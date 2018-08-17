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"Вода-Суша" - тренажерный комплекс подготовки авиакомпании "Аэрофлот"

(обновлено: 10:28 17.08.2018)
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Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
Школа Вода – Суша для подготовки кабинных экипажей
Учащиеся Центра подготовки авиационного персонала по аварийно-спасательной подготовке «Вода-Суша» на курсах обучения кабинных экипажей авиакомпании Аэрофлот
Занятия в бассейне в учебном центре Вода – Суша
Учащаяся Центра подготовки авиационного персонала по аварийно-спасательной подготовке «Вода-Суша» на курсах обучения кабинных экипажей авиакомпании Аэрофлот
Учащиеся Центра подготовки авиационного персонала по аварийно-спасательной подготовке «Вода-Суша» на курсах обучения кабинных экипажей авиакомпании Аэрофлот
Учащиеся Центра подготовки авиационного персонала по аварийно-спасательной подготовке «Вода-Суша» на курсах обучения кабинных экипажей авиакомпании Аэрофлот
Бортпроводник авиакомпании Аэрофлот Никита Дука в терминале аэропорта Шереметьево
Бортпроводник авиакомпании Аэрофлот Анастасия Белоусова в терминале аэропорта Шереметьево
Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот на брифинге перед полетом в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПеред тем, как стать бортпроводником, необходимо пройти серьезный отбор – собеседование, тест по английскому языку, медкомиссию. Кого по итогам испытаний направят на обучение, ждет еще три месяца очень насыщенной теоретической и практической подготовки и стажерские рейсы под руководством наставника.Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перед тем, как стать бортпроводником, необходимо пройти серьезный отбор – собеседование, тест по английскому языку, медкомиссию. Кого по итогам испытаний направят на обучение, ждет еще три месяца очень насыщенной теоретической и практической подготовки и стажерские рейсы под руководством наставника.
© Фото : пресс-служба АэрофлотаВ Аэрофлоте для подготовки кабинных экипажей есть своя школа «Вода – Суша». Ежегодно Школа готовит более1000 человек, это не только бортпроводники Аэрофлота, но специалисты других российских и зарубежных авиакомпаний. Комплекс открылся в 2006 году.Школа Вода – Суша для подготовки кабинных экипажей
© Фото : пресс-служба Аэрофлота
В Аэрофлоте для подготовки кабинных экипажей есть своя школа «Вода – Суша». Ежегодно Школа готовит более1000 человек, это не только бортпроводники Аэрофлота, но специалисты других российских и зарубежных авиакомпаний. Комплекс открылся в 2006 году.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАвиационная школа Аэрофлота оснащена множеством тренажеров, имитирующих оборудование самолетов самых разных моделей. Будущие бортпроводники должны быть готовы к различным внештатным ситуациям, в том числе к эвакуации по надувному трапу.Учащиеся Центра подготовки авиационного персонала по аварийно-спасательной подготовке «Вода-Суша» на курсах обучения кабинных экипажей авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Авиационная школа Аэрофлота оснащена множеством тренажеров, имитирующих оборудование самолетов самых разных моделей. Будущие бортпроводники должны быть готовы к различным внештатным ситуациям, в том числе к эвакуации по надувному трапу.
