие в розыгрыше призов.
Здесь можно было отдохнуть на лежаках и принять участие в розыгрыше призов.
© РИА Новости / Алексей КуденкоВ лаунж-зоне провели мастер-класс "Расскажи о добре миру" от "Школы медиаволонтера" МИА "Россия сегодня".
В лаунж-зоне провели мастер-класс "Расскажи о добре миру" от "Школы медиаволонтера" МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ парке в эти дни проходили детские и спортивные мероприятия.
В парке в эти дни проходили детские и спортивные мероприятия.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБыл организован фестиваль воздушных змеев, а на Москва-реке проходило шоу 120 танцующих фонтанов.
Был организован фестиваль воздушных змеев, а на Москва-реке проходило шоу 120 танцующих фонтанов.
© РИА Новости / Алексей КуденкоБратеевский каскадный парк, где проходил фестиваль фейерверков "Ростех".
Братеевский каскадный парк, где проходил фестиваль фейерверков "Ростех".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПосетители могли сыграть в волейбол на батуте, пройти надувную полосу препятствий, прокатиться внутри прозрачного резинового шара по бассейну, поиграть в летний керлинг.
Посетители могли сыграть в волейбол на батуте, пройти надувную полосу препятствий, прокатиться внутри прозрачного резинового шара по бассейну, поиграть в летний керлинг.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковДля детей соорудили гигантский бассейн с шариками и открыли кинотеатр, где показывали мультфильмы.
Для детей соорудили гигантский бассейн с шариками и открыли кинотеатр, где показывали мультфильмы.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПеред турниром фейерверков выступали группы "Танцы минус", "Чиж" , "Звери".
Перед турниром фейерверков выступали группы "Танцы минус", "Чиж" , "Звери".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкФестиваль организовала компания "Пиротехнические технологии" — "дочка" Ростеха. Мероприятие проводили при поддержке правительства Москвы. Генеральным информационным партнером выступило МИА "Россия сегодня".
Фестиваль организовала компания "Пиротехнические технологии" — "дочка" Ростеха. Мероприятие проводили при поддержке правительства Москвы. Генеральным информационным партнером выступило МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПевец Вячеслав Петкун выступает на международном фестивале фейерверков "Ростех".
Певец Вячеслав Петкун выступает на международном фестивале фейерверков "Ростех".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКоллективы из Австрии, Болгарии, Италии, США, Греции, Андорры, Словакии и Великобритании привезли на фестиваль фейерверков эксклюзивные программы.
Коллективы из Австрии, Болгарии, Италии, США, Греции, Андорры, Словакии и Великобритании привезли на фестиваль фейерверков эксклюзивные программы.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВыступление каждой пиротехнической команды длилось 12 минут: две минуты - "визитная карточка", когда в фейерверке можно было использовать только цвета государственного флага команды и национальную музыку, и десять минут — собственно шоу.
Выступление каждой пиротехнической команды длилось 12 минут: две минуты - "визитная карточка", когда в фейерверке можно было использовать только цвета государственного флага команды и национальную музыку, и десять минут — собственно шоу.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкТехнические тонкости оценивало жюри международного класса.
Технические тонкости оценивало жюри международного класса.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ составе жюри были специалисты из Канады, Испании, США, Румынии и Португалии.
В составе жюри были специалисты из Канады, Испании, США, Румынии и Португалии.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗрелищность шоу оценивали представители любительского жюри — композитор и продюсер Игорь Крутой и кинорежиссер Павел Чухрай.
Зрелищность шоу оценивали представители любительского жюри — композитор и продюсер Игорь Крутой и кинорежиссер Павел Чухрай.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГлавный приз завоевала команда из Словакии. На втором и третьем местах - Греция и США.
Главный приз завоевала команда из Словакии. На втором и третьем местах - Греция и США.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГреческой команде достался еще и приз зрительских симпатий.
Греческой команде достался еще и приз зрительских симпатий.
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