Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис. Десять самых успешных звезд – в фотоленте Ria.ru.
Самые высокооплачиваемые актрисы года
15:3017.08.2018
(обновлено: 16:08 17.08.2018)
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© REUTERS / Mario Anzuoni/File PhotoЛидером списка стала Скарлетт Йоханссон: c июня 2017 года по июнь 2018 она заработала 40,5 миллиона долларов. Роль русской шпионки из отряда Мстителей в фильме "Черная Вдова" повысила доходы актрисы в четыре раза.
Лидером списка стала Скарлетт Йоханссон: c июня 2017 года по июнь 2018 она заработала 40,5 миллиона долларов. Роль русской шпионки из отряда Мстителей в фильме "Черная Вдова" повысила доходы актрисы в четыре раза.
© AP Photo / Invision/ Vianney Le CaerНа втором месте - Анджелина Джоли, она заработала 28 миллионов долларов, в том числе благодаря картине "Малефисента 2".
© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer
На втором месте - Анджелина Джоли, она заработала 28 миллионов долларов, в том числе благодаря картине "Малефисента 2".
© AP Photo / Francois MoriДженнифер Энистон за год потеряла одну строчку и заняла третье место. Доход актрисы составил 19,5 миллиона долларов (против 22,5 миллиона в минувшем году).
© AP Photo / Francois Mori
Дженнифер Энистон за год потеряла одну строчку и заняла третье место. Доход актрисы составил 19,5 миллиона долларов (против 22,5 миллиона в минувшем году).
© AP Photo / Invision/ Joel C RyanЧетверная в списке самых высокооплачиваемых актрис - Дженифер Лоуренс (18 миллионов долларов).
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
Четверная в списке самых высокооплачиваемых актрис - Дженифер Лоуренс (18 миллионов долларов).
© AP Photo / Invision for the Television Academy/ Danny MoloshokПятое место заняла Риз Уизерспун с 16,5 миллиона долларов.
© AP Photo / Invision for the Television Academy/ Danny Moloshok
Пятое место заняла Риз Уизерспун с 16,5 миллиона долларов.
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussМила Кунис за год заработала 16 миллионов долларов, это обеспечило ей шестое место.
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
Мила Кунис за год заработала 16 миллионов долларов, это обеспечило ей шестое место.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкУ Джулии Робертс - 13 миллионов и седьмое место.
У Джулии Робертс - 13 миллионов и седьмое место.
© AP Photo / Invision/ Joel C RyanКейт Бланшетт заработала 12,5 миллиона долларов и расположилась на восьмом месте.
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
Кейт Бланшетт заработала 12,5 миллиона долларов и расположилась на восьмом месте.
© AFP 2018 / Valerie MaconКомедийная актриса Мелисса МакКарти за год опустилась с четвертого места на девятое. Ее доход составил 12 миллионов долларов против прежних 18.
Комедийная актриса Мелисса МакКарти за год опустилась с четвертого места на девятое. Ее доход составил 12 миллионов долларов против прежних 18.
© AFP 2018 / Jean-Baptiste LacroixЗамыкает десятку дебютантка рейтинга - израильская актриса и модель Галь Гадот. Звезда блокбастера "Чудо-женщина" заработала за год 10 миллионов долларов.
Замыкает десятку дебютантка рейтинга - израильская актриса и модель Галь Гадот. Звезда блокбастера "Чудо-женщина" заработала за год 10 миллионов долларов.
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