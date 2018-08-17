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Лучшие фото недели: ливень в Москве, прыжок кита и солдат со змеей за шее

(обновлено: 13:21 17.08.2018)
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Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос. 15 августа 2018 года
На месте обрушения автомобильного моста Моранди в Генуе
Девушка во время протеста против действующего президента Мали, накануне второго тура президентских выборов. 11 августа 2018 года
Высадка десанта с большого десантного корабля Николай Фильченков подразделения Черноморского флота РФ на двусторонних ротных тактических учениях с боевыми стрельбами совместно с военнослужащими мотострелковых подразделений 7-й российской военной базы ЮВО в Абхазии
Президент РФ Владимир Путин на Северо-Кавказском молодежном образовательном форуме Машук-2018 в Пятигорске
Успенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле
Мужчина во время празднования дня Девы Марии в Леоне, Никарагуа. 14 августа 2018 года
Горбатый кит выпрыгивает на поверхность Тихого океана в Национальном парке Урамба, Колумбия. 12 августа 2018 года
Зрительница на концерте Наши в городе, посвященном 20-летию радиостанции Наше Радио, на Васильевском спуске в Москве
Женщины готовят сотни хот-догов, чтобы побить рекорд Гиннеса самой длинной линии из хот-догов в Гвадалахаре, штат Халиско. 12 августа 2018 года
Разгон демонстрантов водометом перед зданием правительства в Бухаресте
Участники традиционных боев во время празднования индуистского праздника Нагапанчами в Аллахабаде
Дети в лагере беженцев Какума в северной Кении
Выращивание риса в Краснодарском крае
Выступление Центрального военного оркестра министерства обороны РФ в Международном информационном агентстве Россия сегодня. 16 августа 2018
Белая медведица Умка-Аяна в вольере Московского зоопарка. 16 августа 2018
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон угощает журналистов чаем возле своего дома в Тейме
Посетители на юбилейном пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
Прохожий переходит дорогу во время дождя в Москве
Президент США Дональд Трамп на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. 13 августа 2018
Фламинго в природном заповеднике Лагуна Фуэнте-де-Пьедра, Испания
Барабанщицы на открытии военно-патриотического праздника Открытое небо в Иванове
Семнадцатилетний беженец из Судана принимает душ после спасения лодки с мигрантами в Средиземном море
Китайские танцоры выступают на Международном фестивале Карфагена в Тунисе
Финал Чемпионата Европы по легкой атлетике в Берлине
Северокорейские солдаты у монумента лидерам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру
Шанталь Лабуре (Германия) в матче Мирового тура FIVB по пляжному волейболу между сборными командами Германии и Швейцарии
Солдат вооруженных сил Парагвая со змеей на шее марширует на военном параде в Асунсьоне
Девушки из группы поддержки американского футбольного клуба Сан-Франциско Форти Найнерс
Зрители во время выкатки для наземных и летных испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М в Казани
© ESA/Alexander Gerst Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос.Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос. 15 августа 2018 года
© ESA/Alexander Gerst
Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос.
© РИА Новости / Карло Альберто АлессиПерейти в фотобанкОбрушение автомобильного моста в Генуе.На месте обрушения автомобильного моста Моранди в Генуе
© РИА Новости / Карло Альберто Алесси
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Обрушение автомобильного моста в Генуе.
© AFP 2018 / Michele Cattani Акция протеста против действующего президента Мали накануне второго тура выборов главы государства.Девушка во время протеста против действующего президента Мали, накануне второго тура президентских выборов. 11 августа 2018 года
© AFP 2018 / Michele Cattani 
Акция протеста против действующего президента Мали накануне второго тура выборов главы государства.
