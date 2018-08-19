Медь и солнце. Закрытие программы "Военные оркестры в парках"

Впервые программа реализовали в 2016 году на территории ВДНХ. Выступления военных музыкальных коллективов так понравились москвичам и гостям столицы, что было принято решение проводить это мероприятие ежегодно.

На фото: выступление Центрального концертного образцового оркестра ВМФ России.