© Фото : пресс-служба АэрофлотаОтработка ситуации «Посадка на воду» – обязательная часть учебной программы. А занятия в бассейне в учебном центре «Вода – Суша» давно стали одним из любимых этапов подготовки как будущих бортпроводников, так и тех, кто проходит очередную аттестацию.Занятия в бассейне в учебном центре Вода – Суша
© Фото : пресс-служба Аэрофлота
Отработка ситуации «Посадка на воду» – обязательная часть учебной программы. А занятия в бассейне в учебном центре «Вода – Суша» давно стали одним из любимых этапов подготовки как будущих бортпроводников, так и тех, кто проходит очередную аттестацию.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСначала учащихся готовят для работы на узкофюзеляжных самолетах, которые летают на небольшие расстояния. Для допуска к работе на каждой новой модели ВС необходимо пройти переобучение и сдать экзамен. Ежегодно бортпроводники проходят курс повышения квалификации.Учащаяся Центра подготовки авиационного персонала по аварийно-спасательной подготовке «Вода-Суша» на курсах обучения кабинных экипажей авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сначала учащихся готовят для работы на узкофюзеляжных самолетах, которые летают на небольшие расстояния. Для допуска к работе на каждой новой модели ВС необходимо пройти переобучение и сдать экзамен. Ежегодно бортпроводники проходят курс повышения квалификации.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ учебной группе обычно около 20 человек. Все занятия делятся на теоретические и практические. В процессе повышения квалификации бортпроводники проходят обязательную аварийно-спасательную подготовку и сдают экзамен по иностранному языку.Учащиеся Центра подготовки авиационного персонала по аварийно-спасательной подготовке «Вода-Суша» на курсах обучения кабинных экипажей авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В учебной группе обычно около 20 человек. Все занятия делятся на теоретические и практические. В процессе повышения квалификации бортпроводники проходят обязательную аварийно-спасательную подготовку и сдают экзамен по иностранному языку.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ течение всего полета бортпроводник следит за тем, чтобы все пассажиры выполняли требования по безопасности, и выполняет сервисные процедуры, он наблюдает и за физическим состоянием людей на борту.Учащиеся Центра подготовки авиационного персонала по аварийно-спасательной подготовке «Вода-Суша» на курсах обучения кабинных экипажей авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В течение всего полета бортпроводник следит за тем, чтобы все пассажиры выполняли требования по безопасности, и выполняет сервисные процедуры, он наблюдает и за физическим состоянием людей на борту.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковБортпроводники Аэрофлота должны хорошо владеть не только русским, но и английским языком. Среди членов кабинных экипажей можно найти специалистов, которые знают самые разные иностранные языки – французский, немецкий, итальянский, и даже иврит, китайский и хинди.Бортпроводник авиакомпании Аэрофлот Никита Дука в терминале аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Бортпроводники Аэрофлота должны хорошо владеть не только русским, но и английским языком. Среди членов кабинных экипажей можно найти специалистов, которые знают самые разные иностранные языки – французский, немецкий, итальянский, и даже иврит, китайский и хинди.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБортпроводники обязаны всё делать по инструкции. Регламентировано всё до мелочей: прическа, макияж, украшения, есть стандарт ношения форменной одежды, есть даже рекомендуемые цвета маникюра.Состав кабинных экипажей постоянно меняется – нет сформированных команд. Работа в рейсе не допускает личных переживаний и разговоров по душам.Бортпроводник авиакомпании Аэрофлот Анастасия Белоусова в терминале аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Бортпроводники обязаны всё делать по инструкции. Регламентировано всё до мелочей: прическа, макияж, украшения, есть стандарт ношения форменной одежды, есть даже рекомендуемые цвета маникюра.Состав кабинных экипажей постоянно меняется – нет сформированных команд. Работа в рейсе не допускает личных переживаний и разговоров по душам.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПеред каждым рейсом проходит предполетный брифинг. Старший бортпроводник проверяет внешний вид членов кабинного экипажа и необходимые документы, рассказывает о специфике рейса – время полета, наличие в рейсе пассажиров, требующих особого внимания.Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот на брифинге перед полетом в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перед каждым рейсом проходит предполетный брифинг. Старший бортпроводник проверяет внешний вид членов кабинного экипажа и необходимые документы, рассказывает о специфике рейса – время полета, наличие в рейсе пассажиров, требующих особого внимания.
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Тренажерный комплекс по аварийно-спасательной подготовке авиакомпании "Аэрофлот" под названием "Вода-Суша" открылся в 2006 году недалеко от аэропорта Шереметьево. Специальные тренажеры воссоздают условия, максимально приближенные к реальным и позволяющие смоделировать ситуации, которые могут произойти на борту воздушного судна

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