© Sputnik / Томас ТхайцукПерейти в фотобанкВысадка десанта с корабля "Николай Фильченков" подразделения Черноморского флота на двусторонних тактических учениях с военнослужащими мотострелковых подразделений российской военной базы в Абхазии.Высадка десанта с большого десантного корабля Николай Фильченков подразделения Черноморского флота РФ на двусторонних ротных тактических учениях с боевыми стрельбами совместно с военнослужащими мотострелковых подразделений 7-й российской военной базы ЮВО в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Высадка десанта с корабля "Николай Фильченков" подразделения Черноморского флота на двусторонних тактических учениях с военнослужащими мотострелковых подразделений российской военной базы в Абхазии.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин на молодежном образовательном форуме "Машук-2018" в Пятигорске.Президент РФ Владимир Путин на Северо-Кавказском молодежном образовательном форуме Машук-2018 в Пятигорске
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин на молодежном образовательном форуме "Машук-2018" в Пятигорске.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУспенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле.Успенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Успенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле.
© REUTERS / Oswaldo RivasПразднование Дня Девы Марии в Никарагуа.Мужчина во время празднования дня Девы Марии в Леоне, Никарагуа. 14 августа 2018 года
© REUTERS / Oswaldo Rivas
Празднование Дня Девы Марии в Никарагуа.
© AFP 2018 / Miguel MedinaКит выпрыгивает на поверхность Тихого океана в национальном парке Урамба в Колумбии.Горбатый кит выпрыгивает на поверхность Тихого океана в Национальном парке Урамба, Колумбия. 12 августа 2018 года
© AFP 2018 / Miguel Medina
Кит выпрыгивает на поверхность Тихого океана в национальном парке Урамба в Колумбии.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗрительница на концерте "Наши в городе", посвященном 20-летию "Нашего Радио".Зрительница на концерте Наши в городе, посвященном 20-летию радиостанции Наше Радио, на Васильевском спуске в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Зрительница на концерте "Наши в городе", посвященном 20-летию "Нашего Радио".
© AFP 2018 / Ulises Ruiz Женщины в Гвадалахаре готовят сотни хот-догов, чтобы побить рекорд Гиннеса на самый длинный ряд из булочек с сосисками.Женщины готовят сотни хот-догов, чтобы побить рекорд Гиннеса самой длинной линии из хот-догов в Гвадалахаре, штат Халиско. 12 августа 2018 года
© AFP 2018 / Ulises Ruiz 
Женщины в Гвадалахаре готовят сотни хот-догов, чтобы побить рекорд Гиннеса на самый длинный ряд из булочек с сосисками.
© AFP 2018 / Adrian CatuРазгон демонстрантов водометом перед зданием правительства в Бухаресте.Разгон демонстрантов водометом перед зданием правительства в Бухаресте
© AFP 2018 / Adrian Catu
Разгон демонстрантов водометом перед зданием правительства в Бухаресте.
© AFP 2018 / Sanjay KanojiaУчастники традиционных боев во время празднования индуистского праздника Нагапанчами.Участники традиционных боев во время празднования индуистского праздника Нагапанчами в Аллахабаде
© AFP 2018 / Sanjay Kanojia
Участники традиционных боев во время празднования индуистского праздника Нагапанчами.
© REUTERS / Baz RatnerДети в лагере беженцев в Кении.Дети в лагере беженцев Какума в северной Кении
© REUTERS / Baz Ratner
Дети в лагере беженцев в Кении.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВыращивание риса в Краснодарском крае.Выращивание риса в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Выращивание риса в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВыступление Центрального военного оркестра Министерства обороны в Международном информационном агентстве "Россия сегодня".Выступление Центрального военного оркестра министерства обороны РФ в Международном информационном агентстве Россия сегодня. 16 августа 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны в Международном информационном агентстве "Россия сегодня".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБелая медведица Умка-Аяна из Якутии в Московском зоопарке.Белая медведица Умка-Аяна в вольере Московского зоопарка. 16 августа 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Белая медведица Умка-Аяна из Якутии в Московском зоопарке.
