"Вода-Суша" - тренажерный комплекс подготовки авиакомпании "Аэрофлот"

Перед тем, как стать бортпроводником, необходимо пройти серьезный отбор – собеседование, тест по английскому языку, медкомиссию. Кого по итогам испытаний направят на обучение, ждет еще три месяца очень насыщенной теоретической и практической подготовки и стажерские рейсы под руководством наставника.