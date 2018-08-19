В Александровском саду в Москве 18 августа состоялось торжественное закрытие программы "Военные оркестры в парках". Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
Медь и солнце. Закрытие программы "Военные оркестры в парках"
12:1519.08.2018
(обновлено: 12:16 19.08.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПрограмму "Военные оркестры в парках" проводит дирекция Фестиваля "Спасская башня" при поддержке правительства Москвы и Министерства обороны.
Программу "Военные оркестры в парках" проводит дирекция Фестиваля "Спасская башня" при поддержке правительства Москвы и Министерства обороны.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВпервые программа реализовали в 2016 году на территории ВДНХ. Выступления военных музыкальных коллективов так понравились москвичам и гостям столицы, что было принято решение проводить это мероприятие ежегодно.
На фото: выступление Центрального концертного образцового оркестра ВМФ России.
На фото: выступление Центрального концертного образцового оркестра ВМФ России.
Впервые программа реализовали в 2016 году на территории ВДНХ. Выступления военных музыкальных коллективов так понравились москвичам и гостям столицы, что было принято решение проводить это мероприятие ежегодно.
На фото: выступление Центрального концертного образцового оркестра ВМФ России.
На фото: выступление Центрального концертного образцового оркестра ВМФ России.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ этом году программа стартовала 19 мая. В течение трёх месяцев лучшие военные оркестры России выступали в тринадцати парках и скверах столицы.
В этом году программа стартовала 19 мая. В течение трёх месяцев лучшие военные оркестры России выступали в тринадцати парках и скверах столицы.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВыступления прошли в Александровском саду, парках "Музеон", Победы, "Красная Пресня", "Зарядье", "Сокольники", Измайловском, Перовском, Бабушкинском; садах "Эрмитаж" и имени Баумана, усадьбе Воронцово и музее-заповеднике "Кузьминки".
Выступления прошли в Александровском саду, парках "Музеон", Победы, "Красная Пресня", "Зарядье", "Сокольники", Измайловском, Перовском, Бабушкинском; садах "Эрмитаж" и имени Баумана, усадьбе Воронцово и музее-заповеднике "Кузьминки".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкОдним из участников церемонии закрытия программы "Военные оркестры в парках" стал Военный образцовый оркестр Почётного караула.
Одним из участников церемонии закрытия программы "Военные оркестры в парках" стал Военный образцовый оркестр Почётного караула.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкНа фото: отдыхающие танцуют у Итальянского грота в Александровском саду во время выступления Центрального военного оркестра Министерства обороны.
На фото: отдыхающие танцуют у Итальянского грота в Александровском саду во время выступления Центрального военного оркестра Министерства обороны.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВо время выступлений военных оркестров москвичи и гости столицы смогли бесплатно послушать в их исполнении популярные композиции разных жанров - от классики до рок-музыки.
Во время выступлений военных оркестров москвичи и гости столицы смогли бесплатно послушать в их исполнении популярные композиции разных жанров - от классики до рок-музыки.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВсего на закрытии программы в Александровском саду выступили три оркестра Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил.
Всего на закрытии программы в Александровском саду выступили три оркестра Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкНа закрытии программы выступил также руководитель дирекции фестиваля "Спасская башня" Сергей Смирнов.
На закрытии программы выступил также руководитель дирекции фестиваля "Спасская башня" Сергей Смирнов.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПрограмма "Военные оркестры в парках" стала прологом фестиваля "Спасская башня", который пройдёт на Красной площади с 24 августа по 2 сентября.
Программа "Военные оркестры в парках" стала прологом фестиваля "Спасская башня", который пройдёт на Красной площади с 24 августа по 2 сентября.
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