© REUTERS / Peter NichollsБывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон угощает журналистов чаем возле своего дома.Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон угощает журналистов чаем возле своего дома в Тейме
© REUTERS / Peter Nicholls
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон угощает журналистов чаем возле своего дома.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПятый музыкальный фестиваль Alfa Future People в Нижегородской области.Посетители на юбилейном пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пятый музыкальный фестиваль Alfa Future People в Нижегородской области.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПрохожий переходит дорогу во время дождя в Москве, накрывшись пледом.Прохожий переходит дорогу во время дождя в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Прохожий переходит дорогу во время дождя в Москве, накрывшись пледом.
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк.Президент США Дональд Трамп на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. 13 августа 2018
© REUTERS / Carlos Barria
Президент США Дональд Трамп на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк.
© AFP 2018 / Jorge GuerreroФламинго в природном заповеднике Лагуна Фуэнте-де-Пьедра в Испании.Фламинго в природном заповеднике Лагуна Фуэнте-де-Пьедра, Испания
© AFP 2018 / Jorge Guerrero
Фламинго в природном заповеднике Лагуна Фуэнте-де-Пьедра в Испании.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкБарабанщицы на военно-патриотическом празднике "Открытое небо" в Иваново.Барабанщицы на открытии военно-патриотического праздника Открытое небо в Иванове
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Барабанщицы на военно-патриотическом празднике "Открытое небо" в Иваново.
© AFP 2018 / Juan Medina/FileБеженец из Судана принимает душ после спасения лодки с мигрантами в Средиземном море.Семнадцатилетний беженец из Судана принимает душ после спасения лодки с мигрантами в Средиземном море
© AFP 2018 / Juan Medina/File
Беженец из Судана принимает душ после спасения лодки с мигрантами в Средиземном море.
© AFP 2018 / Fethi Belaid Китайские танцоры выступают на Международном фестивале Карфагена в Тунисе.Китайские танцоры выступают на Международном фестивале Карфагена в Тунисе
© AFP 2018 / Fethi Belaid
Китайские танцоры выступают на Международном фестивале Карфагена в Тунисе.
© REUTERS / Kai PfaffenbachФинал Чемпионата Европы по легкой атлетике в Берлине.Финал Чемпионата Европы по легкой атлетике в Берлине
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Финал Чемпионата Европы по легкой атлетике в Берлине.
© AP Photo / Ng Han GuanСеверокорейские солдаты у монумента Ким Ир Сену и Ким Чен Иру.Северокорейские солдаты у монумента лидерам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру
© AP Photo / Ng Han Guan
Северокорейские солдаты у монумента Ким Ир Сену и Ким Чен Иру.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМатч за третье место этапа Мирового тура FIVB по пляжному волейболу между сборными командами Германии и Швейцарии.Шанталь Лабуре (Германия) в матче Мирового тура FIVB по пляжному волейболу между сборными командами Германии и Швейцарии
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Матч за третье место этапа Мирового тура FIVB по пляжному волейболу между сборными командами Германии и Швейцарии.
© REUTERS / Marcos Brindicci Солдат вооруженных сил Парагвая со змеей на шее марширует на военном параде в Асунсьоне.Солдат вооруженных сил Парагвая со змеей на шее марширует на военном параде в Асунсьоне
© REUTERS / Marcos Brindicci
Солдат вооруженных сил Парагвая со змеей на шее марширует на военном параде в Асунсьоне.
© AP Photo / Tony AvelarДевушки из группы поддержки американского футбольного клуба "Сан-Франциско Форти Найнерс".Девушки из группы поддержки американского футбольного клуба Сан-Франциско Форти Найнерс
© AP Photo / Tony Avelar
Девушки из группы поддержки американского футбольного клуба "Сан-Франциско Форти Найнерс".
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЗрители на презентации модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М в Казани.Зрители во время выкатки для наземных и летных испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Зрители на презентации модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М в Казани.
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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