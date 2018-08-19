В Москве прошел XIX всероссийский конкурс "Миссис Россия — 2018". Претендентки на титул и победительницы конкурса — в фотоленте Ria.ru.
Самые красивые жены и матери: в Москве прошел финал "Миссис Россия - 2018"
12:5919.08.2018
(обновлено: 13:00 19.08.2018)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЗа звание победительницы боролись 30 финалисток со всей России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Великого Новгорода, Самары, Геленджика, Твери, Архангельска и других городов.
За звание победительницы боролись 30 финалисток со всей России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Великого Новгорода, Самары, Геленджика, Твери, Архангельска и других городов.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкКонкурс проводится с 2000 года, его организатором выступает фонд поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин".
Конкурс проводится с 2000 года, его организатором выступает фонд поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкОбладательницей титула "Миссис Россия — 2018" стала Анна Телегина из Твери.
Обладательницей титула "Миссис Россия — 2018" стала Анна Телегина из Твери.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкОбязательными условиями для участия в конкурсе были наличие у претенденток официально зарегистрированного брака и хотя бы одного ребенка.
Обязательными условиями для участия в конкурсе были наличие у претенденток официально зарегистрированного брака и хотя бы одного ребенка.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЦеремония награждения проходила в столичном молодежном доме "Планета КВН".
Церемония награждения проходила в столичном молодежном доме "Планета КВН".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкКорону из хохломского золота победительнице вручила обладательница титула "Миссис Россия - 2017" Полина Диброва.
Корону из хохломского золота победительнице вручила обладательница титула "Миссис Россия - 2017" Полина Диброва.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПомимо эксклюзивной авторской короны победительница конкурса "Миссис Россия" получила призы и подарки от партнеров и спонсоров.
Помимо эксклюзивной авторской короны победительница конкурса "Миссис Россия" получила призы и подарки от партнеров и спонсоров.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ течение года победительницы участвуют в различных благотворительных, социальных и культурных проектах.
В течение года победительницы участвуют в различных благотворительных, социальных и культурных проектах.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкКонкурс "Миссис Россия", по замыслу организаторов, призван содействовать укреплению семейных ценностей.
Конкурс "Миссис Россия", по замыслу организаторов, призван содействовать укреплению семейных ценностей.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ этом году в финале конкурса приняли участие 11 многодетных матерей.
В этом году в финале конкурса приняли участие 11 многодетных матерей.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкНа фото: участница конкурса из Екатеринбурга Юлия Ильина.
На фото: участница конкурса из Екатеринбурга Юлия Ильина.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСреди звездных гостей мероприятия были певец Сергей Пенкин, телеведущая Арина Шарапова, актер и шоумен Дмитрий Хрусталев, модель Алиса Крылова и другие.
Среди звездных гостей мероприятия были певец Сергей Пенкин, телеведущая Арина Шарапова, актер и шоумен Дмитрий Хрусталев, модель Алиса Крылова и другие.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЗвание второй вице-миссис завоевала участница из Геленджика Евгения Бурло.
Звание второй вице-миссис завоевала участница из Геленджика Евгения Бурло.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСамой юной участнице конкурса в этом году было 23 года, самой старшей - 52 года.
Самой юной участнице конкурса в этом году было 23 года, самой старшей - 52 года.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкНа церемонии выступила президент конкурса, руководитель Фонда поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин" Алла Маркина.
На церемонии выступила президент конкурса, руководитель Фонда поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин" Алла Маркина.
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