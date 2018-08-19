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Самые красивые жены и матери: в Москве прошел финал "Миссис Россия - 2018"

(обновлено: 13:00 19.08.2018)
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Участницы во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
Участницы во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
Анна Телегина (Тверь) во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве.
Участницы во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
Участницы во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве.
Участницы во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
Участница во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
Участницы во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
Участницы во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
Юлия Ильина (Екатеринбург) во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
Певец Сергей Пенкин во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
Ксения Андреева (Санкт-Петербург) во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
Евгения Бурло (Геленджик) во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
Участницы во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
Президент конкурса красоты, руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства Планета женщин Алла Маркина (в центре) во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЗа звание победительницы боролись 30 финалисток со всей России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Великого Новгорода, Самары, Геленджика, Твери, Архангельска и других городов.Участницы во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
За звание победительницы боролись 30 финалисток со всей России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Великого Новгорода, Самары, Геленджика, Твери, Архангельска и других городов.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкКонкурс проводится с 2000 года, его организатором выступает фонд поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин".Участницы во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Конкурс проводится с 2000 года, его организатором выступает фонд поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкОбладательницей титула "Миссис Россия — 2018" стала Анна Телегина из Твери.Анна Телегина (Тверь) во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве.
© РИА Новости / Александр Вильф
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Обладательницей титула "Миссис Россия — 2018" стала Анна Телегина из Твери.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкОбязательными условиями для участия в конкурсе были наличие у претенденток официально зарегистрированного брака и хотя бы одного ребенка.Участницы во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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Обязательными условиями для участия в конкурсе были наличие у претенденток официально зарегистрированного брака и хотя бы одного ребенка.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЦеремония награждения проходила в столичном молодежном доме "Планета КВН".Участницы во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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Церемония награждения проходила в столичном молодежном доме "Планета КВН".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкКорону из хохломского золота победительнице вручила обладательница титула "Миссис Россия - 2017" Полина Диброва.Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве.
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Корону из хохломского золота победительнице вручила обладательница титула "Миссис Россия - 2017" Полина Диброва.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПомимо эксклюзивной авторской короны победительница конкурса "Миссис Россия" получила призы и подарки от партнеров и спонсоров.Участницы во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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Помимо эксклюзивной авторской короны победительница конкурса "Миссис Россия" получила призы и подарки от партнеров и спонсоров.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ течение года победительницы участвуют в различных благотворительных, социальных и культурных проектах.Участница во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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В течение года победительницы участвуют в различных благотворительных, социальных и культурных проектах.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкКонкурс "Миссис Россия", по замыслу организаторов, призван содействовать укреплению семейных ценностей.Участницы во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Конкурс "Миссис Россия", по замыслу организаторов, призван содействовать укреплению семейных ценностей.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ этом году в финале конкурса приняли участие 11 многодетных матерей.Участницы во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В этом году в финале конкурса приняли участие 11 многодетных матерей.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкНа фото: участница конкурса из Екатеринбурга Юлия Ильина.Юлия Ильина (Екатеринбург) во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
На фото: участница конкурса из Екатеринбурга Юлия Ильина.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСреди звездных гостей мероприятия были певец Сергей Пенкин, телеведущая Арина Шарапова, актер и шоумен Дмитрий Хрусталев, модель Алиса Крылова и другие.Певец Сергей Пенкин во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Среди звездных гостей мероприятия были певец Сергей Пенкин, телеведущая Арина Шарапова, актер и шоумен Дмитрий Хрусталев, модель Алиса Крылова и другие.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкКсения Андреева, ставшая первой вице-миссис.Ксения Андреева (Санкт-Петербург) во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Ксения Андреева, ставшая первой вице-миссис.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЗвание второй вице-миссис завоевала участница из Геленджика Евгения Бурло.Евгения Бурло (Геленджик) во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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Звание второй вице-миссис завоевала участница из Геленджика Евгения Бурло.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСамой юной участнице конкурса в этом году было 23 года, самой старшей - 52 года.Участницы во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Самой юной участнице конкурса в этом году было 23 года, самой старшей - 52 года.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкНа церемонии выступила президент конкурса, руководитель Фонда поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин" Алла Маркина.Президент конкурса красоты, руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства Планета женщин Алла Маркина (в центре) во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве.
© РИА Новости / Александр Вильф
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На церемонии выступила президент конкурса, руководитель Фонда поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин" Алла Маркина.
Евгения Бурло (Геленджик) во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в МосквеСамые красивые жены и матери: в Москве прошел финал "Миссис Россия - 2018"12:5919.08.2018
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В Москве прошел XIX всероссийский конкурс "Миссис Россия — 2018". Претендентки на титул и победительницы конкурса — в фотоленте Ria.ru.

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