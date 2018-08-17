Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: ливень в Москве, прыжок кита и солдат со змеей за шее
13:1017.08.2018
(обновлено: 13:21 17.08.2018)
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© ESA/Alexander Gerst Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос.
Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос.
© AFP 2018 / Michele Cattani Акция протеста против действующего президента Мали накануне второго тура выборов главы государства.
Акция протеста против действующего президента Мали накануне второго тура выборов главы государства.
© Sputnik / Томас ТхайцукПерейти в фотобанкВысадка десанта с корабля "Николай Фильченков" подразделения Черноморского флота на двусторонних тактических учениях с военнослужащими мотострелковых подразделений российской военной базы в Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Высадка десанта с корабля "Николай Фильченков" подразделения Черноморского флота на двусторонних тактических учениях с военнослужащими мотострелковых подразделений российской военной базы в Абхазии.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин на молодежном образовательном форуме "Машук-2018" в Пятигорске.
Владимир Путин на молодежном образовательном форуме "Машук-2018" в Пятигорске.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУспенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле.
Успенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле.
© AFP 2018 / Miguel MedinaКит выпрыгивает на поверхность Тихого океана в национальном парке Урамба в Колумбии.
Кит выпрыгивает на поверхность Тихого океана в национальном парке Урамба в Колумбии.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗрительница на концерте "Наши в городе", посвященном 20-летию "Нашего Радио".
Зрительница на концерте "Наши в городе", посвященном 20-летию "Нашего Радио".
© AFP 2018 / Ulises Ruiz Женщины в Гвадалахаре готовят сотни хот-догов, чтобы побить рекорд Гиннеса на самый длинный ряд из булочек с сосисками.
Женщины в Гвадалахаре готовят сотни хот-догов, чтобы побить рекорд Гиннеса на самый длинный ряд из булочек с сосисками.
© AFP 2018 / Sanjay KanojiaУчастники традиционных боев во время празднования индуистского праздника Нагапанчами.
Участники традиционных боев во время празднования индуистского праздника Нагапанчами.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВыступление Центрального военного оркестра Министерства обороны в Международном информационном агентстве "Россия сегодня".
Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны в Международном информационном агентстве "Россия сегодня".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБелая медведица Умка-Аяна из Якутии в Московском зоопарке.
Белая медведица Умка-Аяна из Якутии в Московском зоопарке.
© REUTERS / Peter NichollsБывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон угощает журналистов чаем возле своего дома.
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон угощает журналистов чаем возле своего дома.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПятый музыкальный фестиваль Alfa Future People в Нижегородской области.
Пятый музыкальный фестиваль Alfa Future People в Нижегородской области.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПрохожий переходит дорогу во время дождя в Москве, накрывшись пледом.
Прохожий переходит дорогу во время дождя в Москве, накрывшись пледом.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкБарабанщицы на военно-патриотическом празднике "Открытое небо" в Иваново.
Барабанщицы на военно-патриотическом празднике "Открытое небо" в Иваново.
© AFP 2018 / Juan Medina/FileБеженец из Судана принимает душ после спасения лодки с мигрантами в Средиземном море.
Беженец из Судана принимает душ после спасения лодки с мигрантами в Средиземном море.
© AFP 2018 / Fethi Belaid Китайские танцоры выступают на Международном фестивале Карфагена в Тунисе.
Китайские танцоры выступают на Международном фестивале Карфагена в Тунисе.
© AP Photo / Ng Han GuanСеверокорейские солдаты у монумента Ким Ир Сену и Ким Чен Иру.
© AP Photo / Ng Han Guan
Северокорейские солдаты у монумента Ким Ир Сену и Ким Чен Иру.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМатч за третье место этапа Мирового тура FIVB по пляжному волейболу между сборными командами Германии и Швейцарии.
Матч за третье место этапа Мирового тура FIVB по пляжному волейболу между сборными командами Германии и Швейцарии.
© REUTERS / Marcos Brindicci Солдат вооруженных сил Парагвая со змеей на шее марширует на военном параде в Асунсьоне.
Солдат вооруженных сил Парагвая со змеей на шее марширует на военном параде в Асунсьоне.
© AP Photo / Tony AvelarДевушки из группы поддержки американского футбольного клуба "Сан-Франциско Форти Найнерс".
© AP Photo / Tony Avelar
Девушки из группы поддержки американского футбольного клуба "Сан-Франциско Форти Найнерс".
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЗрители на презентации модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М в Казани.
Зрители на презентации модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М в Казани.
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