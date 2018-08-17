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Самые высокооплачиваемые актрисы года

(обновлено: 16:08 17.08.2018)
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Американская актриса Скарлетт Йоханссон
Американская актриса Анджелина Джоли
Американская актриса Дженнифер Энистон
Американская актриса Дженифер Лоуренс
Американская актриса Риз Уизерспун
Американская актриса Мила Кунис
Американская актриса Джулия Робертс
Австралийская актриса Кейт Бланшетт
Американская актриса Мелисса МакКарти
Израильская актриса Галь Гадот
© REUTERS / Mario Anzuoni/File PhotoЛидером списка стала Скарлетт Йоханссон: c июня 2017 года по июнь 2018 она заработала 40,5 миллиона долларов. Роль русской шпионки из отряда Мстителей в фильме "Черная Вдова" повысила доходы актрисы в четыре раза.Американская актриса Скарлетт Йоханссон
© REUTERS / Mario Anzuoni/File Photo
Лидером списка стала Скарлетт Йоханссон: c июня 2017 года по июнь 2018 она заработала 40,5 миллиона долларов. Роль русской шпионки из отряда Мстителей в фильме "Черная Вдова" повысила доходы актрисы в четыре раза.
© AP Photo / Invision/ Vianney Le CaerНа втором месте - Анджелина Джоли, она заработала 28 миллионов долларов, в том числе благодаря картине "Малефисента 2".Американская актриса Анджелина Джоли
© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer
На втором месте - Анджелина Джоли, она заработала 28 миллионов долларов, в том числе благодаря картине "Малефисента 2".
© AP Photo / Francois MoriДженнифер Энистон за год потеряла одну строчку и заняла третье место. Доход актрисы составил 19,5 миллиона долларов (против 22,5 миллиона в минувшем году).Американская актриса Дженнифер Энистон
© AP Photo / Francois Mori
Дженнифер Энистон за год потеряла одну строчку и заняла третье место. Доход актрисы составил 19,5 миллиона долларов (против 22,5 миллиона в минувшем году).
© AP Photo / Invision/ Joel C RyanЧетверная в списке самых высокооплачиваемых актрис - Дженифер Лоуренс (18 миллионов долларов).Американская актриса Дженифер Лоуренс
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
Четверная в списке самых высокооплачиваемых актрис - Дженифер Лоуренс (18 миллионов долларов).
© AP Photo / Invision for the Television Academy/ Danny MoloshokПятое место заняла Риз Уизерспун с 16,5 миллиона долларов.Американская актриса Риз Уизерспун
© AP Photo / Invision for the Television Academy/ Danny Moloshok
Пятое место заняла Риз Уизерспун с 16,5 миллиона долларов.
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussМила Кунис за год заработала 16 миллионов долларов, это обеспечило ей шестое место.Американская актриса Мила Кунис
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
Мила Кунис за год заработала 16 миллионов долларов, это обеспечило ей шестое место.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкУ Джулии Робертс - 13 миллионов и седьмое место.Американская актриса Джулия Робертс
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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У Джулии Робертс - 13 миллионов и седьмое место.
© AP Photo / Invision/ Joel C RyanКейт Бланшетт заработала 12,5 миллиона долларов и расположилась на восьмом месте.Австралийская актриса Кейт Бланшетт
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
Кейт Бланшетт заработала 12,5 миллиона долларов и расположилась на восьмом месте.
© AFP 2018 / Valerie MaconКомедийная актриса Мелисса МакКарти за год опустилась с четвертого места на девятое. Ее доход составил 12 миллионов долларов против прежних 18.Американская актриса Мелисса МакКарти
© AFP 2018 / Valerie Macon
Комедийная актриса Мелисса МакКарти за год опустилась с четвертого места на девятое. Ее доход составил 12 миллионов долларов против прежних 18.
© AFP 2018 / Jean-Baptiste LacroixЗамыкает десятку дебютантка рейтинга - израильская актриса и модель Галь Гадот. Звезда блокбастера "Чудо-женщина" заработала за год 10 миллионов долларов.Израильская актриса Галь Гадот
© AFP 2018 / Jean-Baptiste Lacroix
Замыкает десятку дебютантка рейтинга - израильская актриса и модель Галь Гадот. Звезда блокбастера "Чудо-женщина" заработала за год 10 миллионов долларов.
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис. Десять самых успешных звезд – в фотоленте Ria.ru.

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